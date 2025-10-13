ČEZ s topnou sezonou zlevnil energie se závazkem
Energetická společnost ČEZ se začátkem letošní topné sezony zlevnila fixované dodávky energií. Ceny plynu a elektřiny s dvou a tříletým závazkem snížila o stovky korun za megawatthodinu. Kromě toho ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé.
Největší tuzemský dodavatel energií nově nabízí dodávky plynu s dvouletou fixací za 1180 korun za MWh s DPH, což znamená meziroční zlevnění o 25 procent. Podle dat společnosti tak zákazníci vytápějící domácnost plynem s průměrnou spotřebou kolem deseti MWh ušetří přes 3900 korun za rok. Plyn s tříletým závazkem ČEZ nabízí za 1089 za MWh s DPH, což je oproti loňsku o 40 procent méně. U domácností, které plynem topí a mají průměrnou spotřebu deset MWh ročně, to znamená úsporu asi 9000 korun ročně.
„Neustále sledujeme velkoobchodní ceny a zlevňujeme vždy, když nám to situace dovolí,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Firma podle něj v případě plynu od začátku letošního roku posílila na trhu nejvíc ze všech dodavatelů. V tomto trendu chce pokračovat.
Zlevnění fixovaných produktů představil ČEZ také u elektřiny. Ceny tarifu se závazkem do října 2027 meziročně snížil o téměř 330 korun na 3099 za MWh včetně DPH.
Další zlevňování ČEZ připravuje se začátkem příštího roku. „Počítáme s tím, že dodržíme naše tradiční datum pro zlevnění produktů na dobu neurčitou 1. ledna nového roku. Nyní provádíme nezbytné kalkulace, všechny zákazníky budeme včas o snížení cen informovat,“ řekl Kadlec.
Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například Pražská energetika od listopadu zlevní dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se oproti současnosti sníží až o deset procent, plyn zlevní o osm procent. E.ON od začátku září dočasně snížil ceny energií 800 tisíc zákazníků se smlouvou bez fixace o deset procent. Jde tak o stovky korun za spotřebovanou MWh, přičemž zlevnění zatím bude trvat do konce roku. Firma innogy zlevnila od září dodávky elektřiny a plynu pro nové zákazníky, a to o stovky korun za megawatthodinu. Většina větších dodavatelů zlevňovala také na začátku roku.
Investice, nebo spekulace? Hranice je někdy velmi tenká. Začínající investor tak mnohdy přejde rovnou ke spekulacím – a ani o tom neví. Říká to Petr Šimčák, investiční ředitel společnosti Broker Consulting. Přispívají k tomu podle něj některé on-line aplikace, které se snaží přeskočit nudnou fázi a ženou investory do světa tradingu. O tom ale investování není. „Dobrá investice je v zásadě nudná a její výsledek nezávisí na tom, jestli máte pravdu, když předpovídáte další dění,“ vysvětluje.
Šimčák z Broker Consulting: Z geopolitického dění mám obavy, ale trh se z toho jako vždy zotaví
Trhy
Investice, nebo spekulace? Hranice je někdy velmi tenká. Začínající investor tak mnohdy přejde rovnou ke spekulacím – a ani o tom neví. Říká to Petr Šimčák, investiční ředitel společnosti Broker Consulting. Přispívají k tomu podle něj některé on-line aplikace, které se snaží přeskočit nudnou fázi a ženou investory do světa tradingu. O tom ale investování není. „Dobrá investice je v zásadě nudná a její výsledek nezávisí na tom, jestli máte pravdu, když předpovídáte další dění,“ vysvětluje.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.