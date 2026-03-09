Vyberte si z našich newsletterů

Evropské vlády kritizují von der Leyenovou: V krizi s Íránem prý překročila mandát

Ursula von der Leyenová
Evropské vlády kritizují předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou za to, že podle nich během prvních dnů americko-izraelských úderů proti Íránu překročila své pravomoci a vystupovala jako hlavní představitelka Evropské unie v zahraniční politice. Uvedl to server Politico s odvoláním na diplomaty, unijní úředníky a zákonodárce z několika evropských zemí.

Podle devíti zdrojů oslovených serverem Politico předsedkyně Komise v posledních dnech podnikla řadu diplomatických kroků, které podle kritiků přesahují její mandát. V prvních dnech krize například naznačila podporu změně režimu v Teheránu a uskutečnila více než tucet telefonátů s lídry Evropské unie i zemí Perského zálivu. Kritici tvrdí, že její veřejná vystoupení v některých případech přesahovala konsenzus členských států.

Leyenová v roli Kallasové

Některé vlády podle diplomatů znepokojuje také to, že von der Leyenová vystupuje v roli, která by měla náležet šéfce unijní diplomacie Kaje Kallasové. Právě ta má podle unijních pravidel koordinovat zahraniční politiku EU a formulovat společné postoje sedmadvacítky.

„Problém je, když předsedkyně přichází s vlastními návrhy a tím fakticky zavazuje Evropskou unii, aniž by předem konzultovala členské státy,“ řekl jeden z vysokých diplomatů zapojených do diskusí o zahraniční politice EU. Podle něj von der Leyenová pronáší výroky, které nejsou součástí jejího mandátu.

Pouze osobní stanoviska

Podobně se vyjádřila i francouzská europoslankyně Nathalie Loiseauová z výboru pro zahraniční věci Evropského parlamentu. „Měla jsem pocit, že halucinuji, když jsem sledovala, jak Ursula von der Leyenová telefonuje hlavám států Perského zálivu,“ uvedla. Podle ní předsedkyně Komise nemá vlastní diplomatickou službu ani zpravodajské informace a její výroky proto představují pouze osobní stanoviska.

Evropská komise kritiku odmítla. Podle jejího mluvčího von der Leyenová vykonává svou roli v souladu se smlouvami EU a prokazuje politické vedení v oblasti vnějších politik Komise. Komunikace se světovými lídry je podle něj běžnou součástí jejích povinností.

Mluvčí zároveň zdůraznil, že oficiální postoj Evropské unie k válce s Íránem nestanovila von der Leyenová, ale šéfka unijní diplomacie Kallasová ve společném prohlášení koordinovaném se všemi členskými státy.

Postavení von der Leyenové jako jedné z nejvlivnějších osobností EU se podle Politico formovalo téměř sedm let. Bývalá německá ministryně obrany vedla Unii během řady krizí, například během pandemie covidu-19, po ruské invazi na Ukrajinu nebo během obchodních sporů se Spojenými státy.

Diplomaté zároveň ocenili její roli při koordinaci podpory Ukrajiny a při řízení napjatých obchodních vztahů s USA. Napětí se však podle nich objevuje zejména v otázkách Blízkého východu nebo při diskusích o rozšiřování EU.

Některé vlády například kritizují snahu Evropské komise urychlit přijetí Ukrajiny do EU. Komisařka Marta Kosová podle Politico představila různé scénáře, jak by se Ukrajina mohla stát členem už kolem roku 2027. Tyto návrhy však vyvolaly odpor části členských států, které trvají na tom, že rozšiřování musí zůstat založené na plnění stanovených podmínek.

Napětí mezi Evropskou komisí a šéfkou unijní diplomacie Kallasovou podle diplomatů ukazuje, že Evropská unie bude muset vyjasnit, kdo má v zahraniční politice hlavní slovo.

„Musíme se rozhodnout, zda chceme institucionální změnu a dát Komisi větší pravomoci v zahraniční politice,“ uvedl španělský europoslanec Nacho Sánchez Amor. „Pokud ano, musíme o tom otevřeně diskutovat a vědomě o tom rozhodnout.“

Evropské burzy v červených číslech. Trhy se obávají inflace

Akcie
iStock
nst
nst

Evropské akcie na začátku dnešního obchodování výrazně oslabily a propadly se na nejnižší úroveň za více než dva měsíce. Investory znervózňuje prudký růst cen ropy způsobený eskalací konfliktu na Blízkém východě, který vyvolává obavy z nové inflační vlny.

