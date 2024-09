Začíná veletrh InnoTrans. Dako-CZ na něm představí revoluční novinky

V německém Berlíně se od 24. do 27. září uskuteční již 14. ročník železničního veletrhu InnoTrans. Mezi vystavovali v segmentu železniční techniky bude již tradičně zastoupena společnost Dako-CZ. Výrobce brzdových systémů a komponentů pro kolejová vozidla v letošním roce představí více než dvacet exponátů, jedenáct z nich ve světové premiéře.

Mezi zásadní novinky Dako-CZ bude patřit elektromechanická brzdová jednotka, která je určena pro brzdění tramvajových vozidel. Dále pak nově vyvinuté digitální automatické spřáhlo, které je výraznou inovací procesu spojování a rozpojování nákladních vlaků. Umožní totiž automatizovat celý proces bez zásahu člověka.

Kromě těchto dvou světových premiér představí Dako-CZ své produkty z platforem tramvají, příměstských jednotek, metra, nákladních vagónů, lokomotiv a vysokorychlostních vlaků. Řešení Dako bude součástí i mnoha exponátů zákazníků společnosti, například chorvatského výrobce nákladních vagónů Đuro Đaković, českých společností Nymwag CS a CZ Loko, italské společnosti SVI, švýcarského Harsco Rail či slovenské společnosti Tatravagónka.

„Sázíme na to, že veletrh InnoTrans je skvělou příležitostí, na níž můžeme před zraky našich zákazníků, odborné i laické veřejnosti představit naše produkty z jednotlivých platforem,“ říká Stanislav Pometlo, místopředseda představenstva a generální ředitel Dako-CZ, a doplňuje: „Srdcovou záležitostí je ovšem elektromechanická brzdová jednotka DAKO pro netrakční podvozek, která využívá řízení DAKO Brake By Wire a je součástí koncepce We break green, tedy bezolejového řešení, které je šetrné k životnímu prostředí.“

Elektromechanická brzdová jednotka DAKO je určena pro brzdění tramvajových vozidel, kde plní funkci brzdy provozní, záchranné, zajišťovací, parkovací a nouzové. Jedná se o brzdovou jednotku pasivní, případně pasivně aktivní, která je řízena elektronickou jednotkou a je určena pro netrakční i trakční podvozek. Patří tedy jednoznačně do produktové řady „oil free“, která k zastavení nepotřebuje olejové hospodářství.

„Budoucnost je jednoznačně ve vývoji elektromechanických brzdových jednotek. Naší snahou je orientace právě na tato řešení. V nabídce již dnes máme tedy nejen elektromechanické brzdové jednotky pro tramvaje, ale připravujeme řešení pro metro, příměstské jednotky a jdeme směrem k elektromechanice i v oblasti nákladní dopravy. Elektromechanické systémy se budou stávat ekvivalentní náhradou pneumatických a hydraulických brzdových systémů,“ dodává Stanislav Pometlo.

Z dalších produktů představí Dako-CZ na veletrhu InnoTrans například špalíkovou brzdovou jednotku. Tato jednotka je stlačeným vzduchem poháněná brzda, která je určena pro provoz kolejových vozidel osobní dopravy. Dále budou v Berlíně vystaveny řídící jednotky elektromechanických a hydraulických brzd, komponenty UIC, řídící panel HFX vlakotramvaje pro Düsseldorf a Duisburg, brzdová kotoučová jednotka na kolo KKBB, stavěč odlehlosti a odlehčený rozváděč s přípravou na digitalizaci.

Na expozici Dako-CZ bude k vidění též elektromechanická řídící jednotka pro trakční (motorový) podvozek spolu s kolejnicovou brzdou připravená v aplikaci pro projekt pražských tramvají typu 52T vyráběných společností Škoda Group.

Veletrh InnoTrans se koná každé dva roky. V letošním roce se v prostorách berlínského výstaviště představí přes 2900 vystavovatelů z 59 zemí světa. Návštěvníci veletrhu budou mít jedinečnou možnost vidět světové novinky z pěti segmentů – železniční technologie, železniční infrastruktura, veřejná doprava, interiéry a stavba tunelů.

