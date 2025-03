Firma GasNet se hrabe ze ztráty, loni měla čistý zisk čtyři miliardy

Společnosti GasNet, která je největším distributorem plynu v Česku, loni zaznamenala čistý zisk čtyři miliardy korun. Meziročně si tak polepšila z předloňské ztráty přes 303 milionů korun, uvedli zástupci skupiny ČEZ, která loni odkoupila většinový podíl ve společnosti.

GasNet zajišťuje dodávky zemního plynu domácnostem a firmám na celém území ČR kromě Prahy a Jihočeského kraje, spravuje 65 tisíc kilometrů plynovodů, má více než 2,3 milionu zákazníků. Drží přibližně osmdesátiprocentní podíl na distribuci plynu v Česku.

GasNet loni evidoval zisk před zdaněním a odpisy (EBITDA) 11 miliard korun, čistý finanční dluh společnosti činil 58 miliard korun.

Většinovým vlastníkem GasNetu je polostátní skupina ČEZ od loňského podzimu. Za 55,21 procenta v distribuční firmě ČEZ zaplatil 846,5 milionu eur (zhruba 21,2 miliardy korun). Prodávaný podíl do té doby spravovala společnost Macquarie Asset Management. Dalšími akcionáři GasNetu jsou Allianz a kanadská BCI.

V Česku působí tři provozovatelé plynových distribučních soustav. Gas Distribution (dříve EG.D) ze skupiny E.ON pokrývá Jihočeský kraj, Pražská plynárenská Distribuce hlavní město.

