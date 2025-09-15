Společnost Mars se dostala na seznam nejlepších společností světa pro rok 2025
Společnost Mars, globální lídr ve výrobě cukrovinek, občerstvení, potravin, produktů a služeb pro péči o domácí mazlíčky, byla zařazena do prvního vydání žebříčku Nejlepších společností světa 2025. Toto prestižní ocenění udělují časopis TIME a společnost Statista Inc., světově uznávaný statistický portál a poskytovatel oborových žebříčků.
„Zařazení mezi nejlepší společnosti světa je uznáním způsobu, jakým ve společnosti Mars podnikáme. Již více než sto let spojujeme růst s dlouhodobým závazkem odpovědného podnikání,“ uvedl Poul Weihrauch, generální ředitel společnosti Mars. „Toto ocenění odráží talent, kreativitu a provozní schopnosti našich 150 tisíc spolupracovníků, kteří nám pomáhají budovat silný a udržitelný byznys, který přináší hodnotu lidem, domácím mazlíčkům i planetě,“ doplnil.
Žebříček Nejlepších společností světa 2025 oceňuje přední globální organizace, které představují vzor vynikající kvality v dnešním korporátním prostředí. Společnosti byly hodnoceny na základě tří hlavních kritérií: spokojenosti zaměstnanců, růstu tržeb a transparentnosti v oblasti udržitelnosti. Z několika stovek tisíc hodnocených datasetů bylo za vynikající výsledky ve zmíněných kategoriích oceněno prvních 1 000 společností.
Kuchařka ve školní jídelně si vydělá jen půlku průměrného platu v soukromé sféře. Od září 2025 přechází financování kuchařek, uklízeček či školníků z centrálního rozpočtu na zřizovatele škol. Pro některé obce to i tak může být výrazná finanční zátěž, říká odborník na zaměstnávání.
Kolik si vydělá školní kuchařka? 24 tisíc. A šéfová jen o málo víc
Money
Společnost Mars je rodinný podnik s ročním obratem přibližně 55 miliard dolarů, který vyrábí portfolio ikonických globálních značek, včetně ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’S®, SNICKERS® a BEN’S ORIGINAL™. Dříve v tomto roce byla společnost Mars jmenována korporátním členem Síně slávy reklamy AAF pro rok 2025, což ocenilo její odkaz ikonických a kulturně rezonujících kampaní a dlouhodobé brandové identity. Mars také získal 11 Lvů na festivalu kreativity Cannes Lions 2025, včetně své vůbec první ceny Titanium Award, která slaví jeho kreativní excelenci a kulturní rezonanci.
Se 150 tisíci spolupracovníky po celém světě se Mars zavazuje podporovat a rozvíjet všechny aspekty jejich zdraví a pohody (wellbeingu), a to zejména prostřednictvím projektu Be Well Together, který sestává z programů, benefitů, zdrojů a nástrojů navržených na podporu duševního zdraví, energie, výživy, fyzické kondice, bezpečnosti a dalších oblastí.
Srpen je v České republice měsícem vrcholné sezóny, kdy zahrady i farmářské trhy přinášejí bohatou úrodu čerstvých plodin. Pro spotřebitele to znamená možnost vybírat potraviny, které nejen podporují zdraví a jsou ekonomicky nejvýhodnější, ale také přispívají k udržitelnému stravování. Mezi plodinami, které v tomto období dosahují vrcholné kvality patří také švestky, ostružiny, mrkev a hrášek. Každá z těchto plodin nabízí specifickou kombinaci vitamínů, minerálů, fytochemikálií a vlákniny, které podporují imunitní systém, zdraví trávicího traktu, kardiovaskulární systém, zrak, pokožku a celkovou vitalitu organismu.
Biohacking: Sezóna ovoce a zeleniny vrcholí. Co nyní tělu prospěje nejvíce?
Enjoy
„Toto ocenění je důkazem uznání našich spolupracovníků. Každý den přivádějí k životu naše hodnoty a principy, které činí ze společnosti Mars skvělé místo k práci, kde každý může prosperovat,“ uvedla Rebecca Snow, viceprezidentka pro lidské zdroje a organizaci ve společnosti Mars. „Zkušenosti spolupracovníků nejsou oddělené od obchodních výsledků – jsou jejich hnacím motorem. Tato cena potvrzuje, že když investujeme do našich lidí, posilujeme jak naši kulturu, tak i naše výsledky,“ dodala.
Kromě prioritizace svých spolupracovníků se Mars také snaží pomoci vytvořit zdravější planetu, aby všichni lidé i domácí mazlíčci mohli prosperovat. Mars nedávno zveřejnil svou výroční zprávu Sustainable in a Generation Report a oznámil, že pokračuje ve snižování svých uhlíkových emisí i ve svém růstu – Mars vyrostl o více než 69 procent na přibližně 55 miliard dolarů v ročních čistých tržbách, zatímco snížil svou uhlíkovou stopu o 16,4 procenta ve srovnání se svým výchozím rokem 2015. V rámci těchto snah se Mars zaměřuje na partnerství, která podporují inovativní zemědělské procesy a dodavatelské řetězce, vyhýbající se odlesňování, včetně Unreasonable Food™ – tříletého partnerství se skupinou Unreasonable Group na urychlení podnikatelských inovací v oblasti udržitelných potravinových systémů.
