Micron chystá miliardovou investici v Singapuru

Americký výrobce paměťových čipů Micron chystá masivní investici v Singapuru. Do nové továrny pošle v přepočtu téměř půl bilionu korun. Cílem je navýšit výrobu v době globálního nedostatku čipů. Hlavním tahounem poptávky je umělá inteligence.

Americký výrobce paměťových čipů Micron Technology plánuje investovat 24 miliard dolarů (zhruba 491 miliard korun) do výstavby závodu na výrobu čipů v Singapuru. Chce tak zvýšit výrobu v době akutního globálního nedostatku čipů. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.

Technologické společnosti se snaží vybudovat infrastrukturu pro umělou inteligenci (AI). To způsobilo, že řada odvětví, od spotřební elektroniky po poskytovatele služeb AI, bojuje s vážným nedostatkem všech typů paměťových čipů, upozornila agentura Reuters.

Společnost Micron uvedla, že nová investice do výstavby moderní továrny na výrobu polovodičů v horizontu příštích deseti let jí pomůže uspokojit rostoucí poptávku po paměťových čipech typu NAND. Tu zvyšuje zejména rychlý rozvoj AI a aplikací, které pracují s velkým objemem dat. Výroba by měla být zahájena ve druhé polovině roku 2028.

Singapur jako klíčové centrum výroby

Micron vyrábí 98 procent svých paměťových čipů typu flash v Singapuru. Staví tam také moderní továrnu za sedm miliard dolarů na výrobu speciálních paměťových čipů HBM, které se používají v čipech pro AI. Výroba má začít v roce 2027.

Nedostatek čipů může trvat do roku 2027

Analytici se domnívají, že nedostatek paměťových čipů by mohl přetrvávat až do konce roku 2027, i když nové výrobní linky plánují i konkurenční firmy Samsung a SK Hynix. Analytik společnosti TrendForce Bryan Ao uvedl, že vzhledem k tomu, že poptávka převyšuje nabídku, smluvní ceny firemních pevných disků SSD by mohly vzrůst o 55 až 60 procent. SSD jsou moderní typy úložišť, které jsou rychlejší a spolehlivější než klasické mechanické disky.

Micron patří mezi největší hráče

Data společnosti TrendForce ukazují, že Micron byl ve třetím čtvrtletí loňského roku čtvrtým největším dodavatelem paměťových čipů typu flash s 13procentním podílem na trhu.

Micron má v Asii výrobní závody také v Číně, na Tchaj-wanu, v Japonsku a v Malajsii. Minulý týden společnost oznámila, že jedná o koupi výrobního závodu od společnosti Powerchip na Tchaj-wanu za 1,8 miliardy dolarů. Tím by si zvýšila produkci paměťových čipů typu DRAM.

