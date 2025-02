Totální úspěch Kingdom Come 2. Za jediný den se prodalo téměř milion kopií

Počet prodaných kopií videohry Kingdom Come: Deliverance 2 se první den po vydání podle odhadů vývojářského studia Warhorse Studios rychlým tempem blíží k milionu kusů. Uvedl to mluvčí studia Tobias Stolz-Zwilling.

Hru na počítačích hrálo najednou nejvíc přes 159 tisíc lidí, tedy asi o 60 tisíc více, než tomu bylo u prvního dílu. Data k hraním na konzolích zatím dostupná nejsou. Podle dat platformy Steam, zaměřené na distribuci her, ve středu v poledne hrálo druhý Kingdom Come zhruba 105 tisíc lidí.

„Věděli jsme, že ta hra je dobrá, ale nakonec vždy záleží na hráčích a co si myslí právě oni. Hra běží, jak má a lidi jsou nadšení. Ale samozřejmě budeme pečlivě sledovat recenze, streamy a komentáře hráčů a už teď celé studio pracuje na vylepšení a opravování,“ řekl Stolz-Zwilling. Nyní se podle něj dá říct, ze Kingdom Come: Deliverance 2 funguje „extrémně dobře“, a to na všech platformách, což podle mluvčího ukazují i recenze profesionálů.

Datum vydání nové aktualizace hry studio Warhorse zatím nemá, podle Stolz-Zwillinga by měla být hotová brzy. „Budou jak volná rozšíření, tak věci placené. První placené věci přijdou na jaře,“ dodal mluvčí studia.

Kingdom Come: Deliverance 2 získává od recenzentů nadprůměrně kladné hodnocení jak v Česku, tak ve světě. Na americkém portálu Metacritics má zatím na základě více než 50 recenzí skóre 88 ze 100. Z recenzí je přes 90 procent pozitivních a zhruba osm procent má na hru smíšený názor. Zatím na portálu nebyla zveřejněna žádná negativní recenze. U českých videoherních recenzentů má hra hodnocení zhruba mezi 80 až 100 procenty.

Kingdom Come: Deliverance 2 se odehrává na počátku 15. století v době politického souboje Václava IV. a jeho bratra Zikmunda. Hráči budou v tomto pokračování objevovat krajinu Českého ráje a Kutné Hory a jejího okolí. Z výročních zpráv českého studia Warhorse vyplývá, že od vydání prvního dílu v roce 2018 do konce roku 2023 činily tržby zhruba 2,26 miliardy korun a čistý zisk 793 milionů korun.

