ČEZ s topnou sezonou zlevnil energie se závazkem

Topná sezóna
Energetická společnost ČEZ se začátkem letošní topné sezony zlevnila fixované dodávky energií. Ceny plynu a elektřiny s dvou a tříletým závazkem snížila o stovky korun za megawatthodinu. Kromě toho ČEZ plánuje další zlevnění tradičně od ledna příštího roku, kdy sníží ceny pro zákazníky se smlouvou na dobu neurčitou. Ceny energií postupně snižují i další dodavatelé.

Největší tuzemský dodavatel energií nově nabízí dodávky plynu s dvouletou fixací za 1180 korun za MWh s DPH, což znamená meziroční zlevnění o 25 procent. Podle dat společnosti tak zákazníci vytápějící domácnost plynem s průměrnou spotřebou kolem deseti MWh ušetří přes 3900 korun za rok. Plyn s tříletým závazkem ČEZ nabízí za 1089 za MWh s DPH, což je oproti loňsku o 40 procent méně. U domácností, které plynem topí a mají průměrnou spotřebu deset MWh ročně, to znamená úsporu asi 9000 korun ročně.

„Neustále sledujeme velkoobchodní ceny a zlevňujeme vždy, když nám to situace dovolí,“ uvedl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec. Firma podle něj v případě plynu od začátku letošního roku posílila na trhu nejvíc ze všech dodavatelů. V tomto trendu chce pokračovat.

Zlevnění fixovaných produktů představil ČEZ také u elektřiny. Ceny tarifu se závazkem do října 2027 meziročně snížil o téměř 330 korun na 3099 za MWh včetně DPH.

Další zlevňování ČEZ připravuje se začátkem příštího roku. „Počítáme s tím, že dodržíme naše tradiční datum pro zlevnění produktů na dobu neurčitou 1. ledna nového roku. Nyní provádíme nezbytné kalkulace, všechny zákazníky budeme včas o snížení cen informovat,“ řekl Kadlec.

Ceníky energií postupně snižují i další dodavatelé. Například Pražská energetika od listopadu zlevní dodávky energií více než půl milionu odběratelů, kteří nemají fixaci cen. Cena elektřiny se oproti současnosti sníží až o deset procent, plyn zlevní o osm procent. E.ON od začátku září dočasně snížil ceny energií 800 tisíc zákazníků se smlouvou bez fixace o deset procent. Jde tak o stovky korun za spotřebovanou MWh, přičemž zlevnění zatím bude trvat do konce roku. Firma innogy zlevnila od září dodávky elektřiny a plynu pro nové zákazníky, a to o stovky korun za megawatthodinu. Většina větších dodavatelů zlevňovala také na začátku roku.

Investiční ředitel společnosti Broker Consulting Petr Šimčák

Šimčák z Broker Consulting: Z geopolitického dění mám obavy, ale trh se z toho jako vždy zotaví

Trhy

Investice, nebo spekulace? Hranice je někdy velmi tenká. Začínající investor tak mnohdy přejde rovnou ke spekulacím – a ani o tom neví. Říká to Petr Šimčák, investiční ředitel společnosti Broker Consulting. Přispívají k tomu podle něj některé on-line aplikace, které se snaží přeskočit nudnou fázi a ženou investory do světa tradingu. O tom ale investování není. „Dobrá investice je v zásadě nudná a její výsledek nezávisí na tom, jestli máte pravdu, když předpovídáte další dění," vysvětluje.

Klára Sýkora (Sudová)

Přečíst článek

Ceny energií půjdou dolů. ČEZ zlevní elektřinu a plyn

Ceny energií půjdou dolů. ČEZ zlevní elektřinu a plyn. Kterých zákazníků se to týká?

Money

ČTK

Přečíst článek

Babiš má jít kvůli Čapáku před soud, myslí si většina Čechů. Ale zřejmě se tak nestane

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš
ČTK
ČTK
ČTK

Většina obyvatel se přiklání k tomu, aby Sněmovna vydala předsedu ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše k trestnímu stíhání v případu Čapí hnízdo. Vyplývá to z průzkumu agentur Kantar CZ a Data Collect pro Českou televizi (ČT), jehož výsledky televize zveřejnila v nedělním pořadu Otázky Václava Moravce. Pro Babišovo vydání se vyslovilo v průzkumu 56 procent respondentů, proti 41 procent oslovených lidí.

Pražský městský soud poslal do dolní komory žádost o Babišovo vydání ve čtvrtek. Babiš opětovně získal ve sněmovních volbách mandát, a tím i imunitu v plném rozsahu. Případ pokračuje čtvrté volební období, dolní komora předsedu ANO už třikrát ke stíhání vydala. Babišovo stíhání je zatím přerušené. Babiš už dříve uvedl, že Sněmovnu o své vydání nepožádá. Kauzu označuje za politický proces, vinu v dotační kauze dlouhodobě popírá.

