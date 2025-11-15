Nový magazín právě vychází!

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025

Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025
Elegantní florist’s shop Rozkvetlo z Moravan u Brna se stal vítězem kategorie Česko platí kartou v soutěži Visa Czech Top Shop za první pololetí roku 2025. Ocenění potvrzuje, že moderní platební technologie a důraz na zákaznický zážitek mohou jít ruku v ruce s krásou, udržitelností a lidskostí.

Slavnostní předání

Ocenění bylo předáno přímo v Moravanech. Atmosféra byla slavnostní a uvolněná, stejně jako nálada v samotném květinářství.

„Jsem velice rád, že za Ministerstvo průmyslu a obchodu a za Radu kvality ČR mohu konstatovat, že Česko platí kartou je úspěšným projektem. Společně s našimi partnery jsme dokázali za posledních pět let poskytnout více než 60 tisíc produktů v podobě platebních bran a terminálů. Jsem nadšen, že vznikají synergetické aktivity, jak je to patrné například v obchodě Rozkvetlo, a že můžeme pomáhat konkrétním podnikatelům,“ uvedl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu.

„Mám radost, že společnost Visa může podpořit další skvělý projekt a obchůdku Rozkvetlo přeji hodně úspěchů ve finálovém klání. Projekt Česko platí kartou je krásným příkladem toho, jak inovace a digitalizace usnadňují každodenní život lidí i podnikatelů v České republice. Visa dlouhodobě podporuje moderní platební řešení a těší nás, že právě prostřednictvím této iniciativy můžeme ocenit ty, kteří přispívají k rozvoji bezhotovostní společnosti,“ doplnil Josef Kunčar, Director, Acceptance & Acquirers ze společnosti Visa.

Majitelka květinářství Irena Balko ocenění přijala s dojetím: „Ocenění si moc vážím. Obchod Rozkvetlo máme otevřený přes dva roky. Když jsem začala podnikat, věděla jsem, že zákazníkům chci nabídnout kompletní servis a platba kartou k tomu samozřejmě patří. Jsem ráda, že zákazníci toto vítají a oceňují, a že nám to zároveň přineslo cenu. Velké díky patří jim, mému skvělému týmu i manželovi, který mi obchodem splnil můj sen.“

Nadšena byla i manažerka projektu Visa Czech Top Shop Markéta Němcová ze společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž organizuje: „Rozkvetlo si cenu zasloužilo nejen díky krásnému interiéru a důrazu na udržitelnost, ale také proto, že se stalo místem setkávání lidí a radosti. Kategorie Česko platí kartou ukazuje, že moderní technologie mohou jít ruku v ruce s lidskostí a kreativitou. Je skvělé, že v soutěži vznikají takto inspirativní projekty, které nastavují laťku i pro ostatní podnikatele.“

Místo, kde kvete nejen příroda

Rozkvetlo není jen květinářství, ale prostor, který propojuje přírodu, architekturu a komunitní život. Interiér je laděný v jemných tónech a nechává vyniknout květinám jako skutečným hvězdám. Venkovní zahrada i střecha navíc působí jako přirozené pokračování prodejny – obchod tak doslova kvete uvnitř i venku.

Budova je navržena s důrazem na udržitelnost: využívá rekuperaci, tepelné čerpadlo i chytré stínění, dešťová voda slouží k zavlažování. Vše je podřízeno tomu, aby se zákazníci cítili příjemně a zaměstnanci měli zdravé a inspirativní prostředí. Květiny jsou vystaveny v pestré škále nádob – od váz a květníků po police či kyblíky – a vytvářejí tak atmosféru útulného domova.

Rozkvetlo je navíc i místem setkávání. V podzemním ateliéru probíhají kurzy a workshopy, terasa nabízí prostor pro komunitní akce a v každém detailu je znát, že majitelka Irena Balko chtěla vybudovat podnik, který má duši.

Další krok – celoroční finále

Květinářství Rozkvetlo do soutěže nominoval Petr Nezdařil ze společnosti KB Smart Pay Worldline Czech Republic, který se stará o bezhotovostní řešení plateb v prodejně. Vítězství v pololetním klání zároveň znamená postup do celoročního finále. Celkový vítěz kategorie Česko platí kartou za rok 2025 bude vyhlášen v březnu příštího roku.

Program Česko platí kartou probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho cílem je pomoci začínajícím podnikatelům či obchodníkům, kteří dosud nepřijímali bezhotovostní platby, vyzkoušet si platební terminál až na půl roku zdarma.

Plánovat a připravovat se zodpovědně předem na situaci, kdy se stanou ve stáří nesoběstačnými, je ochotná jen menšina lidí v Česku. Většina Čechů, 53 procent, spoléhá na to, že náklady na jejich péči pokryje stát. Jen třetina je připravena nést náklady sama. Pomoc od jiných členů rodiny očekává 12 procent osob. Vyplývá to z průzkumu, který pro neziskovou organizaci Mila a s NN Životní pojišťovnu uskutečnila agentura MindBridge mezi 1000 respondenty.

