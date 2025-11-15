Květinářství Rozkvetlo získalo ocenění Česko platí kartou za první pololetí 2025
Elegantní florist’s shop Rozkvetlo z Moravan u Brna se stal vítězem kategorie Česko platí kartou v soutěži Visa Czech Top Shop za první pololetí roku 2025. Ocenění potvrzuje, že moderní platební technologie a důraz na zákaznický zážitek mohou jít ruku v ruce s krásou, udržitelností a lidskostí.
Slavnostní předání
Ocenění bylo předáno přímo v Moravanech. Atmosféra byla slavnostní a uvolněná, stejně jako nálada v samotném květinářství.
„Jsem velice rád, že za Ministerstvo průmyslu a obchodu a za Radu kvality ČR mohu konstatovat, že Česko platí kartou je úspěšným projektem. Společně s našimi partnery jsme dokázali za posledních pět let poskytnout více než 60 tisíc produktů v podobě platebních bran a terminálů. Jsem nadšen, že vznikají synergetické aktivity, jak je to patrné například v obchodě Rozkvetlo, a že můžeme pomáhat konkrétním podnikatelům,“ uvedl Pavel Vinkler, ředitel odboru podnikatelského prostředí a vnitřního obchodu Ministerstva průmyslu a obchodu.
„Mám radost, že společnost Visa může podpořit další skvělý projekt a obchůdku Rozkvetlo přeji hodně úspěchů ve finálovém klání. Projekt Česko platí kartou je krásným příkladem toho, jak inovace a digitalizace usnadňují každodenní život lidí i podnikatelů v České republice. Visa dlouhodobě podporuje moderní platební řešení a těší nás, že právě prostřednictvím této iniciativy můžeme ocenit ty, kteří přispívají k rozvoji bezhotovostní společnosti,“ doplnil Josef Kunčar, Director, Acceptance & Acquirers ze společnosti Visa.
Majitelka květinářství Irena Balko ocenění přijala s dojetím: „Ocenění si moc vážím. Obchod Rozkvetlo máme otevřený přes dva roky. Když jsem začala podnikat, věděla jsem, že zákazníkům chci nabídnout kompletní servis a platba kartou k tomu samozřejmě patří. Jsem ráda, že zákazníci toto vítají a oceňují, a že nám to zároveň přineslo cenu. Velké díky patří jim, mému skvělému týmu i manželovi, který mi obchodem splnil můj sen.“
Nadšena byla i manažerka projektu Visa Czech Top Shop Markéta Němcová ze společnosti INSTORE CONSULTING EU, která soutěž organizuje: „Rozkvetlo si cenu zasloužilo nejen díky krásnému interiéru a důrazu na udržitelnost, ale také proto, že se stalo místem setkávání lidí a radosti. Kategorie Česko platí kartou ukazuje, že moderní technologie mohou jít ruku v ruce s lidskostí a kreativitou. Je skvělé, že v soutěži vznikají takto inspirativní projekty, které nastavují laťku i pro ostatní podnikatele.“
Místo, kde kvete nejen příroda
Rozkvetlo není jen květinářství, ale prostor, který propojuje přírodu, architekturu a komunitní život. Interiér je laděný v jemných tónech a nechává vyniknout květinám jako skutečným hvězdám. Venkovní zahrada i střecha navíc působí jako přirozené pokračování prodejny – obchod tak doslova kvete uvnitř i venku.
Budova je navržena s důrazem na udržitelnost: využívá rekuperaci, tepelné čerpadlo i chytré stínění, dešťová voda slouží k zavlažování. Vše je podřízeno tomu, aby se zákazníci cítili příjemně a zaměstnanci měli zdravé a inspirativní prostředí. Květiny jsou vystaveny v pestré škále nádob – od váz a květníků po police či kyblíky – a vytvářejí tak atmosféru útulného domova.
Rozkvetlo je navíc i místem setkávání. V podzemním ateliéru probíhají kurzy a workshopy, terasa nabízí prostor pro komunitní akce a v každém detailu je znát, že majitelka Irena Balko chtěla vybudovat podnik, který má duši.
Další krok – celoroční finále
Květinářství Rozkvetlo do soutěže nominoval Petr Nezdařil ze společnosti KB Smart Pay Worldline Czech Republic, který se stará o bezhotovostní řešení plateb v prodejně. Vítězství v pololetním klání zároveň znamená postup do celoročního finále. Celkový vítěz kategorie Česko platí kartou za rok 2025 bude vyhlášen v březnu příštího roku.
Program Česko platí kartou probíhá pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu a jeho cílem je pomoci začínajícím podnikatelům či obchodníkům, kteří dosud nepřijímali bezhotovostní platby, vyzkoušet si platební terminál až na půl roku zdarma.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.