V průzkumu odpovědělo 37 procent respondentů tak, že Sněmovna by měla Babiše určitě vydat. Dalších 19 procent lidí uvedlo, že by ho měla spíše vydat. Rezolutně proti vydání byla přesně pětina dotázaných, spíše proti vydání 21 procent. Průzkum se uskutečnil mezi 1. a 3. říjnem, odpovídalo v něm 1515 respondentů.

Předseda SPD Tomio Okamura už ohlásil, že jeho hnutí Babišovo vydání nepodpoří. ANO s SPD a s Motoristy jedná o vzniku nové vlády. Ve dvousetčlenné Sněmovně budou mít tato uskupení většinu 108 hlasů. Šéf Motoristů Petr Macinka v dnešních Otázkách Václava Moravce uvedl, že případ Čapí hnízdo pokládá za politický. „Kdybych měl odpovídat v průzkumu, byl bych ve skupině 'spíše ne'", řekl. Zástupce ANO v televizní debatě Radek Vondráček podotkl, že kauza trvá deset let a vždy je potřeba zvážit nebezpečí politizace.

„Jako poslanec mám umožnit, aby právo bylo vykonáno," uvedl naopak ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL). Obdobně se vyjádřila předsedkyně pirátského klubu Olga Richterová, podle níž je zřejmé, že má rozhodnout soud.

Babiš a jeho někdejší poradkyně, nyní europoslankyně ANO Jana Nagyová čelí obžalobě kvůli padesátimilionové dotaci na areál Čapí hnízdo u středočeských Olbramovic. Pražský městský soud je dvakrát nepravomocně osvobodil, oba rozsudky ale zrušil odvolací Vrchní soud v Praze. V posledním rozhodnutí letos v červnu navíc odvolací senát zavázal městský soud k tomu, aby obžalované na základě provedených důkazů uznal vinnými.

Šéf ANO Andrej Babiš

Dalibor Martínek: Babiš do vězení nepůjde, raději bude premiérem

Volby 2025

Pes aby se v tom vyznal. Andrej Babiš je jasným lídrem současných voleb. Všichni ovšem čekali, že budoucím premiérem bude Karel Havlíček, Babišův dvorní lokaj.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Předseda hnutí ANO Andrej Babiš

„Postrach Evropy" je zpět. U Babiše nikdo neví, jak bude vládnout, píše Die Zeit

Politika

V Česku je po volbách jasné, kdo zemi v příštích letech bude vládnout. Jak bude vládnout, je ale velkou neznámou. V komentáři k výsledku českých sněmovních voleb a sestavování vlády to napsal list Die Zeit. Vítěz voleb, předseda hnutí ANO Andrej Babiš, podle něj totiž jedná nepředvídatelně. List ho označuje za postrach Evropy.

ČTK

Přečíst článek

Andrej Babiš

Stanislav Šulc: Existuje už jen jeden důvod, proč se máme dál šťourat v Čapím hnízdě. Ten ale stojí za to

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy

Biohacking: Jak přežít podzim bez kašle a rýmy
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Podzim je pro lidský organismus zátěžovým obdobím. Tělo se musí přizpůsobit nižším teplotám, kratším dnům a menšímu množství slunečního světla, což ovlivňuje spánek, náladu i obranyschopnost. Bez snížení zátěže organismu se imunitní systém snadno vyčerpá a zvyšuje se riziko virových infekcí. Základem prevence jsou dostatek spánku, vyvážená strava, pohyb, vitamín D a omezení stresu.

Podzim je pro lidský organismus obdobím adaptace, během něhož se tělo přizpůsobuje poklesu teplot, kratším dnům a změnám vnějšího prostředí. Tyto změny ovlivňují cirkadiánní rytmus – zvyšuje se produkce melatoninu, klesá hladina serotoninu a zpomaluje se metabolismus. Tyto procesy jsou přirozené a jejich cílem je optimalizovat energetické nároky organismu, posílit regeneraci a obranné mechanismy.

V moderním životním tempu však často nenecháváme tělo přirozeně zpomalit, což může vést k oslabení imunity a vyšší náchylnosti k respiračním infekcím, zejména na podzim a v zimě.

Hostem Sary Polak v podcastu Dobré společnosti byl Petr Mára
video

Technologie budou už za pár let schopné prodloužit život, říká Petr Mára

Newstream TV

Moderátorka Sara Polak si do podcastu Dobré společnosti pozvala Petra Máru. Ten už přes dvacet let přibližuje české veřejnosti svět technologií, a upozorňuje na jejich praktický dopad a význam pro osobní rozvoj. Jako influencer, školitel a podcaster se stal průvodcem pro ty, kteří chtějí porozumět digitální budoucnosti. Petr Mára bude na říjnové konferenci Good Company Circle hovořit o tom, jaký dopad má na lidstvo dlouhověkost a technologická propojenost.

