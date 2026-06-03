Křetínského EP Group zečtyřnásobila zisk. Tržby vystřelily nad 1,6 bilionu
Investiční skupina EP Group Daniela Křetínského zažila mimořádně silný rok. Čistý zisk jí loni vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, a tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur. Za růstem stojí hlavně velké akvizice v logistice, energetice a obchodu. Křetínského impérium se ale dál rozprostírá i do médií a fotbalu.
Skupina EP Group podnikatele Daniela Křetínského v loňském roce výrazně zvýšila zisk i tržby. Čistý zisk vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, z 1,11 miliardy eur v předchozím roce. Tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur, což odpovídá více než 1,6 bilionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny.
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Výsledky táhly velké akvizice
Za prudkým růstem hospodaření podle firmy stála především expanze do nových oblastí a dokončení několika významných akvizic. EP Group v roce 2025 rozšířila své hlavní pilíře v energetice, logistice a velkoobchodu i maloobchodu.
Mezi nejvýznamnější transakce patřilo převzetí společnosti International Distribution Services, vlastníka britské Royal Mail a balíkové sítě GLS. Skupina zároveň ovládla německou velkoobchodní společnost METRO AG a posílila energetickou část portfolia prostřednictvím Slovenských elektráren. EPH loni dokončil převzetí dodatečného podílu od Enelu, po němž vlastní 100 procent Slovak Power Holding, který drží 66procentní podíl ve Slovenských elektrárnách.
EP Group uvádí, že při započtení celoročního příspěvku firem převzatých během roku 2025 by její pro forma tržby dosáhly zhruba 81 miliard eur a EBITDA téměř sedmi miliard eur. Skupina zároveň uvádí, že působí ve více než 45 zemích a zaměstnává přes 265 tisíc lidí.
Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a francouzská TotalEnergies založily společný podnik TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny. Nová firma s portfoliem 14 GW chce posílit stabilitu evropské energetiky v době rychlé transformace.
Křetínský a TotalEnergies spojili síly. Nový gigant TTEP míří na flexibilní energetiku v Evropě
Zprávy z firem
Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a francouzská TotalEnergies založily společný podnik TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny. Nová firma s portfoliem 14 GW chce posílit stabilitu evropské energetiky v době rychlé transformace.
Royal Mail jako symbol zahraniční expanze
Převzetí Royal Mail patří k nejviditelnějším zahraničním krokům Daniela Křetínského. EP Group dokončila akvizici mateřské společnosti IDS v hodnotě 3,57 miliardy liber v červnu 2025. Křetínský se následně stal předsedou Royal Mail. Součástí dohody je i takzvaná zlatá akcie britské vlády, která má zajistit mimo jiné zachování sídla Royal Mail v Británii a placení daní ve Spojeném království.
Logistika se tak stala jedním z hlavních pilířů skupiny. EP Group uvádí, že IDS prostřednictvím Royal Mail v Británii a GLS ve více než 45 zemích doručuje přes osm miliard dopisů a balíků ročně a zaměstnává více než 165 tisíc lidí.
Obchodní část roste dál
Křetínského skupina zároveň pokračuje v rozšiřování maloobchodních a distribučních aktivit. Vedle kontroly nad Metro provozuje v Česku distributora elektroniky FAST ČR a on-line supermarket Košík.cz. EP Group o METRO mluví jako o největší evropské síti cash & carry a foodservice distribuce, která má více než 600 prodejen.
Letos v květnu EP Group zahájila dobrovolnou nabídku na převzetí francouzského řetězce Fnac Darty, který prodává elektroniku, domácí spotřebiče, knihy a další volnočasové zboží. Nabídka byla otevřena 12. května 2026 a její dokončení se očekává ve druhé polovině roku 2026.
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Fotbal vynáší. Hodnota evropských klubů za dekádu vyskočila na trojnásobek
Zprávy z firem
Vychází prestižní žebříček nejhodnotnějších fotbalových klubů Football Benchmark pro rok 2026. První příčku si pohlídal Real Madrid, druhá skončila Barcelona, za níž následuje trojice anglických týmů. Celková hodnota 32 největších evropských týmů meziročně vzrostla o 12 procent. Za poslední dekádu se ale zvýšila téměř na trojnásobek.
Energetika zůstává klíčová
Energetika zůstává pro Křetínského impérium jedním z nejdůležitějších oborů. Prostřednictvím EPH, EP Energy Transition a EP Heat & Power skupina působí mimo jiné ve výrobě elektřiny, plynárenství, distribuci, zásobnících plynu i teplárenství. EP Group na svém webu uvádí, že její energetická platforma pokrývá výrobu flexibilní elektřiny, bezemisní a nízkoemisní zdroje, přepravu plynu, distribuční sítě i zásobníky plynu.
V roce 2025 její energetická část vykázala čistou výrobu elektřiny 87 TWh. EPH letos dokončil také vytvoření společného podniku TTEP s TotalEnergies, zaměřeného na flexibilní výrobu elektřiny v Evropě. Podle EPH se TTEP po získání potřebných regulatorních a dalších souhlasů stal druhým největším hráčem v tomto segmentu v Evropě.
Média jako další pilíř portfolia
Do Křetínského portfolia patří také mediální a vydavatelské aktivity. EP Group uvádí, že prostřednictvím podílu v Czech Media Invest je aktivní mimo jiné ve francouzském vydavatelství Editis, v televizní stanici T18 a v časopisech ELLE, Franc-Tireur či Marianne. V Česku CMI vydává deníky a časopisy a provozuje také rozhlasové aktivity.
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy
Leaders
V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.
Fotbalové investice: Sparta a West Ham
Křetínského aktivity se neomezují jen na energetiku, logistiku, obchod a média. Významnou roli v jeho portfoliu dlouhodobě hraje také fotbal. V Česku je spojován především s AC Sparta Praha, kterou zastřešuje společnost 1890s holdings. Ta je podle klubu majoritním vlastníkem AC Sparta Praha fotbal. Křetínský společně s manažery ze skupiny EPH drží prostřednictvím EP Sport Holdings ve společnosti 1890s holdings podíl 56 procent a jednu akcii.
Stejná vlastnická struktura propojuje Křetínského také s anglickou Premier League. Společnost 1890s holdings drží 27 procent ve společnosti WH Holding Limited, která plně vlastní londýnský West Ham United. Křetínského skupina vstoupila do West Hamu v roce 2021 a podle tehdejších informací se tím stala jedním z významných akcionářů klubu.
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