Warhorse na Kingdom Come 2 královsky vydělal
Druhý díl Kingdom Come vydělal miliardy a otevřel cestu českému vývojářskému studiu mezi světové značky. Úspěch přichází po letech vývoje i rizika.
České videoherní studio Warhorse utržilo po vydání pokračování historické hry Kingdom Come: Deliverance 2,7 miliardy korun. Rok předtím přitom měla společnost příjmy jen 119 milionů korun. Čistý zisk Warhorse studios vzrostl po vydání druhého Kingdom Come na miliardu korun. V loňském roce byla společnost ve ztrátě 185 milionů korun. Vyplývá to z výroční zprávy společnosti zveřejněné ve Sbírce listin. Ta se týká období od 1. dubna 2024 do letošního 31. března. Hru Kingdom Come: Deliverance 2 studio vydalo letos 4. února.
Podle výroční zprávy prodalo studio za dva týdny od vydání dva miliony kopií hry. Začátkem května Warhorse sdělilo, že prodalo tři miliony kusů druhého dílu a deset milionů první části. Zároveň také po vydání výroční zprávy připojilo ke hře dvě rozšíření a za druhý díl tak logicky utržilo více, než je uvedeno ve výroční zprávě.
Warhorse Studios spadá pod švédskou skupinu Embracer. Ta loni v dubnu oznámila záměr rozdělit se na tři samostatné společnosti. Tato přeměna podle výroční zprávy Warhorse stále pokračuje. České studio by mělo být součástí části nazvané Middle-earth Enterprises & Friends. Řada různých médií dříve upozorňovala na to, že skupina Embracer řeší rozdělením firmy kromě jiného své finanční problémy.
Podle posledních zveřejněných finančních výsledků skupiny za duben až červen se snížily meziročně její čisté tržby o 31 procent na 3,4 miliardy švédských korun (7,5 miliardy korun). Warhorse pak podle výroční zprávy 23. září půjčilo skupině 25 milionů dolarů (524 milionů korun) se splatností nejpozději do jednoho roku.
Téměř tři miliony prodaných kopií v únoru vydaného pokračování herní hitu Kingdom Come Deliverance od českého herního studia Warhorse svědčí o tom, že se tvůrci příběhu ze středověké Kutné Hory trefili do černého. Hra boduje i v anketě BAFTA, v níž se umístila v první desítce nejvlivnějších her vůbec.
Favorit na vítěze hry roku
Embracer ve finanční zprávě za duben až červen uvedla, že je skupina i nadále nadšena z toho, že Kingdom Come: Deliverance 2 všeobecně považována za možného kandidáta na vítěze v soutěži o hru roku. V tomto období ale následně Embracer také zaznamenala zpomalení zájmu o nákup hry. V reakci tak v dalším čtvrtletí více cílila na to, aby se zájem opět zvýšil.
Skupina Warhorse ve výroční zprávě také uvedla, že od července roku 2019 do prosince 2024 směřovaly všechny vývojové náklady na vznik Kingdom Come: Deliverance 2. Ostatní činnosti spojené s opravou prvního dílu byly utlumeny s výjimkou předělání hry na konzole Nintendo Switch. První Kingdom Come vyšlo na tuto herní konzoli v březnu roku 2024.
Podle dřívějšího zjištění tržby z prodeje kopií prvního dílu historické videohry Kingdom Come: Deliverance finančně pokryly vývoj jejího pokračování. Prvního dílu, který vyšel v roce 2018, se před vydáním pokračování prodalo zhruba osm milionů kusů. Podle výročních zpráv zveřejněných ve Sbírce listin společnost od vydání první části Kingdom Come: Deliverance do roku 2023 měla tržby zhruba 2,26 miliardy korun a čistý zisk 793 milionů korun.
Po vydání prvního dílu Kingdom Come se v roce 2018 zvýšil počet turistů navštěvujících okolí řeky Sázavy a místního kláštera, kde se hra odehrávala. Tvůrci portálu předpokládají, že pokračování hry zvedne zájem o návštěvu Kutnohorska a Českého ráje, na něž se druhý díl hry zaměřuje.