„Finanční příprava na stáří je stále spíš výjimkou než pravidlem. Přitom zajistit péči ze svého, nebo jen s pomocí blízkých, je velmi náročné,“ uvedl ředitel externí distribuce NN Životní pojišťovny Petr Němeček.

Dnešní třicátníci mají přitom podle odborníků poloviční šanci dožít se 95 let. Jen do roku 2050 se má počet lidí starších 75 let zdvojnásobit a zhruba třetina z nich bude dlouhodobou péči potřebovat. Jenže systém sociálních služeb s tímto vývojem nestíhá držet tempo, uvedli autoři průzkumu. Chybí podle nich pečovatelé i kapacity v domovech, a tak péče o seniory zůstává z velké části na samotných rodinách.

Podle průzkumu by 82 procent Čechů v případě potřeby dlouhodobé péče chtělo zůstat v domácím prostředí. Z toho 52 procent si přeje zůstat doma v péči rodiny a 30 procent doma s profesionálními službami. Zbylých 18 procent by upřednostnilo institucionální zařízení.

Negativní vlivy

Pečovat o své blízké je podle průzkumu ochotno 93 procent dotazovaných v produktivním věku. Podle dat ministerstva práce a sociálních věcí má s péčí o blízké má zkušenost 40 procent dospělých, nejčastěji žen ve věku 45 až 65 let. A přestože uvádějí, že postarat se o blízké je normální, tak až 61 procent z nich uvedlo, že tato činnost měla negativní vliv na jejich život i partnerské vztahy.

Česko by za deset let potřebovalo asi 34 tisíc nových lůžek v domovech, stacionářích a dalších zařízeních pro seniory či lidi s demencemi. Loni jich bylo zhruba 76 800. Do poloviny století by mělo přibýt dalších 29 tisíc míst. Důvodem je stárnutí a s ním spojené nemoci, vyplývá to z propojených údajů ze zdravotnického a sociálního informačního systému a výsledků predikcí, které v pátek představili ministr práce v demisi Marian Jurečka (KDU-ČSL) a šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek.

Karel Pučelík: Sociální bydlení nemůže za problémy pravičáků. Ani ve Vídni, ani jinde

Názory

Vídeň je město přívětivé ke svým obyvatelům, za což může i rozsáhlé a dostupné sociální bydlení. Trh s byty kvůli němu není utržený z řetězů, jako je tomu jinde po Evropě. I když systém není bez problémů, stojí za to se jím inspirovat. Pokud ale příkladu ze zadluženého Rakouska nedůvěřujete, koukněte se do Dánska. Tam zvládnou udržovat obojí, velký neziskový bytový fond i fiskální disciplínu.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Fotbalista Kylian Mbappé, nynější hvězda Realu Madrid, žádá mimořádně vysoké odškodnění po svém předchozím klubu Paris Saint-Germain. Jedná se o zhruba 240 milionů eur čili 5,8 miliardy korun.

Podle dostupných údajů jde o částku, která je o řád vyšší, než byly v celé historii ty dosud nejvyšší sumy vyplacené ve sporech mezi hráči a kluby. O mimořádné výši požadovaného odškodnění svědčí i to, že pokud by jej soud Mbappému přiřkl, a Mbappé přitom jinak nedisponoval vůbec žádným jiným majetkem, rázem by – jen na základě vyplaceného odškodnění – větším majetkem než fotbalová star disponovalo jen zhruba 80 Čechů, alespoň vyjdeme-li z letošního žebříčku nebohatších lidí v ČR dle Forbesu.

U pařížského soudu budou v pondělí Mbappého právníci argumentovat, že klub známý také pod zkratkou PSG dluží fotbalistovi danou sumu kvůli způsobu, jak s ním zacházel ke konci jeho angažmá v Paříži.

Od Lakers po Viktorii Plzeň: Každý pátý miliardář má svůj tým

Money

Sport už není jen vášní miliardářů, ale novou třídou aktiv. JPMorgan odhaluje, že pětina nejbohatších rodin světa drží podíl ve sportovních týmech, od Lakers po Viktorii Plzeň.

pej

Přečíst článek

Roku 2023 Mbappé odmítl prodloužení kontraktu s PSG, a nastal spor, v jehož rámci mu klub snížil plat a odměny a přeřadil na soupisku druhořadých hráčů. Ušlé finanční prostředky mu podle fotbalisty dluží, PSG prý ale také Mbappému způsobil morální újmu. Mbappé během sporu s PSG, roku 2023, ovšem také odmítl přestup do saúdskoarabského klubu Al Hilal, jenž by pařížskému klubu vynesl 300 milionů eur (7,3 miliardy korun dle dnešního kursu). Nakonec se Mbappé upsal právě Realu Madrid, ovšem v rámci volného transferu. Za madridský velkoklub hraje od loňska.  

PSG tak vyrazil do protiútoku a u soudu žádá po Mbappém 180 milionů dolarů (4,4 miliardy korun), které mají částečně kompenzovat finanční újmu spjatou s tím, že ztroskotal přestup do Al Hillalu.

