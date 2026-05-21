Ústecko má zásobovat TSMC. Tchajwanci chystají centrum za půl miliardy
Tchajwanská společnost i-TRANS Global připravuje v Ústeckém kraji evropské logistické centrum pro chemikálie a speciální plyny využívané při výrobě polovodičů. Česká pobočka firmy chce zpočátku investovat alespoň 20 milionů eur, tedy zhruba 487 milionů korun, a zaměstnat kolem 60 lidí.
Centrum má dodávat materiály především továrně TSMC v Drážďanech, která se zaměří na výrobu polovodičů. Firma zatím společně se státní agenturou CzechInvest hledá konkrétní místo v Ústeckém kraji. Zahájení skladových a logistických operací se podle aktuálního harmonogramu plánuje na začátek roku 2028.
S rozlohou téměř 17 tisíc metrů čtverečních má jít o jeden z největších specializovaných logistických provozů svého druhu ve střední Evropě. Podle Reného Samka, ředitele divize investic a zahraničních aktivit CzechInvestu, by projekt mohl přilákat i další firmy dodávající vstupy pro výrobce polovodičů.
Distribuční a bezpečnostní uzel pro polovodičový průmysl
Nepůjde přitom o běžný chemický sklad. Podle mluvčího CzechInvestu Zdeňka Veseckého má projekt svou velikostí, bezpečnostní úrovní i technologickým vybavením výrazně přesahovat standardní skladovací provoz. Centrum má fungovat jako regionální distribuční a bezpečnostní uzel pro polovodičový průmysl. Zajišťovat bude skladování, kontrolu kvality, správu zásob, distribuci i regulatorní zastoupení dodavatelů.
Jednatel české pobočky i-TRANS Global Gary Čchiu uvedl, že firma si severní Čechy vybrala hlavně kvůli jejich chemické tradici a blízkosti k Drážďanům.
„V první řadě mají severní Čechy dlouhou historii chemické výroby. Je tu poměrně dost dobrých zdrojů pracovní síly, talentů a také materiálů. Za druhé jsou severní Čechy blízko Drážďan. Takže do jedné hodiny cesty se můžeme dostat ze severních Čech do Drážďan a můžeme dodat všechny druhy materiálů a výrobků, které nabízíme,“ řekl Čchiu.
Spolupráce se školami
Ve druhé fázi projektu chce skupina i-TRANS zvážit hlubší spolupráci s českými výrobci chemikálií. Počítá se také s možnou spoluprací se školami, univerzitami a technickými pracovišti při přípravě odborníků pro chemickou logistiku, analytiku a polovodičové dodavatelské řetězce. Mezi hlavní partnery by mohly patřit Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Vysoká škola chemicko-technologická v Praze.
Pro Ústecký kraj může být investice podle CzechInvestu významnou příležitostí. Samek uvedl, že několik dodavatelů by zde mohlo umístit svá zařízení, vytvořit nová pracovní místa a podpořit chemický průmysl, kterému se v Evropě v posledních letech nedaří tak dobře jako dříve. Projekt by podle něj mohl přispět k jeho oživení.
Společnost plánuje, že centrum bude při počátečním náběhu schopné zpracovat přibližně 19 500 tun chemikálií a speciálních plynů ročně. Na místě má být zároveň udržována zhruba čtyřměsíční zásoba o objemu asi 6500 tun. Uzavření nájemní smlouvy a předání objektu se očekává do konce roku 2027.
Podle Adama Wrobela z CzechInvestu je pro českou ekonomiku důležité, aby se do polovodičového řetězce zapojovala nejen přes výrobu koncových zařízení nebo tradiční průmyslové dodávky. Příležitost vidí také v materiálech, logistice, kontrole kvality, specializovaných službách a regulatorní expertize.
„Právě takové projekty mohou rozšiřovat českou roli v evropském polovodičovém ekosystému,“ uvedl Wrobel.