Michal Nosek

Přečíst článek

Když tělo říká „zpomal“

Virové infekce dýchacích cest a onemocnění, jako je chřipka, jsou často výsledkem nerovnováhy mezi nároky a regenerační kapacitou těla. Únava, zvýšená teplota, bolesti svalů, bolest hlavy či podrážděnost nejsou jen projevy nemoci, ale signály organismu, že potřebuje regenerovat.

Při infekci tělo aktivuje fagocytózu, mobilizuje zánětlivé buňky a přesouvá energii k procesům nezbytným pro uzdravení. Horečka zvyšuje účinnost imunitní odpovědi a omezuje množení virů, zatímco únava nutí tělo zpomalit – což je součást ozdravného mechanismu.

Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den

Biohacking: Metylace restartuje tělo na buněčné úrovni. Rozhoduje, jak se cítíme každý den

Enjoy

Není to magie, ale biochemický proces. Metylace určuje, kolik máte energie, jak spíte i jak reagujete na stres. Pokud vázne, tělo i mysl se rozladí. Naštěstí existují jednoduché způsoby, jak ji znovu nastartovat.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Prevence začíná spánkem

Základem prevence je dostatek kvalitního spánku – ideálně více než sedm hodin denně. Spánek posiluje tvorbu protilátek, regeneraci nervového systému i hormonální rovnováhu. Nedostatek spánku naopak zvyšuje hladinu stresového hormonu kortizolu a oslabuje imunitu.

Výživa jako první obrana

Strava bohatá na čerstvou zeleninu, ovoce a kvalitní bílkoviny podporuje imunitní systém i střevní mikrobiotu – klíčového regulátora zánětu.
Zásadní jsou vitamin C, zinek a hořčík. Jejich přirozené zdroje: citrusy, paprika, dýňová semínka, luštěniny, ořechy, listová zelenina či byliny jako rakytník a šípek. Pomoci mohou i imunomodulační doplňky – adaptogen tulsi, echinacea, kolostrum nebo beta-glukany.

Od září do dubna si tělo nedokáže vytvořit dostatek vitamínu D ze slunečního záření, a proto je vhodná suplementace. Vitamín D funguje i jako steroidní prohormon – ovlivňuje stovky procesů v těle, včetně imunity a regulace zánětu.

Biohacking: Fermentované potraviny a kořenová zelenina posilují obranyschopnost

Enjoy

Začátek podzimu je období, kdy si tělo i mysl žádají přechod do jiného režimu. Po létě musí lidský organismus zvládnout změnu počasí a denní rutiny a zároveň se připravit na období, kdy budou viry a bakterie mnohem aktivnější. Jedním z nejdůležitějších faktorů, které rozhodují o tom, zda se nám podaří projít tímto obdobím bez zbytečných nemocí, únavy a poklesu nálady, je stav střevního mikrobiomu.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Pohyb a duševní rovnováha 

Mírná fyzická aktivita – rychlá chůze, jóga, pilates nebo lehký silový trénink – podporuje cirkulaci imunitních buněk, aktivuje lymfatický systém a posiluje odolnost. Neméně důležitá je psychická stabilita: chronický stres zvyšuje kortizol, oslabuje imunitní reakce a narušuje střevní mikrobiom. Pomáhají techniky redukce stresu – plánovaný odpočinek, meditace, dýchací cvičení či vědomé zpomalení.

Zdraví vyžaduje konzistentní střídání aktivity a regenerace. Opakované infekce nebo chronická únava jsou varovným signálem, že tělo ztrácí rovnováhu. Akutní nemoc pak může být i příležitostí k restartu – k zastavení, odpočinku a obnovení přirozeného rytmu těla.

Biohacking: Chcete ostřejší mysl? Běhejte, jezte ryby a dobře spěte

Enjoy

Kognitivní funkce představují komplexní soubor procesů, které umožňují získávat a zpracovávat informace, učit se, pamatovat si, plánovat a rozhodovat se v kontextu proměnlivého prostředí. Jejich úroveň není určena pouze genetickou výbavou, ale je výsledkem složité interakce biologických mechanismů a zkušeností získávaných během života. Klíčovým aspektem jejich dynamiky je neuroplasticita - schopnost nervového systému kontinuálně přizpůsobovat svou strukturu a funkci v reakci na měnící se venkovní podmínky.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Přítel nebo záškodník? Otestujete na sobě, co dělá lepek s vaším tělem

Biohacking: Přítel nebo záškodník? Otestujete na sobě, co dělá lepek s vaším tělem

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Biohacking: Proč jíst bio? Toxiny v běžné zelenině zhoršují zdraví

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
Ředkvičky

Biohacking: Jak připravit tělo teplé počasí? Při jarním detoxu pomohou nejen ředkvičky

Enjoy

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek
