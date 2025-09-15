Vyberte si z našich newsletterů

Společnost Mars se dostala na seznam nejlepších společností světa pro rok 2025
Mars, užito se svolením
Společnost Mars, globální lídr ve výrobě cukrovinek, občerstvení, potravin, produktů a služeb pro péči o domácí mazlíčky, byla zařazena do prvního vydání žebříčku Nejlepších společností světa 2025. Toto prestižní ocenění udělují časopis TIME a společnost Statista Inc., světově uznávaný statistický portál a poskytovatel oborových žebříčků.

„Zařazení mezi nejlepší společnosti světa je uznáním způsobu, jakým ve společnosti Mars podnikáme. Již více než sto let spojujeme růst s dlouhodobým závazkem odpovědného podnikání,“ uvedl Poul Weihrauch, generální ředitel společnosti Mars. „Toto ocenění odráží talent, kreativitu a provozní schopnosti našich 150 tisíc spolupracovníků, kteří nám pomáhají budovat silný a udržitelný byznys, který přináší hodnotu lidem, domácím mazlíčkům i planetě,“ doplnil.

Žebříček Nejlepších společností světa 2025 oceňuje přední globální organizace, které představují vzor vynikající kvality v dnešním korporátním prostředí. Společnosti byly hodnoceny na základě tří hlavních kritérií: spokojenosti zaměstnanců, růstu tržeb a transparentnosti v oblasti udržitelnosti. Z několika stovek tisíc hodnocených datasetů bylo za vynikající výsledky ve zmíněných kategoriích oceněno prvních 1 000 společností.

Společnost Mars je rodinný podnik s ročním obratem přibližně 55 miliard dolarů, který vyrábí portfolio ikonických globálních značek, včetně ROYAL CANIN®, PEDIGREE®, WHISKAS®, CESAR®, DOVE®, EXTRA®, M&M’S®, SNICKERS® a BEN’S ORIGINAL™. Dříve v tomto roce byla společnost Mars jmenována korporátním členem Síně slávy reklamy AAF pro rok 2025, což ocenilo její odkaz ikonických a kulturně rezonujících kampaní a dlouhodobé brandové identity. Mars také získal 11 Lvů na festivalu kreativity Cannes Lions 2025, včetně své vůbec první ceny Titanium Award, která slaví jeho kreativní excelenci a kulturní rezonanci.

Se 150 tisíci spolupracovníky po celém světě se Mars zavazuje podporovat a rozvíjet všechny aspekty jejich zdraví a pohody (wellbeingu), a to zejména prostřednictvím projektu Be Well Together, který sestává z programů, benefitů, zdrojů a nástrojů navržených na podporu duševního zdraví, energie, výživy, fyzické kondice, bezpečnosti a dalších oblastí.

„Toto ocenění je důkazem uznání našich spolupracovníků. Každý den přivádějí k životu naše hodnoty a principy, které činí ze společnosti Mars skvělé místo k práci, kde každý může prosperovat,“ uvedla Rebecca Snow, viceprezidentka pro lidské zdroje a organizaci ve společnosti Mars. „Zkušenosti spolupracovníků nejsou oddělené od obchodních výsledků – jsou jejich hnacím motorem. Tato cena potvrzuje, že když investujeme do našich lidí, posilujeme jak naši kulturu, tak i naše výsledky,“ dodala.

Kromě prioritizace svých spolupracovníků se Mars také snaží pomoci vytvořit zdravější planetu, aby všichni lidé i domácí mazlíčci mohli prosperovat. Mars nedávno zveřejnil svou výroční zprávu Sustainable in a Generation Report a oznámil, že pokračuje ve snižování svých uhlíkových emisí i ve svém růstu – Mars vyrostl o více než 69 procent na přibližně 55 miliard dolarů v ročních čistých tržbách, zatímco snížil svou uhlíkovou stopu o 16,4 procenta ve srovnání se svým výchozím rokem 2015. V rámci těchto snah se Mars zaměřuje na partnerství, která podporují inovativní zemědělské procesy a dodavatelské řetězce, vyhýbající se odlesňování, včetně Unreasonable Food™ – tříletého partnerství se skupinou Unreasonable Group na urychlení podnikatelských inovací v oblasti udržitelných potravinových systémů.

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Přitom ale Finsku agentura Fitch zhoršila rating letos koncem července, a to ze stupně AA+ na AA. Rakousku zhoršila rating také letos, začátkem června, a to rovněž ze stupně AA+ na AA. Irsko patří k málu zemí eurozóny, jimž se rating zlepšuje. Loni koncem května mu jej Fitch zlepšila z AA- na AA.

Česko drží momentálně známku AA-, a to nepřetržitě už od začátku srpna 2018, tedy posledních více než sedm let.

