Vyladíme domácnost tak, že bude myslet za vás, říká Pavel Lískovec z Loxone

Solární panely, tepelná čerpadla nebo rekuperace. A další detaily kolem bydlení. To jsou systémy, které společnost Loxone ovládá tak, aby dobře a jednoduše sloužily. Ať už majitelům rodinných domů, nebo i firmám a restauracím.

Kromě skutečnosti, že technologická řešení zlevňují chod budovy, zároveň ho zjednodušují. Vše je provázané a komunikuje spolu pomocí aplikace jeden prvek s druhým. Majitel potom nemusí téměř nic řešit.

„Jsme primárně softwarová firma,“ říká Pavel Lískovec, šéf českého zastoupení rakouské společnosti Loxone, která se věnuje technologiím, které zvyšují kvalitu bydlení. Firma se věnuje jak výrobě „krabiček“, tak software. „To je náš motor.“

Hardware prý vyrábí proto, aby byla aplikace chytrých řešení jednoduchá pro elektrikáře, aby se dobře zapojovala. „Vzděláváme v Česku elektroinstalační firmy, aby uměly náš hardware instalovat,“ říká Lískovec. Loxone přitom ještě před instalací předpřipraví software.

O co přesněji řečeno jde? Systém například řídí, jak dlouho má svítit světlo, když přijdete do místnosti. Jaká bude jeho barva i intenzita. To každý cítí jinak, a lze to v aplikaci upravit. Podle Lískovce se klient s řešeními jeho firmy potká nejčastěji, když rekonstruuje byt nebo staví rodinný dům.

Ve chvíli, kdy přijdou úvahy, jak vytápět, jak sladit krb s tepelným čerpadlem, nebo jak ovládat žaluzie, jak bude fungovat fotovoltaická elektrárna. V každém takovém okamžiku spojují jednotlivá zařízení elektrické kabely a každá má svůj řídící panel, řízený dálkovým ovladačem. Nakonec se v domácnosti shromáždí spousta ovladačů na různé systémy.

Loxone nabízí jedno tlačítko na všechno. Systémy propojí, aby fungovaly v souladu jak samy se sebou, tak s představou majitele. „Například u světel pracujeme s náladami. Jako příklad uvedu obývák. Přijdete do obýváku a rozsvítíte si. A když se chcete dívat na televizi, ztlumíte světlo. Většinou to děláte pořád stejně. My děláme to, že na zdi je tlačítko, které zmáčknete, a celá místnost se uvede do optimálního režimu.“ Tedy když je potřeba světlo, optimálně ho vyladí, když běží televize, ztlumí se.

Takový přístup se týká každé místnosti. Lískovec to popisuje tak, že jejich technologie převezme odpovědnost za dění kolem domu, aby majitel nemusel řešit, jestli má stáhnout termostat nebo zatáhnout žaluzii.

Společnost Loxone nabízí univerzální řešení. Jednoduché, pochopitelné. Například zapojení solární energie do chodu domu. Když svítí Slunce, a voda už je ohřátá, systém převede energii jinam. „Fotovoltaika je dílčí technologie, kterou strašně rádi ovládáme,“ říká. Software spojuje systémy a zjednodušuje jejich řízení.

Celý dům nebo kancelář se potom dá řídit přes mobilní telefon nebo přes jeden ovladač. Ideální podle Loxone je, když si klient řekne ke každé části domu své představy, jakou chce v místnosti teplotu, sílu osvětlení nebo hlasitost audiotechniky a systém už se o všechno postará sám. „Lidé jsou schopní zapnout topení a klimatizaci dohromady a na konci roku se diví nad vyúčtováním služeb,“ říká. Přesně tomu technologie Loxone zamezí. Například spojí dohromady fungování krbu a tepelného čerpadla.

Pavel Lískovec z Loxone byl hostem nejnovější epizody podcastové série Realitní Club. Díl se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ho také v kanálu Newstream Podcasty na Spotify nebo Apple Podcasts. Hezký poslech.

