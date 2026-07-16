Málo testosteronu? Pentagon nabídne vojákům injekce. Hegseth chce armádu na „špici smrtonosnosti“
Pentagon začne každoročně testovat hladinu testosteronu u amerických vojáků starších 30 let. Těm s nízkými hodnotami nabídne dobrovolnou substituční léčbu. Ministr obrany Pete Hegseth mluví o vyšší výkonnosti, odolnosti a „High-T“ armádě, kritici ale varují, že plošné testování není běžný lékařský postup a může mít rizika.
Americké ministerstvo obrany spouští nový program, který má podle ministra obrany Petea Hegsetha zlepšit výkon, odolnost a dlouhodobé zdraví vojáků. Pentagon bude každoročně testovat hladinu testosteronu u příslušníků armády ve věku 30 let a více. Mladší vojáci se budou moci do testování zapojit dobrovolně.
Pokud testy ukážou nízkou hladinu testosteronu, armáda nabídne dobrovolnou substituční léčbu testosteronem. Hegseth program oznámil ve videu na síti X, které podle The Washington Post neslo popisek „The High-T Department of War“.
„Musíme neustále hledat nové způsoby, jak optimalizovat váš výkon, vaši odolnost a vaše dlouhodobé zdraví,“ řekl Hegseth.
The High-T Department of War. pic.twitter.com/hlAUq3j2cD— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) July 15, 2026
Podle Financial Times ministr obrany program zasazuje do širší snahy přetvořit americkou armádu kolem „válečnického étosu“. Hegseth dlouhodobě zdůrazňuje fyzickou kondici, bojovou připravenost, tradiční maskulinitu a vzhled vojáků.
„Všechno začíná fyzickou kondicí a vzhledem,“ řekl už dříve na setkání generálů a admirálů. Kritizoval přitom „obézní vojáky“ i „obézní generály a admirály“.
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Silní, odolní a schopní
Hegseth tvrdí, že správná hladina testosteronu má vojákům pomoci fungovat na maximum. Podle Financial Times uvedl, že dostatečný testosteron má vojáky činit „silnými, odolnými a schopnými“ a udržovat je na „špici smrtonosnosti“.
Zároveň odmítá, že by šlo o umělé vylepšování výkonu.
„Tato iniciativa není o umělém vylepšování,“ uvedl podle The Washington Post. „Jde o obnovení a optimalizaci vašich přirozených schopností a o ochranu vaší dlouhověkosti.“
Nízká hladina testosteronu bývá spojována s únavou, úbytkem svalové hmoty a nižším libidem. Podle studie z roku 2020, na kterou odkazuje The Washington Post, může souviset také s nasazením v misích, kde se projevuje špatný spánek, vysoký stres a horší výživa.
Nejasnosti kolem žen a fyzických testů
Oznámení okamžitě vyvolalo otázky, jak se nový program dotkne žen v armádě a jak zapadne do přísnějších fyzických standardů, které Pentagon prosazuje pro bojové role.
The Washington Post se Pentagonu ptal, zda by voják nebo vojákyně, kteří nesplní bojové fyzické standardy a zároveň budou mít nízký testosteron, mohli podstoupit léčbu a poté test opakovat. Pentagon podle listu bezprostředně neodpověděl.
Právě tato vazba může být politicky citlivá. Kritici tvrdí, že důraz na tvrdší fyzické standardy může vést k vytlačování žen z bojových rolí.
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Lékaři varují před plošným screeningem
Část odborníků ale program zpochybňuje. Podle nich není běžné plošně testovat hladinu testosteronu u lidí bez příznaků. Hladina hormonu navíc přirozeně kolísá v čase a samotné číslo nemusí automaticky znamenat zdravotní problém.
„Není to založeno na důkazech a může to způsobit škodu,“ uvedla pro The Washington Post Adriane Fugh-Bermanová z Georgetownské univerzity.
Podobně se vyjádřil Stuart Phillips z McMasterovy univerzity. Substituční léčba testosteronem se podle něj obvykle předepisuje až ve chvíli, kdy má pacient příznaky a je mu diagnostikován hypogonadismus, tedy abnormálně nízká hladina testosteronu.
„Plošný postup typu: budeme testovat všechny starší 30 let, je poněkud směšná představa,“ řekl Phillips.
Adrian Dobs z Johns Hopkins University upozornil, že normální rozmezí testosteronu je široké. Vyšší hodnota podle něj automaticky neznamená, že je člověk zdravější, silnější nebo výkonnější.
Výzkumníci zároveň připomínají, že neexistuje shoda na tom, že testosteron prodlužuje život. Hormonální léčba může mít také dopady na tvorbu spermií.
Testosteron jako politický symbol
Financial Times dávají Hegsethův program do širšího kontextu americké pravice, kde se testosteron, plodnost a mužnost staly výrazným tématem. O „vysokém T“ pravidelně mluví osobnosti jako Joe Rogan nebo bývalý moderátor Fox News Tucker Carlson.
Téma se objevuje i u členů Trumpovy administrativy. Viceprezident JD Vance v Roganově podcastu před volbami v roce 2024 mluvil o studiích spojujících hladinu testosteronu u mladých mužů s konzervativní politikou. Ministr zdravotnictví Robert F. Kennedy Jr. zase podle The Washington Post propaguje testosteron jako nástroj proti stárnutí.
Užívání testosteronu ve Spojených státech od pandemie koronaviru prudce vzrostlo, zejména mezi mladými muži. Pomohly tomu i online platformy, které usnadňují získání léků na předpis.
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Speciální jednotky jako argument
Některé obavy z nízkého testosteronu se v americké armádě objevovaly už dříve, zejména u příslušníků speciálních jednotek. Kongres v roce 2024 nařídil ministerstvu obrany prozkoumat takzvaný „Operator Syndrome“, tedy soubor fyzických a psychických dopadů, které někteří vojáci připisují právě nízké hladině testosteronu.
The Washington Post cituje bývalého příslušníka speciálních jednotek, který uvedl, že po návratu z náročného nasazení v roce 2012 měl on i řada jeho kolegů nižší než normální hladinu testosteronu. Popisoval podrážděnost i horší fyzickou výkonnost.
Screening podle něj může dávat smysl u některých jednotek, ale ne nutně v celé armádě.
„Ani v jednotkách speciálních operací nepotřebujete pořád jen nabušence,“ řekl. „Potřebujete některé lidi, kteří proběhnou zdí, a jiné, kteří dokážou ustoupit a dívat se na věci objektivně.“
Hegsethova iniciativa tak otevírá širší debatu, zda má být testosteron v armádě nástrojem zdravotní péče, cestou ke zvýšení bojové připravenosti, nebo politickým symbolem nové éry Pentagonu.