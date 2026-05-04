Až 120 větrníků u obcí? Vesnice v Nízkém Jeseníku se chystají na odpor
Starostové obcí v Nízkém Jeseníku na pomezí Olomouckého a Moravskoslezského kraje mají výhrady k návrhu akceleračních zón pro větrné elektrárny. Po jednání v Moravském Berouně oznámili, že připravují společné memorandum, které chtějí příští týden poslat Ministerstvu pro místní rozvoj.
Stát chce pomocí akceleračních zón urychlit výstavbu větrných a solárních elektráren. Návrh nyní počítá s 94 lokalitami po celé republice, kde by se projekty obnovitelných zdrojů měly povolovat jednodušším řízením. Původně bylo vymezeno 110 míst, úřad jich ale 16 vypustil. V Olomouckém kraji má vzniknout osm zón pro větrné elektrárny.
Výběr oblastí představí zástupci vlády v Praze 15. května. Kraje, obce i veřejnost budou moci připomínky podávat do 1. června včetně.
Na jednání v Moravském Berouně své výhrady představili zástupci 11 obcí. Požadují například zmenšení vymezených oblastí nebo změnu jejich umístění. Každá obec pošle připomínky samostatně, následovat má společné memorandum.
„Budeme se snažit zkoordinovat průnik postojů jednotlivých obcí, abychom mohli vytvořit společné memorandum k této věci, které by v obecné rovině mělo hovořit o tom, že nejsme a priori proti, ale že požadujeme, aby byly více zohledněny zájmy a stanoviska obcí,“ uvedl předseda mikroregionu Šternbersko Pavel Roubínek.
Až 250 metrů vysoké větrníky
Podle něj se obce shodují například na tom, že větrné elektrárny by měly stát nejméně kilometr od prvních domů. V kopcích nad Šternberkem se totiž počítá s větrníky vysokými až 250 metrů. Zástupci obcí zároveň chtějí, aby stát při přípravě akceleračních zón více zohlednil už připravované projekty větrných elektráren.
Výrazné výhrady má Moravský Beroun. Podle starosty Jana Hicze návrh ministerstva počítá se vznikem akceleračních zón u Norberčan, Hraničních Petrovic, Horní Loděnice a Dětřichova nad Bystřicí. V těchto lokalitách by podle něj mohlo vyrůst až 120 větrníků.
V průzkumech větrníky milujeme. V krajině už o poznání méně. Česko tak stojí ve svém typickém rozporu. Chceme čistou a levnou energii, ale odmítáme ji tam, kde skutečně vzniká.
Zastupitelstvo Moravského Berouna proto minulý týden návrh jednohlasně odmítlo. Obává se negativního dopadu nových větrných elektráren na životní prostředí, krajinný ráz, kvalitu bydlení i hodnotu majetku města a obyvatel. Radnice připraví seznam námitek a pošle jej ministerstvu.
Připomínky mají také nedaleké Norberčany. Obec už má podle starosty Stanislava Hudáčka vymezenou oblast pro fotovoltaickou elektrárnu i rozšíření větrného parku. Další rozšiřování odmítá.
„Máme už vymezenou oblast pro stavbu fotovoltaické elektrárny i rozšíření větrného parku. Víc toho na svém území nechceme,“ řekl Hudáček.
Podle něj by prosazení akceleračních zón v současné podobě mohlo narušit křehkou rovnováhu veřejného mínění vůči větrným elektrárnám. Ohrozit by tak mohlo i současné investorské plány, které mají podporu samospráv.