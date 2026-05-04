Až 120 větrníků u obcí? Vesnice v Nízkém Jeseníku se chystají na odpor

Starostové obcí v Nízkém Jeseníku na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje mají výhrady k návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Po jednání v Moravském Berouně oznámili, že připravují společné memorandum, které chtějí příští týden poslat Ministerstvu pro místní rozvoj.

Stát chce pomocí akceleračních zón urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Návrh nyní počítá s 94 lokalitami po celé republice, kde by se projekty obnovitelných zdrojů měly povolovat jednodušším řízením. Původně bylo vymezeno 110 míst, úřad jich ale 16 vypustil. V Olomouckém kraji má vzniknout osm zón pro větrné elektrárny.

Výběr oblastí představí zástupci vlády v Praze 15. května. Kraje, obce i veřejnost budou moci připomínky podávat do 1. června včetně.

Na jednání v Moravském Berouně své výhrady představili zástupci 11 obcí. Požadují například zmenšení vymezených oblastí nebo změnu jejich umístění. Každá obec pošle připomínky samostatně, následovat má společné memorandum.

„Budeme se snažit zkoordinovat průnik postojů jednotlivých obcí, abychom mohli vytvořit společné memorandum k této věci, které by v obecné rovině mělo hovořit o tom, že nejsme a priori proti, ale že požadujeme, aby byly více zohledněny zájmy a stanoviska obcí,“ uvedl předseda mikroregionu Šternbersko Pavel Roubínek.

Až 250 metrů vysoké větrníky

Podle něj se obce shodují například na tom, že větrné elektrárny by měly stát nejméně kilometr od prvních domů. V kopcích nad Šternberkem se totiž počítá s větrníky vysokými až 250 metrů. Zástupci obcí zároveň chtějí, aby stát při přípravě akceleračních zón více zohlednil už připravované projekty větrných elektráren.

Výrazné výhrady má Moravský Beroun. Podle starosty Jana Hicze návrh ministerstva počítá se vznikem akceleračních zón u Norberčan, Hraničních Petrovic, Horní Loděnice a Dětřichova nad Bystřicí. V těchto lokalitách by podle něj mohlo vyrůst až 120 větrníků.

Michal Nosek: Češi chtějí větrníky. Jen ne za svým domem

V průzkumech větrníky milujeme. V krajině už o poznání méně. Česko tak stojí ve svém typickém rozporu. Chceme čistou a levnou energii, ale odmítáme ji tam, kde skutečně vzniká.

Michal Nosek

Zastupitelstvo Moravského Berouna proto minulý týden návrh jednohlasně odmítlo. Obává se negativního dopadu nových větrných elektráren na životní prostředí, krajinný ráz, kvalitu bydlení i hodnotu majetku města a obyvatel. Radnice připraví seznam námitek a pošle jej ministerstvu.

Připomínky mají také nedaleké Norberčany. Obec už má podle starosty Stanislava Hudáčka vymezenou oblast pro fotovoltaickou elektrárnu i rozšíření větrného parku. Další rozšiřování odmítá.

„Máme už vymezenou oblast pro stavbu fotovoltaické elektrárny i rozšíření větrného parku. Víc toho na svém území nechceme,“ řekl Hudáček.

Podle něj by prosazení akceleračních zón v současné podobě mohlo narušit křehkou rovnováhu veřejného mínění vůči větrným elektrárnám. Ohrozit by tak mohlo i současné investorské plány, které mají podporu samospráv.

„Komu mám dát věnec, německým vojákům?“ Fico ostře zareagoval kvůli cestě do Moskvy, setká se s Putinem

Robert Fico
Robert Fico zamíří do Moskvy a plánuje krátké setkání s Vladimirem Putinem. Slovenský premiér tvrdí, že nejde na vojenskou přehlídku, ale položit květiny k hrobu neznámého vojína Rudé armády. Cesta přichází v době, kdy většina evropských lídrů kontakty s Kremlem kvůli válce na Ukrajině omezuje a slovenská opozice Fica obviňuje z přebírání ruské rétoriky.

Fico o setkání s Putinem řekl novinářům v Jerevanu, kde se zúčastnil summitu Evropského politického společenství. V ruské metropoli plánuje ministerský předseda v sobotu, během oslav sovětského vítězství ve druhé světové válce, také položit kytici k hrobu neznámého vojína Rudé armády.

„Pojedu do Moskvy, položím květiny na hrob neznámého vojína Rudé armády a mám mít krátké setkání s prezidentem Putinem. Nejdu na žádnou vojenskou přehlídku,“ uvedl Fico.