Zajímavé je, že za tu dobu byl stav tuzemských veřejných financí předmětem nesčetných leckdy vášnivých debat, ať už v rámci politické, odborné, či veřejné diskuse. Avšak s mezinárodně autoritativním pohledem zvenčí, tedy s pohledem ratingové agentury Fitch, to „ani nehnulo“. Doma není nikdo prorokem, dalo by říci.

Hned 14 z 20 zemí eurozóny, tedy oněch 70 procent, má nyní horší rating než Česko. To je dosud historicky rekordní údaj. Přitom ještě začátkem března roku 2008 měly všechny země eurozóny lepší rating než ČR, včetně Řecka a Slovinska, které euro přijalo roku 2007, a také včetně Kypru a Malty, které do eurozóny vstoupily roku 2008.

Tedy zatímco ještě v březnu 2008 mělo 100 procent zemí eurozóny lepší rating než Česko, nyní, v září 2025, po zhruba 17,5 roku, je to již jen 30 procent.

Popsaný vývoj tedy odráží dramatické zhoršení stavu veřejných financí většiny zemí eurozóny v posledních necelých 18 letech, a to v době, kdy Česká republika své veřejné finance dokázala naopak dále zlepšovat.

Pouze tři země eurozóny nyní mají lepší rating než ČR v rozsahu větším než je jediný stupínek (investiční pásmo ratingových hodnocení má deset stupňů, spekulativní pásmo pak dalších dvanáct, dohromady tedy existuje 22 možných „známek“). Jde o zmíněné Německo, Nizozemsko a Lucembursko, které vykazují „známku“ AAA. Tyto tři země eurozóny také tedy vykazují jako jediné v eurozóně ratingové hodnocení vyšší kategorie než Česko (mají takzvané „tříáčkové“ hodnocení, AAA). Zmíněné Finsko, Rakousko a Irsko mají rating stejné kvalitativní kategorie jako Česko (vykazují totiž „dvouáčkové“ hodnocení, ať už AA či AA-). Všech ostatních čtrnáct zemí eurozóny pak vykazuje rating horší kategorie než Česko (tedy „jednoáčkový“ nebo ještě horší).

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Společnost PPF Real Estate kupuje hotel Diplomat v pražských Dejvicích od thajské firmy Rabbit Holdings. Zaplatí 73 milionů eur (zhruba 1,8 miliardy korun), uvedl server Seznam Zprávy. Investiční skupina PPF, kterou vlastní Renáta Kellnerová s dcerami, nechtěla podle serveru transakci komentovat. PPF už v hlavním městě vlastní hotel Hilton a většinově také hotel Four Seasons.

Předmětem transakce jsou všechny akcie české společnosti Diplomat Prague, která vlastní čtyřhvězdičkový hotel se 400 pokoji v pražských Dejvicích. Hotel je součástí mezinárodní sítě Vienna House provozované skupinou Wyndham.

Rabbit Holdings původně letos v srpnu schválila prodej hotelu společnosti Hotel Diplomat za nižší cenu 67,5 milionu eur, píšou Seznam Zprávy. Podle severu původní kupec od smlouvy ustoupil. „Evropská transakce s dispozicí podílu v dceřiné společnosti nemohla být s kupujícím dokončena,“ uvedla thajská společnost v oznámení pro burzu v Bangkoku. Očekává podepsání rámcové smlouvy s PPF o převodu akcií do 19. září a dokončení transakce v prvním čtvrtletí příštího roku.

PPF v letošním roce dokončila převzetí největšího hotelu v Česku Hilton Prague, podle médií byla hodnota transakce několik miliard korun. V hotelu s téměř 800 pokoji a zhruba 5000 metry čtverečními konferenčních prostor PPF Real Estate získala 95procentní podíl. Pětihvězdičkový hotel Four Seasons poblíž Karlova mostu PPF letos získala společně s investorem Tomášem Otrubou a miliardářem Michalem Strnadem, cena tohoto obchodu podle dřívějších informací Hospodářských novin činila 100 milionů eur (zhruba 2,5 miliardy korun). V portfoliu pražských hotelů PPF Real Estate je podle internetových stránek společnosti také hotel Stages v sousedství pražské O2 areny.

Skupina PPF působí ve 25 zemích Evropy, Asie, Severní Ameriky a Afriky. Investuje do telekomunikací, finančních služeb, médií, internetových služeb, nemovitostí, biotechnologií a strojírenství. PPF vlastní aktiva za 41,7 miliardy eur (více než bilion korun) a celosvětově na konci loňského roku zaměstnávala zhruba 45 tisíc lidí. Většinovým vlastníkem PPF je Amalar Holding, do kterého své akcie loni vložily majoritní akcionářka PPF Renáta Kellnerová a její tři dcery. Po srpnovém oznámení odkupu desetiprocentního podílu od Petra Kellnera mladšího ovládnou Kellnerová s dcerami PPF zcela.

