Warhorse: Tržby z prodeje prvního dílu Kingdom Come pokryly vývoj pokračování

Tržby z prodeje kopií prvního dílu historické videohry Kingdom Come: Deliverance finančně pokryly vývoj jejího pokračování. V rozhovoru s ČTK to řekl Martin Frývaldský, ředitel Warhorse Studios, které hru vyvíjí. Prvního dílu, který vyšel v roce 2018, se prodalo zhruba osm milionů kusů. Podle výročních zpráv zveřejněných ve Sbírce listin společnost od vydání první části Kingdom Come: Deliverance do roku 2023 měla tržby zhruba 2,26 miliardy korun a čistý zisk 793 milionů. Warhorse Studios podle Frývaldského očekává, že počet prodaných kopií druhého dílu jedničku Kingdom Come překoná.

Konkrétní počet momentálně předprodaných kopií Frývaldský komentovat nechtěl, stejně jako přesnou částku, kolik vývoj hry stál. Částka na vznik druhého dílu ale podle něj byla mnohem vyšší než u jedničky, která podle dřívějších odhadů stála stovky milionů korun.

"Očekávání máme vysoká. Myslím, že jedničku v prodejích překonáme určitě,“ řekl Frývaldský. V souvislosti s tím také zopakoval titulek serveru Gamesradar, podle kterého může Kingdom Come: Deliverance 2 mít pro Českou republiku obdobný význam, jako měl Zaklínač od studia CD Project Red pro Polsko. Třetí díl Zaklínače je dodnes jedna z nejprodávanějších a nejoblíbenějších her na světě.

Počet prodaných kopií je podle Frývaldského sice oblíbeným ukazatelem, který podává informaci o popularitě hry, z finančního hlediska je ale důležité, kdy si lidí hru koupí. Videoherní společnosti tak na začátku mají podle Frývaldského vždy v raném období větší tržby, které se postupně snižují.

"Osm milionů lidí, kteří si hru koupí první měsíc a osm milionů, kteří si koupí v průběhu sedmi let je zásadní ekonomický rozdíl. Hra se typicky chová na trhu jako film. Nejdříve se promítá všude každou hodinu, druhý týden sice také všude, ale již ne každou hodinu a za půl roku ho naleznete na streamovacích platformách. Finanční výkon filmu na streamovací platformě je pak následně úplně jiný než při prvním uvedení v kině,“ dodal.

V kladných číslech i později po výdání hry

Finanční výsledky Warhorse Studios tuto logiku kopírují. V roce 2018 měla společnost podle výroční zprávy tržby zhruba 1,1 miliardy Kč a čistý zisk téměř 522 milionů Kč. V dalších letech následně tržby i zisk klesaly, finanční výsledky ale stále zůstávaly v kladných hodnotách. Až v roce 2023 Warhorse vykázal ztrátu zisku 184,7 milionu korun. Tržby v tomto roce pak společnosti meziročně klesly o 22 procent na necelých 119 milionů korun.

Stejně jako v prvním díle se bude i Kingdom Come: Deliverance 2 odehrávat na začátku 15. století a na minulý díl bude příběhově přímo navazovat. Ústřední postavou příběhu tak opět bude syn kováře Jindřich ze Skalice, který se dostal do veletoče předhusitských událostí v Zemích Koruny české v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči budou v pokračování znovu objevovat středověkou krajinu, tentokrát v Českém ráji, v Kutné hoře a v jejím okolí. Novinkou bude také například možnost využívat v boji kuše nebo první palné zbraně.