Předseda slovenské vlády navštívil Moskvu také před rokem, a to jako jediný lídr zemí EU a NATO. Tehdy rovněž jednal s Putinem. Nyní Fico také prohlásil, že je potřeba vést dialog. Státníci řady evropských zemí omezili kontakty s představiteli Ruska po jeho vojenské invazi na Ukrajinu z února 2022.

Strach o Putina sílí. Kreml se obává atentátu pomocí dronů i možného převratu v zemi

Rusko výrazně zpřísnilo bezpečnostní opatření kolem prezidenta Vladimira Putina. Důvodem mají být rostoucí obavy z atentátu, převratu a zejména útoků drony. Podle serveru Financial Times je ruský prezident v posledních měsících stále izolovanější, tráví více času v podzemních bunkrech a stále více se soustředí na řízení války na Ukrajině.

„Komu mám dát věnec, německým vojákům?“

„Až mi je někdy trapné, že mám vysvětlovat, proč já jedu položit květiny k nějakému neznámému vojínovi Rudé armády. Protože je to na místě. Komu mám dát věnec, německým vojákům?“ řekl Fico.

Slovenská opozice dlouhodobě obviňuje Fica z toho, že podle ní opakuje ruskou propagandu. Současná Ficova vláda po svém nástupu do úřadu v roce 2023 zastavila vojenskou pomoc Ukrajině ze státních zásob. Fico zase opakovaně kritizoval přístup Evropské unie ke konfliktu na Ukrajině a také protiruské sankce, kterými unie reaguje na ruskou vojenskou invazi do sousední země. Slovenský premiér rovněž obhajuje dovoz ruských energií a jeho vláda už podala k soudu EU žalobu proti rozhodnutí evropského bloku postupně ukončit dovoz ruského plynu.

Brno táhne nové bydlení. DRFG u něj staví čtvrť se 159 byty

DRFG zahájila výstavbu rezidenčního projektu 3 Dvory v Újezdu u Brna
Investiční skupina DRFG zahájila výstavbu rezidenčního projektu 3 Dvory v Újezdu u Brna. Nová čtvrť vzniká v ulici Sportovní a počítá se 159 byty v šesti bytových domech. Součástí projektu má být také mateřská škola a menší obchodní zázemí.

Developer projektem reaguje na rostoucí zájem o bydlení v zázemí Brna. Podle údajů Českého statistického úřadu vzrostl v roce 2024 počet obyvatel okresu Brno-venkov o více než tisíc lidí, především díky migraci. Zároveň v prvním pololetí roku 2025 v oblasti Brno-venkov meziročně klesl počet dokončených bytů o čtvrtinu.

Projekt 3 Dvory nabídne byty v dispozicích od 1+kk po 4+kk. Cílí na rodiny, páry i jednotlivce, kteří hledají klidnější bydlení mimo Brno, ale zároveň chtějí zůstat v jeho dojezdové vzdálenosti. Újezd u Brna leží přibližně 25 kilometrů od krajské metropole.

„Rezidence 3 Dvory je pro nás důležitým projektem, ve kterém se propojuje dlouhodobá investiční logika s konkrétním přínosem pro místní komunitu. Újezd u Brna má díky své poloze silný rozvojový potenciál a naším cílem je tento potenciál uchopit odpovědně,“ uvedl předseda představenstva DRFG David Rusňák.

Šest bytových domů bude uspořádáno kolem rozsáhlého vnitrobloku členěného do tří dvorů. Domy mají mít tři podlaží a jedno částečně ustoupené. Ke každému bytu má náležet terasa, lodžie, balkon nebo zahrádka a také sklepní kóje. Projekt počítá i s venkovními parkovacími stáními.

Podle ředitele DRFG Real Estate Jana Pelíška má projekt odpovídat současným trendům v bydlení. „V Újezdu u Brna vzniká moderní projekt s kvalitním a zároveň dostupným bydlením, který respektuje charakter města,“ uvedl.

Praha dá Crestylu pozemky na Libeňském ostrově. Výměnou chce dům s dostupnými byty

Praha chystá spolupráci s developerskou skupinou Crestyl na Libeňském ostrově. Magistrát jí chce poskytnout pozemky pro výstavbu bytů, výměnou za to má město získat jeden z postavených domů určený pro dostupné nájemní bydlení.

Součástí nové čtvrti bude mateřská škola a obchodní centrum. Lokalitu doplňuje sportovní hala v docházkové vzdálenosti, cyklostezky a blízkost přírody v okolí řeky Litavy.

Generálním zhotovitelem stavby je společnost PORR CZ&SK. Prodej bytů byl zahájen ve čtvrtém čtvrtletí roku 2024, stavební povolení projekt získal ve třetím čtvrtletí roku 2025. Výstavba začala na konci roku 2025 a kolaudace je plánována na první čtvrtletí roku 2028.

