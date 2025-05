Trump má dostat vládní letoun od Arabů. Demokraté zuří

Prezidentský speciál Air Force One je letitým symbolem úřadu a národní hrdosti. Donald Trump má nový model dostat darem od Kataru. Nejen demokraté to kritizují - i proto, že Trump a jeho rodina dělá se s představiteli z Perského zálivu velký soukromý byznys.

Prezident Donald Trump se chystá přijmout od představitelů Kataru neobvyklý státní dar - luxusní letoun Boeing 747-8. Měl by sloužit jako vládní speciál, legendární Air Force One. Byl by to asi nejcennější dar, který by hlava státu od jiné země dostala, cena letadla je kolem 400 milionů dolarů, tedy zhruba devět miliard korun.

FOTOGALERIE: Podívejte se na historické snímky letadla Boeing 747

Katarský Boeing 747-8 je starý něco málo přes deset let a patří mezi nejluxusnější soukromá letadla na světě. Podle deníku The New York Times si ho Trump v únoru prohlížel, když parkovalo na mezinárodním letišti v Palm Beach — nedaleko jeho sídla Mar-a-Lago. O plánovaném daru původně informovala stanice ABC News. Trump v neděli v příspěvku na sociálních sítích pak potvrdil, že ministerstvo obrany obdrží od Kataru letoun Boeing 747-8, který má nahradit „40 let staré Air Force One“.

Kritici z řad demokratů a Trumpových oponentů označili plánované přijetí daru za korupci za bílého dne. Takový dar by mohl představovat porušení klauzule o příjmech (emoluments clause) v ústavě USA.

Letadlo do knihovny

Trump se tento týden chystá na státní návštěvu Kataru. Uvedl, že letadlo bude jen dočasným řešením. Podle zpráv z neděle by letoun měl zůstat na území USA a po skončení Trumpova mandátu by měl být darován jeho prezidentské knihovně.

Trump označil krok za zcela veřejnou a transparentní transakci. „Takže skutečnost, že ministerstvo obrany DOSTÁVÁ DAREM, ZDARMA, letoun 747 jako dočasnou náhradu za 40 let staré Air Force One, ve zcela veřejné a transparentní transakci, tolik rozčiluje ZKORUMPOVANÉ DEMOKRATY, že trvají na tom, abychom za letadlo zaplatili PLNOU CENU. To může udělat každý! Demokrati jsou SVĚTOVÁ TŘÍDA LŮZRŮ!!! MAGA,“ zní prezidentům příspěvek na vlatní síti Truth Social.

Katar se k daru zatím oficiálně nepřihlásil, ale potvrdil, že „možnost předání letadla k dočasnému použití jako Air Force One je v současnosti zvažována“.

Ali Al-Ansari, tiskový atašé katarského velvyslanectví ve Washingtonu, pro Financial Times uvedl: „Záležitost je stále posuzována příslušnými právními odděleními a zatím nebylo přijato žádné rozhodnutí.“ Zprávy o možném daru od Kataru vyvolaly kritiku i od některých Trumpových nejvěrnějších příznivců. Například influencerka Laura Loomer podle deníku označila transakci za „dar ve výši 400 milionů dolarů od džihádistů v oblecích“ a uvedla, že by to „byla velká skvrna na administrativě, pokud je to pravda“.

Air Force One má dlouhou tradici, jeho volací znak se používá od roku 1953. Slavný design s modrobílým nátěrem a nápisem „United States of America“ navrhl Raymond Loewy, a používá se dodnes. JFK začal používat Boeing 707 (VC-137C), první proudové prezidentské letadlo. Od roku 1990 jsou používány dvě letadla typu Boeing VC-25A, upravené verze 747-200B. Byly nasazeny za prezidenta George Bushe staršího. Jsou vybaveny pokročilou obranou, komunikačním systémem, ordinací, kancelářemi a místem pro novináře a doprovod.

Trumpův byznys v Zálivu

Kritiku obřího daru zesiluje fakt, že Donald Trump před nástupem do funkce a nyní členové jeho rodiny s představiteli států Perského zálivu čile obchodují. Katar například investoval stovky milionů dolarů do realitních fondů a společností v USA, ve kterých figurovaly i zájmy Trumpovy rodiny. V roce 2018 Katar zakoupil kancelářské prostory v newyorské budově 666 Fifth Avenue, vlastněné společností Kushner Companies (Jared Kushner je Trumpův zeť). V té době byla firma v dluhové pasti a katarský fond (nepřímo) pomohl transakci, což vyvolalo otázky o možném ovlivňování politiky.

Katar také utrácí miliony dolarů za ubytování, konferenční prostory a akce v hotelech Trump Organization, například ve Washingtonu D.C. Největší byznys ovšem dělají firmy Trumpovy rodiny se Saúdskou Arábií a Emiráťany. Známý Trump International Golf Club v Dubaji byl postaven ve spolupráci s developerskou firmou DAMAC Properties, jejíž majitel Hussain Sajwani má blízké vazby na Trumpovu rodinu.

Trump se tento týden kromě Kataru chystá do Saúdské Arábie a Spojených arabských emirátů. Cesta už přitáhla kritiku ze strany aktivistů poté, co Eric Trump uzavřel několik miliardových dealů pro Trump Organization právě těsně před příjezdem svého otce.