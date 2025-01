Recenze: Miliardář Johnson prodává své biohackerské balíčky. Stojí to za to?

V dalším díle pravidelného seriálu Biohacking se podíváme na balíčky potravinových a zdravotních doplňků, takzvané stacky, které prodává výstřední miliardář Bryan Johnson na svém e-shopu. Mají cenu inzerovaných stovek dolarů? Pomohou skutečně k trvalému zdraví?

Minulý týden jsme se podrobně dívali na takzvaný protokol Bryana Johnsona, jehož cílem je s nadsázkou věčný život a realisticky alespoň vyšší dlouhověkost při pevnějším zdraví. Johnson také na svých stránkách nabízí řadu doplňků stravy, potravin a testovací sady na podporu různých procesů v těle, jejichž cílem je zlepšení zdraví a podpora při implementaci Jonhsonova blueprintu, tedy plánu.

Jeho nejprodávanější je sada „Blueprint Stack“ a obsahuje pět doplňků stravy, práškový protein a olivový olej s vysokým obsahem polyfenolů. Takový olivový olej je spíše medicína než potravina, má totiž specifickou chuť a ne každý ocení štiplavou chuť v ústech a krku v jídle. Pokud chceme dodat zdraví prospěšné polyfenoly v přirozeném nosném tuku, je olivový olej dobrý způsob, protože obsahuje také vysoké množství mononenasycených mastných kyselin (MUFA). Jejich konzumace vylepšuje nejen lipidový krevní profil - cholesterol -, ale také má vliv na vyrovnanou hladinu cukru v krvi. Tím olivový olej pomáhá při prevenci obezity a nemocí s ní spojených, jako například současné metle světa - metabolického syndromu.

Johnsonův olivový olej se může pochlubit certifikáty čistoty a testy kvality polyfenolů garantuje však jen 400 mg/kg. Za stejnou cenu v obdobném množství lze však na českém internetu od ověřených dodavatelů jednoduše pořídit olivový olej garantující minimálně 1000mg rostlinných protizánětlivých polyfenolů na kilogram oleje a dostat tak do sebe daleko více omlazujících fytochemikálií a stejné množství MUFA za stejnou cenu.

Produkt nazvaný pouze Protein slibuje vyvážený podíl makronutrientů, a e-shop jej inzeruje jako kompletní jídlo. Není to tedy jen hrachový a konopný protein, ale obsahuje i lněný a MCT olej. MCT olej je tuk obsahující nasycené lipidy, které je ale pro průměrného člověka potřeba limitovat pro udržení kardiovaskulárního zdraví. Dále výrobek obsahuje sůl, vlákninu, sladící výtažky a druh sacharidu, který se nachází v medu a má mít nižší glykemický index, čili jemnější dopad na výkyvy krevního cukru.

Jak je to s proteiny?

Podle Valtera Longa, šéfa výzkumu dlouhověkosti na Univerzitě jižní Kalifornie, profesora gerontologie a biologie tamtéž, a autora konceptu a knihy Strava dlouhověkosti, je optimální množství konzumování čistého proteinu 0,7-0,8g na jeden kilogram váhy člověka. Pro dospělého člověka to znamená zhruba 55g bílkovin denně. Standardní strávník ale sní okolo 100g pouze z jídla, tudíž přidávat protein uměle do stravy je nejen zbytečné, ale většinou přímo nezdravé. Výzkumy totiž ukazují, že přemíra bílkovin podporuje pro-stárnoucí dráhy v těle a vznik následných chorob: je to zejména díky určitým druhům aminokyselin v rámci proteinových struktur - aminokyselin s rozvětveným řetězcem (BCAA).

Proto dlouhodobé udržení denního příjmu bílkovin ve výše doporučené míře může mít větší dopad na zpomalení stárnutí, než konzumace specifických doplňků stravy a dokonce naopak uměle izolovaného práškového proteinu. Takovýto produkt může být prospěšný pro atleta s několikahodinovým intenzivním sportováním denně, jinak je lepší se ho vzdát.

Další práškový výrobek v setu je Longevity mix. Obsahuje citrátovou formu hořčíku, alfa-ketoglutarát vápenatý, glukosamin sulfát, L-theanin a další aminokyseliny. Protože je to prášek, který se pije smícháním s tekutinou, obsahuje také přirozená sladidla, aromata a barviva. Slibuje lepší spánek, méně stresu, lepší regeneraci, svalovou výkonnost a lepší koncentraci. Spánek a regulaci stresu i regeneraci svalů lze docíiti suplementací samotným hořčíkem, není potřeba podobný drink speciálně za cenu kolem 1500 korun za 30-ti denní porci.

Citrátová forma je primárně používaná právě pro podporu kvalitního spánku a regenerace, existují i další formy hořčíků určené pro jiné symptomy. Každopadně hořčík jako doplněk stravy patří mezi ty základní a doporučený každému a dlouhodobě. Pořízením samotného hořčíku výrazně ušetříme peněžence a tělu od zbytečných látek.

Alfa-ketoglutarát vápenatý má podle expertů kromě funkce regenerace svalů i anti-aging vlastnosti a udržuje správnou hladinu vápníku v tkáních. Vápník můžeme ale spíše regulovat vitamínem D3 a K2, které jsou pro tělo esenciální a tedy nezbytné a neumí si je samo vyrobit. Theanin uklidňuje mozek a nervový systém a je vhodné ho brát večer, protože relaxační účinky mohou ovlivňovat pocit energie a produktivity. Theanin je ale vhodné konzumovat až v případě, kdy člověk má problémy s večerními úzkostmi, které zasahují do kvalitní relaxace a dostatečného spánku.

Další produkty rozebereme v příštím díle seriálu Biohacking.