Panevropský index STOXX Europe 600 kolem 9:15 středoevropského času klesal o 2,4 procenta přibližně na 584 bodů. Výrazné ztráty zaznamenaly i hlavní burzy v největších evropských ekonomikách.

Index frankfurtské burzy DAX odepisoval 2,5 procenta a klesl pod hranici 23 000 bodů. Pařížský CAC 40 ztrácel 2,7 procenta a propadl se pod 7781 bodů. Londýnský FTSE 100 pak oslaboval o 1,8 procenta a pohyboval se pod úrovní 10 100 bodů.

Největší ztráty zaznamenaly banky a letecké společnosti. Index evropských bank klesal o více než 3,3 procenta. Akcie německé společnosti Lufthansa ztrácely přes 4,3 procenta a akcie Air France-KLM na pařížské burze odepisovaly více než pět procent.

Hlavním důvodem nervozity je prudké zdražení ropy. Cena ropy na začátku týdne výrazně vzrostla, překonala hranici 100 dolarů za barel a dostala se na nejvyšší úroveň od poloviny roku 2022.

Kvůli napětí na energetickém trhu budou podle deníku Financial Times dnes ministři financí zemí skupiny G7 společně s výkonným ředitelem Mezinárodní agentury pro energii Fatihem Birolem jednat o možnosti uvolnění ropy ze strategických rezerv.

Napětí na trzích souvisí především s omezením dopravy v Hormuzském průlivu, které nastalo poté, co izraelské a americké síly před více než týdnem zahájily útok na Írán. Provoz v této klíčové námořní trase, kudy za běžných okolností prochází přibližně pětina světových dodávek ropy a zemního plynu, podle dostupných informací klesl asi o 90 procent.

Podle banky Citigroup přichází globální trh s ropou kvůli narušení dopravy přes Hormuzský průliv o sedm až jedenáct milionů barelů denně.

Analýza agentury Bloomberg zároveň varuje, že pokud by se konflikt protáhl a ceny ropy se dlouhodobě držely kolem 108 dolarů za barel, mohlo by to výrazně zvýšit globální inflaci a zpomalit hospodářský růst.

Napětí na trhu zvyšují také problémy s těžbou v regionu. Deník The Wall Street Journal minulý týden informoval, že Kuvajt začal omezovat produkci na některých ropných polích, protože mu došly kapacity pro skladování nahromaděné ropy.

Ropa je tak nejdražší od roku 2022. Už v tomto týdnu by řidiči měli počítat s prvním zdražením benzínu a nafty přibližně o tři až pět korun za litr.

Barel ropy Brent se nyní prodává v přepočtu zhruba za 2300 korun. Když byla ropa naposledy na podobné cenové úrovni, na podzim roku 2022, stál benzín kolem 43 korun za litr a nafta přibližně 47 korun za litr. Tehdy však byla spotřební daň z nafty nižší než dnes – stát ji měl sníženou o jednu korunu a padesát haléřů na litr.

Nejvážnější situace za několik desetiletí

Pokud by současné ceny ropy vydržely, mohlo by podle odhadů dojít během zhruba dvou týdnů k dalšímu zdražení pohonných hmot. Oproti předvčerejším cenám kolem 36 korun za litr benzínu a 38 korun za litr nafty by tak mohly zdražit celkem až o osm až devět korun za litr.

Podle analytika ropného trhu Phila Verlegera jde o nejvážnější narušení globálního trhu s ropou za několik desetiletí. Situace je podle něj závažnější než ropný šok během první války v Perském zálivu v roce 1990 nebo než výkyvy po ruské invazi na Ukrajinu v roce 2022.

íránský rychločlun na vojenském cvičení v roce 2025 ve vodách Hormuzu

Pokud by růst cen ropy trval delší dobu, mohla by vláda přistoupit ke snížení spotřební daně alespoň u nafty, aby zmírnila dopady na dopravce i domácnosti.

Snížení spotřební daně z nafty o jednu korunu a padesát haléřů na litr by ale znamenalo výpadek příjmů státního rozpočtu zhruba 13 miliard korun ročně. Pokud by k takovému kroku došlo ještě letos a platil by do konce roku, mohl by se plánovaný schodek státního rozpočtu zvýšit z nynějších 310 miliard korun na více než 320 miliard, případně až na 325 miliard korun.

