Češi stále častěji přecházejí na fixace energií, loni tvořily až 90 procent změn

Češi stále častěji přecházejí na cenově fixované dodávky elektřiny a plynu. Zatímco v minulosti výrazně převažovaly mezi spotřebiteli smlouvy na energie bez závazku, nyní se tento poměr postupně vyrovnal. V posledním roce fixované produkty tvořily i přes 90 procent nově uzavřených smluv. Vyplývá to z dat dodavatelů a srovnávacích společností. Češi v loňském roce podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTE) udělali 784 040 změn dodavatele elektřiny a plynu.

O nefixované produkty je podle Lukáše Kaňoka ze společnosti Kalkulátor.cz poslední dobou velmi malý zájem, přičemž tento trend je patrný od začátku roku 2024. "Hodně tento trend podpořilo dění ohledně plynu a očekávání, co to s cenou plynu a tedy i s cenou elektřiny, udělá," řekl. Podle něj nyní často zákazníci, kteří si stále ještě vybírají produkt bez dlouhého závazku, volí spotové ceníky a nebo ceníky s fixací ceny na jeden měsíc. "To jsou ale produkty, které zcela určitě nejsou pro většinu zákazníků vhodné," podotkl Kaňok.

Rostoucí zájem o fixace potvrzují i statistiky dodavatelů. ČEZ v závěru loňského roku evidoval zvýšený zájem o dodávky plynu, přičemž 90 procent poptávky cílilo na fixované produkty. "Zatímco na konci roku 2023 volilo u plynu fixace přibližně 60 procent zákazníků, loni už je preferovalo téměř 90 procent z nich. Je vidět, že lidé více než dříve preferují jistotu ceny na delší dobu," řekl generální ředitel ČEZ Prodej Tomáš Kadlec.

Od loňského léta registruje zvýšený zájem o fixaci ceny elektřiny a plynu také E.ON. "Prim v této nabídce hrají dvou a tříleté ceníky," řekl mluvčí E.ON Roman Špěrňák.

Vysoká poptávka po tarifech se závazkem je patrná také u alternativních dodavatelů. U Centropolu loni přibližně 95 procent nově příchozích volilo právě fixovaný tarif. V prvních dnech nového roku tento trend podle marketingového ředitele a člena představenstva firmy Jiřího Matouška pokračuje. "Mezi fixovanými produkty dominuje délka závazku na 1,5 roku, kterou v komoditě elektřina sjednalo 63 procent nově příchozích klientů," řekl. Podobná je podle něj situace i u plynu.

Podle obchodního ředitele společnosti epet Romana Šmída už zájem běžných domácností o nefixované produkty téměř ani není. "Noví zákazníci jdou primárně po fixované nabídce. Nefixované produkty využívají pouze zákazníci, kterým končí smlouva a již se nechtějí dále vázat," uvedl Šmíd. Tento trend je podle něj patrný u elektřiny i plynu.