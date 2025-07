Sdílením elektřiny ze solárů lze vydělat tisíce, zároveň energie nevyjde vniveč

Lidé, kteří vyrábějí elektřinu, ať už především pomocí fotovoltaických panelů, nebo díky jiným technologiím, mohou vyrobenou elektřinu sdílet. Je to nový trend. Když se za slunečného dne vyrobí dost elektřiny, a vy jste zrovna v práci, můžete elektřinu nasdílet smluvenému partnerovi, třeba příbuznému nebo sousedovi. A vydělají na tom všichni.

Jak celá technologie funguje? „Je to propojení výrobců elektřiny a spotřebitelů. Probíhá v reálném čase, kdy výrobci elektřiny předávají přetok výroby spotřebitelům,“ říká Šárka Fialová, vedoucí obslužných procesů ve společnosti E.ON.

Pro sdílení elektřiny je zásadní, aby některý ze členů skupiny vlastnil její zdroj připojený do sítě. V našich podmínkách půjde velmi často o fotovoltaickou elektrárnu. Jakmile taková elektrárna vyrobí nějakou elektřinu, členové ji můžou na základě předem daných podmínek hned spotřebovat.

Nový fenomén: Sdílení elektřiny ze solárů. Výhodné pro všechny Zprávy z firem Když svítí slunce, máte solární panel na střeše rodinného domu a jste v práci, elektřinu zrovna nepotřebujete, vzniká takzvaný přetok elektřiny. Nevyužitá elektřina přichází vniveč. Jak tuto elektřinu zachránit, a ještě vydělat nějaké peníze, k tomu slouží čím dál oblíbenější sdílení elektřiny. Dalibor Martínek Přečíst článek

E.ON se do sdílení energie pustil jako poradce, který pomůže se všemi procesy. E.ON Partner sdílení poskytuje poradenství v této oblasti úplně zdarma. Zajišťuje veškerou administrativu, která je se sdílením elektřiny spojená. „Poradíme, jak by skupina sdílení měla být složená.“

Nejdřív se skupina, která chce sdílet elektřinu, musí domluvit, jak bude skupina vypadat a jaká pravidla si pro sdílení elektřiny nastaví. „Je potřeba se domluvit, kdo ve skupině bude, a jak bude vyrobená elektřina rozdělená mezi odběratele,“ říká Fialová v podcastu Realitní Club.

Bude taky potřebovat správce skupiny. Ten ji bude navenek zastupovat například při komunikaci s Elektroenergetickým datovým centrem. Jde o subjekt energetického trhu, který je důležitý pro správce a provozovatele výroben. Ti se u něj musejí registrovat, aby mohli elektřinu sdílet do skupiny. Dál EDC zajišťuje shromažďování a předávání dat mezi účastníky trhu. „Zákazníka v rámci E.ON Partner sdílení zaregistrujeme do portálu EDC,“ říká Fialová.

Bytovky jako malé elektrárny. Češi se pomalu učí sdílet elektřinu se sousedy Reality V současnosti se schyluje v Česku k „malé revoluci“ na trhu energetiky. Už v příštím roce by mělo být možné sdílet vyrobenou energii – ať už mezi rodinnými domy, nebo bytovkami. Sdílení v rámci SVJ bude v praxi nejvýhodnější a nejčastější model využití komunitní energetiky. K tomu, aby to mohlo nastat, musí ale vejít v platnost novela energetického zákona LEX OZE II. „Pevně věřím v její schválení do konce tohoto roku“, říká v rozhovoru pro Newstream šéfka Asociace komunitní energetiky ČR Patrícia Čekanová. Věra Tůmová Přečíst článek

Typické je, že někdo vlastní rodinný dům s fotovoltaikou. A rozhodne se vyrobenou elektřinu s někým sdílet, typicky s nějakým příbuzným. Elektřina se sdílí v reálném čase, kdy je vytvořena. Nelze ji skladovat na později. Takže kdo ji chce využít, musí si na konkrétní hodinu, kdy svítí slunce, naplánovat třeba praní prádla.

Zásadní podmínkou pro sdílení elektřiny jsou takzvané chytré elektroměry. Ty musejí mít nainstalováni všichni účastníci skupiny, která elektřinu sdílí. „Bez chytrých elektroměrů sdílení nefunguje,“ vysvětluje manažerka E.ON. Každý distributor elektřiny má své podmínky pro montáž tohoto „průběhového“ elektroměru. E.ON dokáže s každým konkrétním případem poradit, jak postupovat.

Klíčové na celém sdílení elektřiny je, že dokáže ušetřit spousty peněz. Fialová uvádí konkrétní příklad: „Když si představíte rodinný dům, na kterém je fotovoltaika. Průměrný přetok elektřiny je 2,5 až 3 megawatthodiny během letních měsíců. Elektřinu majitel sdílí se sestrou a s rodiči. Takže když budeme počítat, že megawatthodina stojí asi tři tisíce korun, tak tato skupina může ušetřit asi devět tisíc korun na dodávkách elektrické energie.“

Jan Zápotočný: Fotovoltaika se vyplatí každému. Jen se musí smysluplně navrhnout Zprávy z firem Vysoké ceny energií a s nimi související zájem o fotovoltaiku a obnovitelné zdroje jako takové se staly tématem posledních let. Jaká je situace dnes, když už největší energetická krize pominula a ceny se vrátily na hodnoty, které dále nevyžadují vládní zastropování? A co nás čeká do budoucna? Zeptali jsme se Jana Zápotočného, místopředsedy představenstva společnosti E.ON Energie. Klára Sýkora (Sudová) Přečíst článek

Z toho také plyne, že skupina pro sdílení elektřiny by neměla být příliš velká, deset a více účastníků. Protože potom by se potenciální zisk dělil mezi více členů a logicky by tím pro každého výnosnost klesla.

Sdílení vyžaduje spolupráci členů skupiny. Ti musejí elektřinu spotřebovat právě ve chvíli, kdy elektřina vzniká, ne později. Což znamená, že by měli žehlit nebo zapnout pračku v době, kdy nejvíc svítí slunce. Podle průzkumu společnosti E.ON většina lidí zná pojem sdílení elektřiny. „Pokud jde o praxi, tak asi třicet procent zákazníků princip sdílení úplně nepochopilo,“ tvrdí Fialová. Řada lidí si myslí, že spotřebu sdílené elektřiny mohou odložit podle svých potřeb. Není to možné.

Šárka Fialová ze skupiny E.ON byla hostem podcastu Realitní Club. Díl se spouští v úvodu článku. Ve formě podastu ho najdete na vaší oblíbené podcastové platformě. Jsme na Spotify či Apple Podcasts.

E.ON nabízí pomoc při sdílení energií. Jeho služba Partner sdílení je pro všechny zájemce zdarma Zprávy z firem E.ON očekává, že počet odběrných míst zapojených do sdílení bude dále růst. „Každý měsíc se připojí přibližně 600 nových odběrných míst a s příchodem teplejšího a slunečného počasí lze očekávat další nárůst,“ dodává Šárka Fialová, vedoucí podpory a obslužných procesů společnosti E.ON. Komerční spolupráce Přečíst článek