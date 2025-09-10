Vyberte si z našich newsletterů

Doosan dodá za miliardy nové generátory pro Temelín

Doosan Škoda Power zvítězil v tendru na nové generátory pro Jadernou elektrárnu Temelín ze skupiny ČEZ. Hodnotu kontraktu společnosti nezveřejňují, je ale v miliardách korun, řekl výkonný ředitel plzeňských strojíren Daniel Procházka. Podle uzavřené smlouvy se generátory vymění při odstávkách temelínských bloků v letech 2029 a 2030.

Zařízení, které mění energii páry při průchodu turbínou na elektřinu, patří podle vyjádření dodavatele i odběratele k největším v Evropě. „Temelín by díky jejich výměně měl dál pokračovat ve zvyšování výkonu a zároveň posílit schopnost regulace. ČEZ spustil výběrové řízení na dosud největší investici v historii stávajících jaderných elektráren v roce 2023,“ uvedl jeho mluvčí Ladislav Kříž.

Nejlepší nabídku, jejíž součástí je také budoucí patnáctiletý servis nového zařízení, podala podle něj právě Doosan Škoda Power.

Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power

Američané jsou s vyššími cenami smíření, hlavně ať nic není z Číny, říká šéf plzeňského Doosanu

Zprávy z firem

Od chvíle, kdy exportér turbín podepíše obchodní kontrakt, uběhnou třeba dva roky, než finální výrobek překročí hranice. „A dnes nikdo neví, jaké potom bude ve Spojených státech platit clo,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz Daniel Procházka, výkonný ředitel plzeňské společnosti Doosan Škoda Power. V době, kdy se spousta věcí v Americe – včetně celních sazeb – mění prakticky přes noc, zůstávají obchodní vztahy velmi nejisté.

Jan Žižka

Přečíst článek

Generátory patří mezi největší a nejdůležitější zařízení v jaderné elektrárně. Jsou přímo spojené se sestavou jednoho vysokotlakého a tří nízkotlakých dílů turbíny a teď dodávají do přenosové sítě 1086 MW elektřiny, řekl Kříž. S ohledem na blížící se konec jejich životnosti rozhodl ČEZ o jejich výměně. Zároveň jde o příležitost k dalšímu zvýšení výkonu největšího českého energetického zdroje, uvedl.

„Od spuštění našich jaderných bloků se nám postupně podařilo jejich výkon zvýšit celkově o 500 MWe (megawattů elektrických). To je obrovské množství elektřiny, srovnatelné třeba s opravdu velkou uhelnou elektrárnou, ale samozřejmě bez zvýšení emisí, záboru pozemků a jiných negativ. A výměnou generátorů v Temelíně v tomto procesu pokračujeme,“ řekl generální ředitel ČEZ Daniel Beneš.

„Navazujeme na úzkou spolupráci dodávky turbosoustrojí i servisní podpory pro Temelín. Ale zároveň je potřeba říci, že jsme uspěli v konkurenci dalších výrobců, což potvrzuje naši pozici jako jednoho ze světových lídrů v dodávkách energetických celků a zároveň také velmi silnou pozici naší české společnosti,“ řekl Son Sung-U, generální ředitel Power Service Business Group, Doosan Enerbility. Jihokorejský koncern Doosan Enerbility je globálním lídrem v energetickém strojírenství.

„Jde o jeden z klíčových projektů modernizace a zajištění dlouhodobého provozu našich jaderných elektráren. Současně je naším cílem, aby samotná výměna zásadně neovlivnila plánovanou délku odstávek Temelína,“ řekl člen představenstva a ředitel divize jaderná energetika ČEZ Bohdan Zronek. Současné turbosoustrojí v Temelíně včetně generátorů dodala společnost Škoda Plzeň, jejímž nástupcem je Doosan Škoda Power.

Samotná turbosoustrojí patří podle ředitele plzeňské firmy Procházky mezi technické unikáty evropského měřítka. Jejich hmotnost přesahuje 2000 tun, celková délka včetně generátoru je 65 metrů a obvodová rychlost lopatek dosahuje více než dvojnásobku rychlosti zvuku. Temelínské turbíny představují jedny z největších a nejvýkonnějších sestav svého druhu v Evropě.

Plzeňský Doosan exportuje až 90 procent turbín. Jeho roční tržby dosahují zhruba pěti miliard korun. Strojírny s více než stoletou tradicí, které mají téměř desetinový podíl na světovém trhu parních turbín, produkují a dodávají zařízení s výkonem tři až 1200 megawattů. Využívají je paroplynové, uhelné, jaderné, kogenerační a solární elektrárny i spalovny biomasy.

Datové centrum Google v Eemshavenu v Nizozemsku

J&T zakládá nový fond. Zaměří se na energetiku

Money

Do energetiky chce investovat 57 procent českých a slovenských dolarových milionářů. Globální spotřeba elektřiny má totiž v dalších letech výrazně růst, za čímž stojí krom jiného například výstavba nových datových center. Budou potřeba díky rozvoji umělé inteligence a využívání cloudových služeb. Vyplývá to z dat, které novinářům představili zástupci investiční společnosti a banky J&T. Na zájem investorů reaguje založením nového investičního fondu, který se zaměří na energetiku.

ČTK

Přečíst článek

