Pohlcující. Druhý Kingdom Come u hráčů boduje, řadí ho mezi nejvlivnější hry

Téměř tři miliony prodaných kopií v únoru vydaného pokračování herní hitu Kingdom Come Deliverance od českého herního studia Warhorse svědčí o tom, že se tvůrci příběhu ze středověké Kutné Hory trefili do černého. Hra boduje i v anketě BAFTA, v níž se umístila v první desítce nejvlivnějších her vůbec.

Česká počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 je podle průzkumu sedmou nejvlivnější videohrou na světě. Vyplývá to z ankety Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) mezi hráči. Akademie o tom informovala na svých webových stránkách.

Druhé pokračování hry od českého vývojářského studia Warhorse se podle ankety umístilo například před kultovními hrami, jako jsou The Elder Scrolls V: Skyrim, World of Warcraft, Dark Souls nebo Tetris. Podle průzkumu herní prostředí dosud nejvíce ovlivnila japonská hra Shenmue z roku 1999.

Britská filmová akademie anketu uskutečnila před vyhlášením videoherních ocenění, které předá 8. dubna. Veřejnosti položila otázku 'Jaká je podle vás nejvlivnější videohra?', počet respondentů BAFTA ale ve zprávě neuvedla.

Druhé pokračování Kingdom Come se odehrává podobně jako první díl na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v roli mladého Jindřicha ze Skalice v druhém dílu objevují krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí.

Hra podle tvůrců dává důraz hlavně na co nejreálnější zpodobnění středověkého života, interakci okolního prostředí s hráčem a silný příběh. Na počítače a herní konzole Play Station 5 a Xbox X a S byla hra vydána 4. února letošního roku. Hráči i recenzenti ji přijali nadprůměrně kladně a v současnosti se zhruba dva měsíce od vydání podle odhadů analytického serveru VG Insight blíží prodeje třem milionům kopií.

Kingdom Come: Deliverance 2 podle britské filmové akademie za dva měsíce zaujal silnou základnu fanoušku. „Závazek Deliverance 2 k autenticitě našel mezi voliči přízeň. Slovo 'pohlcující' se zde objevilo ve více odpovědích než u jakékoli jiné hry. Přestože o jeho budoucím dopadu se teprve rozhodne, toto historické RPG (hra na hrdiny) již nyní zanechalo v hráčích stopu,“ uvedla BAFTA. Pokračování hry od českého Warhorse se letošního vyhlášení videoherních oceněné BAFTA nezúčastní, protože hra vyšla až v letošním roce.

Mezi hráči se umístil druhý díl Kingdom Come před videoherním simulátorem života The Sims, střílečkou Half-Life 2 nebo prvním trojrozměrným Super Mariem 64. Naopak před českou hrou se umístil Minecraft, první Half-Life, z jehož modifikace následně vznikla střílečka Counter Strike, první díl série Super Mario Bros nebo Doom, který hráči obecně uznávají jako jednu z nejvýznamnějších her na světě. Na prvním místě se mezi hráči umístila japonská Shenmue, která v sobě již v roce 1999 kombinovala řadu herních prvků, které se dodnes ve hrách standardně využívají.

Loňské předávání videoherních ocenění BAFTA zcela ovládlo třetí pokračování hry na hrdiny Baldur's Gate od belgického Larian Studios. Hra vycházející z mytologie Dračího doupěte (Dungeons & Dragons). Loni získala 11 nominací a vyhrála pět cen včetně za nejlepší hru roku. Baldur's Gate 3 se mezi hráči v průzkumu BAFTA umístil na 16. místě, přestože prodeji a počtem hráčů několikanásobně přesahuje výsledky druhého Kingdom Come. Mezi nominovanými na nejlepší videohru v letošním 21. ročníku ocenění her BAFTA jsou například čínská Black Myth: Wukong, kooperativní střílečka Helldivers 2 nebo adventura Astro Bot.

