Ruský Gazprom musí uhradit energetické společnosti ČEZ více než miliardu korun za krácení objednaných dodávek plynu během roku 2022.

Reklama

ČEZ vyhrál miliardovou arbitráž proti Gazpromu. Rozhodl o tom rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory (ICC), který tak vyhověl žalobě ČEZ. Uvedl to mluvčí skupiny ČEZ Ladislav Kříž. V případě, že ruská státní firma dluh nezaplatí, chce ČEZ nárok vymáhat exekučně.

ČEZ zahájil arbitrážní řízení proti Gazpromu v Ženevě předloni kvůli krácení dohodnutých dodávek plynu. Situace kolem obchodu s plynem se zkomplikovala, když ruská vojska v únoru 2022 vpadla na Ukrajinu a Evropská unie v odvetě přijala sérii protiruských sankcí.

Lukáš Kovanda: Co přinese konec ruského plynu EU? Velký problém mají nyní hlavně Slováci Názory Do Česka prvně od roku 1967 trvale neproudí ruský plyn, Fialova vláda ještě před sněmovními volbami bude moci triumfálně deklarovat úplné odstřižení od ruských energií, i ropy. Bolehlav je to nyní hlavně pro Slovensko, jež už začalo odebírat jako náhradní ázerbájdžánský plyn, jenže pak pohrozil Trump a vše je jinak. Lukáš Kovanda Přečíst článek

„Rozhodčí tribunál Mezinárodní obchodní komory zcela vyhověl žalobě společnosti ČEZ, která se v mezinárodním rozhodčím řízení domáhala, aby jí ruská plynárenská společnost Gazprom nahradila škodu převyšující jednu miliardu korun,“ uvedl Kříž. Arbitráž podle něj rozhodla, že Gazprom musí vedle náhrady škody zaplatit ČEZ také úrok z prodlení a náhradu nákladů řízení. „Pokud tak neučiní dobrovolně, ČEZ přistoupí k výkonu rozhodčího nálezu, tzn. bude své nároky vymáhat exekučně,“ dodal Kříž.

Reklama

Ruská společnost loni v reakci na ženevskou arbitráž zažaloval ČEZ u arbitrážního soudu pro Petrohrad a Leningradskou oblast. Ten loni české firmě zakázal v arbitráži proti Gazprom pokračovat mimo Rusko. Tribunál ICC ovšem následně toto řízení odmítl, protože podle něj by měla spor firem výhradně řešit jen mezinárodní arbitráž. Gazprom je totiž podle tribunálu vázán rozhodčí doložkou, kterou v minulosti s českou firmou uzavřel.

Ruský plynárenský gigant vede další arbitrážní spory i s dalšími evropskými firmami včetně českého innogy.

Šéf společnosti ČEZ Daniel Beneš v minulosti uvedl, že ruská energetická válka proti Evropě začala už zhruba rok před invazí na Ukrajinu. Rusko podle něj nenápadně přestalo dodávat plyn, úroveň naplněnosti zásobníků proto klesala. Už dříve tak označil mezinárodní arbitráž za jediný možný krok.

Kdyby byl Trump Evropan, do týdne je hotovo, píše Pařík Názory Čelíme hře dvou ješitných starců, kteří se na svá stará kolena snaží zapsat do dějin. Jejich psychopatie přitom nebere ohled na nikoho. Ani na současnou společnost, ani na životní prostředí nebo na mladou generaci, kterou oba mohou sociálně poslat o staletí zpátky, píše vyjednavač Radim Pařík. Přečtěte si, o co vy vyjednávání mezi USA, Ruskem, Evropou a Čínou nyní jde. nst Přečíst článek