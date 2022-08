Lidé versus uhlí. Německá vláda dá na kolejích přednost nerostu

Německé vlaky začnou masivně převážet uhlí, aby mohly uhelné elektrárny vyrábět maximum možné energie. Vedle klimatu to bude mít ještě jeden negativní dopad. Na kolejích ubude vlaků pro osobní přepravu, uvádí německý list Welt am Sonntag.

Další kontroverzní krok chystá německý kabinet Olafa Scholze. Na kolejích by kvůli energetické krizi měly dostat přednost vlaky vozící uhlí před vlaky s cestujícími. S odkazem na návrh opatření to uvedl magazín Welt am Sonntag.

„Běžně má přitom v Německu přednost právě osobní doprava,“ uvedla Vanessa Dazem z agentury Bloomberg. Podle ní tak navrhovaná změna může způsobit chaos na německé železnici.

Návrh přesto má podle Welt am Sonntag být schválen co nejrychleji, aby se přeprava uhlí po kolejích co možná nejvíce urychlila. Německo totiž čelí bezprecedentní energetické krizi a plánuje zvýšit kapacity uhelných elektráren, které mají nahradit výpadek z plynových zdrojů energie. Ty kvůli aktuální geopolitické situaci dostávají plynu málo, navíc za vysoké částky. A vedou Německo k dohadům, zda při případném nedostatku plynu dostanou přednost průmysl nebo domácnosti.

Vrátí se lidé na silnice?

Zpráva o pravděpodobných komplikacích na železnici přichází ve chvíli, kdy v Německu končí letní sleva na regionální železniční přepravu. Té mohl využít každý a stačilo mu 9 eur, aby s jedním lístkem procestoval třeba celé Německo.

Podle údajů německých přepravců této nabídky využilo 21 milionů cestujících, od začátku letních prázdnin tak řada vlaků čelila masivnímu náporu.

Vláda však tuto akci spustila z jediného důvodu – aby lidem pomohla s extrémně rostoucími cenami pohonných hmot. Cílem tak bylo dostat alespoň část lidí ze silnic na koleje.

Nyní tedy dostane před lidmi přednost uhlí. To v situaci, kdy ceny pohonných hmot již klesly k úrovním jen mírně vyšším, než byl dlouhodobý průměr.

