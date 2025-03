Po stopách Jindřicha ze Skalice. Nový portál láká do oblastí spojených s hrou Kingdom Come: Deliverance 2

Po vydání prvního dílu Kingdom Come se v roce 2018 zvýšil počet turistů navštěvujících okolí řeky Sázavy a místního kláštera, kde se hra odehrávala. Tvůrci portálu předpokládají, že pokračování hry zvedne zájem o návštěvu Kutnohorska a Českého ráje, na něž se druhý díl hry zaměřuje.

Na místa spojená s populární počítačovou hrou Kingdom Come: Deliverance od českého studia Warhorse láká turisty nový portál www.kcdlive.eu. Návštěvníkům chce tyto oblasti přiblížit a nabízí jim zážitky v podobě interaktivních stezek, kostýmovaných prohlídek, gastronomických specialit či únikové hry. Na projektu se podílí agentura CzechTourism, město Kutná Hora a jeho průvodcovská služba, městyse Rataje nad Sázavou, Suchdol a Malešov, Středočeská centrála cestovního ruchu, Galerie Středočeského kraje nebo České muzeum stříbra. Zatím se zapojilo 15 veřejných a soukromých subjektů, jejich počet by mohl do budoucna ještě vzrůst, řekl dnes novinářům majitel tvrze Malešov a hlavní koordinátor projektu Ondřej Slačálek.

Po vydání prvního dílu Kingdom Come se v roce 2018 zvýšil počet turistů navštěvujících okolí řeky Sázavy a místního kláštera, kde se hra odehrávala. Tvůrci portálu předpokládají, že pokračování hry zvedne zájem o návštěvu Kutnohorska a Českého ráje, na něž se druhý díl hry zaměřuje. Portál turistům představuje Malešov, Kutnou Horu, Rataje, Suchdol a hrad Trosky, přibýt ale do budoucna mohl podle Slačálka i Sázavský klášter a další oblasti. „Hlavním cílem projektu je nabídnout návštěvníkům jedno místo, kde si vyhledají všechny informace,“ uvedl.

Projekt má posvěcení od studia Warhorse, může používat hudbu z hry, grafiku a další prvky. Partneři podpořili projekt buď finančně, nebo formou služeb. Náklady byly podle Slačálka zatím do půl milionu korun.

Starosta Kutné Hory Lukáš Seifert (ODS) uvítal, že nová platforma umožní větší výdělek místním podnikatelům a zároveň zvýší povědomí návštěvníků o historii celého regionu. Mezi nabízenými zážitky jsou například kostýmované prohlídky s průvodcem po Kutné Hoře, dobrodružná procházka údolím říčky Vrchlice mezi Kutnou Horou a Malešovem, při níž účastníci plní různé úkoly, hostina ve středověké krčmě, přenocování v rytířském stanu nebo celá středověká dovolená.

Hra Kingdom Come: Deliverance se odehrává na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči v roli mladého Jindřicha ze Skalice v tomto pokračování objevují krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí. Studio Warhorse uvedlo, že by mohlo prodat tři miliony kusů hry Kingdom Come: Deliverance 2 ještě v letošním prvním čtvrtletí. Dva miliony kopií druhého dílu studio prodalo po necelých dvou týdnech, u prvního dílu dosáhl Warhorse této mety až po roce. Za necelé dva týdny se prvního Kingdom Come v roce 2018 prodalo milion kusů, což druhý díl letos v únoru stihl za necelých 24 hodin.