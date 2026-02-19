Český Elyxeer: nový systém doplňků stravy sází na načasování podle biorytmu těla
Ranní a večerní systém longevity supplementů Elyxeer 30.5 vyvinul český tým. Exkluzivně bude k dostání v e-shopech Pilulka.
Na trh oficiálně vstupuje komplexní systém doplňků stravy Elyxeer 30.5, který si klade za cíl proměnit způsob každodenní suplementace. Místo kombinování desítek samostatných produktů nabízí jednotné řešení rozdělené podle denního rytmu organismu. Koncept vyvinutý biochemikem Michalem Pohludkou a jeho týmem pracuje s načasováním látek s ohledem na podporu výkonu během dne a regenerace v noci. Na českém a slovenském trhu bude produkt k dispozici pouze přes vlastní e-shop výrobce a v rámci exkluzivní spolupráce se společností Pilulka.
Suplementace se v posledních letech stala běžnou součástí péče o zdraví. Současně roste i praxe kombinování více produktů podle aktuální potřeby, od vitaminů přes minerály až po látky podporující výkon nebo regeneraci. Orientace v jejich složení, dávkování i vzájemných interakcích je přitom stále složitější. Elyxeer 30.5 na tento trend reaguje návrhem strukturovaného systému, který sjednocuje běžnou suplementační rutinu a pracuje s rozdělením látek podle jednotlivých fází dne.
Od náhodné suplementace k řízenému systému
Produkt obsahuje celkem 77 aktivních látek, rozdělených do dvou směsí. Ranní část zahrnuje např. vitaminy skupiny B, vitamin C, koenzym Q10, omega-3 mastné kyseliny, probiotika nebo kreatin. Večerní směs je zaměřena na regeneraci a obsahuje mj. hořčík ve formě bisglycinátu, kolagenní peptidy, vitamin D3, vitamin K2, zinek, kurkuma a vybrané rostlinné extrakty včetně ašvagandy.
Základním principem je načasování užívání látek s ohledem na jejich funkci, vstřebávání, biologický poločas rozpadu a vzájemnou synergii. Výrobce tento přístup označuje jako Pretisy® - Precision, Timing, Synergy, tedy kombinaci přesného složení, načasování a funkční návaznosti jednotlivých látek.
„Naším cílem bylo vytvořit ucelený systém, který zjednoduší každodenní péči o zdraví a zároveň respektuje přirozený rytmus organismu,“ řekl zakladatel značky Elyxeer 30.5, biochemik a molekulární biolog Michal Pohludka.
Transparentní vývoj i výroba v České republice
Na vývoji se podílel tým lékařů, biochemiků a dalších odborníků, kteří se zapojili do oponentury a validace složení. Celý proces, od návrhu receptury až po výrobu, probíhá v Česku, což umožňuje plnou kontrolu nad kvalitou, dohledatelností a výrobními standardy.
Elyxeer 30.5 je dodáván jako měsíční balení obsahující 30 ranních a 30 večerních sáčků rozpustné směsi. Užívání je rozděleno na jednu dávku ráno a jednu večer, což usnadňuje dlouhodobé používání bez nutnosti kombinovat více samostatných doplňků.
Exkluzivní spolupráce s Pilulkou
Jediným obchodním partnerem na českém a slovenském trhu se stala Pilulka, která v posledním roce posiluje svou roli v oblasti prevence, personalizované péče a dlouhověkosti. Vedle klasického online prodeje produktů pro zdraví rozvíjí služby založené na datech – od laboratorních testů přes odborná doporučení suplementace až po vlastní hodnoticí systém kvality doplňků NutraRating.
„Při zařazování nových produktů posuzujeme nejen složení a transparentnost, ale i širší koncept péče o zdraví. Právě systematický přístup patří mezi dlouhodobé trendy, které v oblasti prevence vnímáme jako klíčové,“ uvedl Petr Toupal, CEO společnosti Pilulka.
Rostoucí důraz na dlouhověkost a datově podloženou prevenci mění způsob, jak lidé o suplementaci přemýšlejí. Elyxeer 30.5 tento posun reflektuje a přináší na český trh strukturovaný systém, který propojuje výkon, regeneraci i dlouhodobou péči o zdraví.
Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.
Dlouhověkost se nerodí v laboratoři. Začíná v nákupním košíku, v dětství a v hlavě, říkají odborníci
Enjoy
Moderní medicína umí prodloužit život, ale kvalitu stáří ovlivňují jiné věci. Každodenní návyky, vztahy a prostředí, ve kterém žijeme. Lékaři a odborníci na zdraví v diskusi společnosti Care Connect a mediálního domu Newstream, kterou moderoval prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza říkají, že bez změny životního stylu nás žádná pilulka nezachrání a že o zdraví v sedmdesáti se rozhoduje už v dětství.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.