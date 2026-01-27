Teď to teprve rozbalíme, říká šéfka AAA Auto Karolína Topolová
Největšího prodejce ojetých aut Aures Holdings, pod který spadají například AAA Auto nebo Mototechna, koupil na sklonku loňského roku miliardář Daniel Křetínský, respektive jeho EP Equity Investment. Podpora takto velkého investora nám pomůže v dalším růstu, věří Karolína Topolová, generální ředitelka Aures Holdings, která byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk.
Aures Holdings v posledních letech rychle roste, každý rok zaznamenává prodejní rekordy. V loňském roce prodala přes sto tisíc ojetých vozů s obratem 1,3 miliardy eur. „Za minulý rok jsme měli absolutní prodejní rekord, 111 tisíc vozů,“ říká Topolová. V Česku to bylo 60 tisíc prodaných vozů, zbylé desítky tisíc připadají na další trhy společnosti, Slovensko a Polsko.
Nyní šéfka Aures Holdings očekává ještě rychlejší růst jak prodejů, tak i celé společnosti. S penězi „za zády“ nevylučuje ani možnost akvizic některých svých konkurentů, což holding dosud nedělal. „Určitě se i taková možnost nabízí,“ říká Topolová.
Velkým přelomem v segmentu obchodu s ojetými auty bylo období covidu. Ojetiny bývaly do té doby jakýmsi nechtěným dítětem. Covid podle Topolové ukázal význam sekundárního trhu s auty. Ten byl podle ní jediným trhem, který v té době fungoval, a dostal se tím na svůj absolutní vrchol.
Skupina EP Equity Investment podnikatele Daniela Křetínského rozšiřuje své portfolio. Nově se stala vlastníkem Aures Holdings, která provozuje známé autobazary AAA Auto a Mototechna. Dosavadním majitelem byl investiční fond Abris Capital Partners spolu s dalšími akcionáři. Hodnota transakce zveřejněna nebyla.
Křetínský vstupuje do byznysu s ojetými vozy. AAA Auto a Mototechna mění majitele
„Doba covidová akcelerovala potřebu lidí mít vlastní dopravu. A jiná možnost, než kupovat ojetá auta nebyla,“ vysvětluje. Faktem je, že automobilky byly nuceny kvůli covidu přerušovat výrobu nových aut. Například Škoda Auto dodala v roce 2021 na trh o 127 tisíc aut méně než rok předtím. Covid, to bylo i narušení dodavatelských vztahů, firma neměla čipy z Asie. „Ojetiny dostaly kredit za to, že se obchodují stále, i v tak těžké době,“ říká Topolová.
Skupina Aures začala jako jedna z mála velmi rychle prodávat auta on-line. Systém už měla hotový, ale zákazníci o něj před covidem neměli zájem, chtěli vidět auto na vlastní oči. „Mysleli jsme si, že lidé budou takto nakupovat i po covidu, což se nestalo. Lidé se vrátili do kamenných prodejen.“ Nicméně, apetit po ojetých vozech od té doby zůstal. Posledních pět let zažívá sekundární trh „velmi plodné období“.
Mototechna se před dvěma měsíci oddělila od AAA Auto, zatím má jednu samostatnou pobočku v Praze.
Mototechna expanduje. Prodejce prémiových ojetin otevře pobočky v Česku, Polsku i na Slovensku
Ojetá auta v poslední době výrazně zdražují. Ceny kopírují vývoj na trhu nových aut. V posledních několika letech rostly ceny ojetin i o 25 procent ročně, loni podle Topolové v průměru o sedm procent. Trend zdražování bude podle ní pokračovat.
Ojetá auta se dají rozdělit do tří kategorií. Zánovní, rok až dva stará, s garancí od výrobce. Taková prodává Aures pod značkou Mototechna. Potom pět až osm let stará, což je v AAA Auto nejprodávanější segment. A potom vysloveně levná auta. „Ta se prodávají za všech okolností a velmi rychle,“ říká Topolová.
Na českém trhu je pořád lídrem trhu Škoda Octavia v karoserii combi. V Polsku je nejprodávanější Opel Astra. Fenoménem loňského roku je, že se nejprodávanější karoserií staly vozy kategorie SUV. Kvůli evropským regulacím emisí se velmi prodražila malá, takzvaně městská auta.
Skupina Aures Holdings, která provozuje autobazary AAA Auto nebo Mototechna, loni zvýšila provozní zisk EBITDA o 14 procent na 68,2 milionu eur, tedy zhruba 1,7 miliardy korun. Tržby se zvýšily o 11 procent na 1,25 miliardy eur, což odpovídá asi 31,2 miliardy korun. Společnost to oznámila v tiskové zprávě.
Provozovatel AAA Auto loni prodal rekordní počet ojetin
A co elektroauta? „Zájem o elektroauta roste, ale pomalým tempem,“ říká Topolová. Její firma v roce 2023 prodala 400 ojetých elektromobilů. AAA Auto přitom bylo jedinou firmou, která prodala ojetá elektroauta v řádu stovek. V roce 2024 to bylo 900 vozů. V loňském roce už dva tisíce ojetých elektromobilů. „Elektromobil není pro každého,“ tvrdí manažerka. Vyhledávají ho podle ní lidé, kteří jsou fanoušci technologií, nebo mají možnost vůz dobíjet doma nebo v práci. Cena takových vozů, i ojetých, je nad průměrem ceny obdobných aut se spalovacím motorem.
Karolína Topolová byla hostem podcastové série Newstream Byznys Talk. Epizoda se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji také v kanále Newstream Podcasty na Spotify či Apple Podcasts. Hezký poslech.
Nabídka ojetých aut na českém trhu v březnu proti předchozímu měsíci vzrostla o 18,5 procenta na 112 293 vozů. Meziročně byl počet aut v inzerátech a autobazarech vyšší o 6,5 procenta. Větší nabídka byla naposledy v květnu loňského roku, kdy činila 113 858 ojetých aut. Od ledna 2021 jde o třetí největší počet nabízených vozů na tuzemském sekundárním trhu. Vyplývá to z analýzy trhu, kterou pravidelně provádí společnost Aures Holdings.
Trh s ojetinami nabobtnal o pětinu, nejčastěji se nabízí desetiletá „oktávka"
