Kombinace afrických surovin a české výroby, kterou si oblíbily lázeňské domy po celém Česku
Shea semena, habešský pepř, ibišek nebo sůl z Růžového jezera. V západní Africe běžně využívané suroviny, se kterými se Papa Gaye, rodák ze Senegalu, setkával už od dětství. A po letech se rozhodl představit je i Čechům. Téměř před třiceti lety založil značku Medinatur, která dodnes vyrábí produkty zaměřené na regeneraci kůže, úlevu od bolesti kloubů a svalů nebo kosmetickou péči.
S myšlenkou použít tradiční africké suroviny v kosmetických přípravcích si Papa Gaye pohrával už během studia medicíny na pražské lékařské fakultě. Posledním impulsem pak byl atopický ekzém, který se začal objevovat u jeho syna. „Po opakovaném použití kortikoidů jsem si vzpomněl na shea máslo, které se v západní Africe používá přesně pro tyto účely,“ vysvětluje Gaye. Takové produkty tehdy na českém trhu nebyly, proto se rozhodl vyrobit si vlastní. „Výzvou bylo zachovat účinné látky, protože kvalita shea másla se liší podle způsobu zpracování. S tímto vědomím jsem začal spolupracovat s odborníky z Lázní Bělohrad, Hamzovy léčebny v Košumberku nebo léčebného centra pro psoriatiky a ekzematiky PRO SANUM. Společně jsme vyvinuli produkty, které i dnes tvoří základ našeho portfolia,“ dodává.
Na trh vstoupili koncem devadesátých let a jako první u nás představili produkty s obsahem shea másla nebo habešského pepře. Česká výroba byla pro Gaye od samého začátku stejně klíčová jako suroviny pocházející přímo z Afriky. „Chtěl jsem si na vše osobně dohlédnout – od výběru a zpracování surovin až po jejich přeměnu v krémy, oleje a emulze,“ zmiňuje a pokračuje: „Využil jsem své znalosti z oblasti etnofarmakologie a rostlinných zdrojů. Měl jsem proto jasno, že nechci používat geneticky upravené ani pesticidy ošetřené suroviny.“
Uznání přišlo od fyzioterapeutů, lázeňských domů i ekzematiků
Papa Gaye a jeho Medinatur byli v jistém smyslu průkopníky. Proto i když sami svým produktům věřili, s velkým očekáváním vyhlíželi první reakce zákazníků a odborné veřejnosti. I tam se nakonec setkali s uznáním, které stále přetrvává. „Účinnost našich výrobků, mezi které patří krémy, oleje, emulze a soli, potvrzuje dlouhodobý zájem lázní, dermatologů i fyzioterapeutů,“ jmenuje Gaye. Dodává, že jedním z nejvyhledávanějších produktů je regenerační krém s habešským pepřem, který pomáhá při bolestech zad, ztuhlosti svalů, otocích, modřinách po zákrocích nebo také po sportovních výkonech a jako prevence problémů.
Jeho účinnost potvrzuje řada pacientů trpících revmatickými nemocemi. „Karitol velmi rychle přinesl zmírnění a většinou i úplné odeznění bolesti,“ shrnuje zkušenosti pacientů Karel Vedral, bývalý prezident České asociace pro revmatické choroby. S krémy a dalšími produkty denně pracují také sanatoria pro ekzematiky nebo psoriatiky, kteří trpí chronickým zánětlivým onemocněním kůže lidově známým jako lupénka. Kromě nich si je oblíbily také lázeňské domy včetně Lázní Bělohrad, Bechyně nebo Jáchymov, kde je využívají při svých procedurách.
