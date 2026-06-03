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newstream.cz Zprávy z firem Křetínského EP Group zečtyřnásobila zisk. Tržby vystřelily nad 1,6 bilionu

Křetínského EP Group zečtyřnásobila zisk. Tržby vystřelily nad 1,6 bilionu

Daniel Křetínský
ČTK
Michal Nosek
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Investiční skupina EP Group Daniela Křetínského zažila mimořádně silný rok. Čistý zisk jí loni vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, a tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur. Za růstem stojí hlavně velké akvizice v logistice, energetice a obchodu. Křetínského impérium se ale dál rozprostírá i do médií a fotbalu.

Skupina EP Group podnikatele Daniela Křetínského v loňském roce výrazně zvýšila zisk i tržby. Čistý zisk vzrostl na 4,55 miliardy eur, tedy zhruba 110 miliard korun, z 1,11 miliardy eur v předchozím roce. Tržby se zvýšily o více než 140 procent na 66,84 miliardy eur, což odpovídá více než 1,6 bilionu korun. Vyplývá to z výroční zprávy skupiny.

Výsledky táhly velké akvizice

Za prudkým růstem hospodaření podle firmy stála především expanze do nových oblastí a dokončení několika významných akvizic. EP Group v roce 2025 rozšířila své hlavní pilíře v energetice, logistice a velkoobchodu i maloobchodu.

Mezi nejvýznamnější transakce patřilo převzetí společnosti International Distribution Services, vlastníka britské Royal Mail a balíkové sítě GLS. Skupina zároveň ovládla německou velkoobchodní společnost METRO AG a posílila energetickou část portfolia prostřednictvím Slovenských elektráren. EPH loni dokončil převzetí dodatečného podílu od Enelu, po němž vlastní 100 procent Slovak Power Holding, který drží 66procentní podíl ve Slovenských elektrárnách.

EP Group uvádí, že při započtení celoročního příspěvku firem převzatých během roku 2025 by její pro forma tržby dosáhly zhruba 81 miliard eur a EBITDA téměř sedmi miliard eur. Skupina zároveň uvádí, že působí ve více než 45 zemích a zaměstnává přes 265 tisíc lidí.

Daniel Křetínský

Křetínský a TotalEnergies spojili síly. Nový gigant TTEP míří na flexibilní energetiku v Evropě

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding (EPH) Daniela Křetínského a francouzská TotalEnergies založily společný podnik TTEP zaměřený na flexibilní výrobu elektřiny. Nová firma s portfoliem 14 GW chce posílit stabilitu evropské energetiky v době rychlé transformace.

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Royal Mail jako symbol zahraniční expanze

Převzetí Royal Mail patří k nejviditelnějším zahraničním krokům Daniela Křetínského. EP Group dokončila akvizici mateřské společnosti IDS v hodnotě 3,57 miliardy liber v červnu 2025. Křetínský se následně stal předsedou Royal Mail. Součástí dohody je i takzvaná zlatá akcie britské vlády, která má zajistit mimo jiné zachování sídla Royal Mail v Británii a placení daní ve Spojeném království.

Logistika se tak stala jedním z hlavních pilířů skupiny. EP Group uvádí, že IDS prostřednictvím Royal Mail v Británii a GLS ve více než 45 zemích doručuje přes osm miliard dopisů a balíků ročně a zaměstnává více než 165 tisíc lidí.

Obchodní část roste dál

Křetínského skupina zároveň pokračuje v rozšiřování maloobchodních a distribučních aktivit. Vedle kontroly nad Metro provozuje v Česku distributora elektroniky FAST ČR a on-line supermarket Košík.cz. EP Group o METRO mluví jako o největší evropské síti cash & carry a foodservice distribuce, která má více než 600 prodejen.

Letos v květnu EP Group zahájila dobrovolnou nabídku na převzetí francouzského řetězce Fnac Darty, který prodává elektroniku, domácí spotřebiče, knihy a další volnočasové zboží. Nabídka byla otevřena 12. května 2026 a její dokončení se očekává ve druhé polovině roku 2026.

Fotbalisté Realu Madrid

Fotbal vynáší. Hodnota evropských klubů za dekádu vyskočila na trojnásobek

Zprávy z firem

Vychází prestižní žebříček nejhodnotnějších fotbalových klubů Football Benchmark pro rok 2026. První příčku si pohlídal Real Madrid, druhá skončila Barcelona, za níž následuje trojice anglických týmů. Celková hodnota 32 největších evropských týmů meziročně vzrostla o 12 procent. Za poslední dekádu se ale zvýšila téměř na trojnásobek.

Stanislav Šulc

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Energetika zůstává klíčová

Energetika zůstává pro Křetínského impérium jedním z nejdůležitějších oborů. Prostřednictvím EPH, EP Energy Transition a EP Heat & Power skupina působí mimo jiné ve výrobě elektřiny, plynárenství, distribuci, zásobnících plynu i teplárenství. EP Group na svém webu uvádí, že její energetická platforma pokrývá výrobu flexibilní elektřiny, bezemisní a nízkoemisní zdroje, přepravu plynu, distribuční sítě i zásobníky plynu.

V roce 2025 její energetická část vykázala čistou výrobu elektřiny 87 TWh. EPH letos dokončil také vytvoření společného podniku TTEP s TotalEnergies, zaměřeného na flexibilní výrobu elektřiny v Evropě. Podle EPH se TTEP po získání potřebných regulatorních a dalších souhlasů stal druhým největším hráčem v tomto segmentu v Evropě.

Média jako další pilíř portfolia

Do Křetínského portfolia patří také mediální a vydavatelské aktivity. EP Group uvádí, že prostřednictvím podílu v Czech Media Invest je aktivní mimo jiné ve francouzském vydavatelství Editis, v televizní stanici T18 a v časopisech ELLE, Franc-Tireur či Marianne. V Česku CMI vydává deníky a časopisy a provozuje také rozhlasové aktivity.

Daniel Křetínský

The Economist: Daniel Křetínský se stal jedním z nejvlivnějších byznysmenů Evropy

Leaders

V uplynulých 12 měsících se jen málokterému investorovi podařilo tak masivně navýšit své podíly ve velkých firmách jako českému podnikateli Danielu Křetínskému. Podle prestižního magazínu The Economist se z „české sfingy“ stal jeden z nejvlivnějších podnikatelů Evropy. Vyplácí se mu tak investice do odvětví nabízející nejdůležitější potřeby, jako je maloobchod nebo energetika.

Stanislav Šulc

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Fotbalové investice: Sparta a West Ham

Křetínského aktivity se neomezují jen na energetiku, logistiku, obchod a média. Významnou roli v jeho portfoliu dlouhodobě hraje také fotbal. V Česku je spojován především s AC Sparta Praha, kterou zastřešuje společnost 1890s holdings. Ta je podle klubu majoritním vlastníkem AC Sparta Praha fotbal. Křetínský společně s manažery ze skupiny EPH drží prostřednictvím EP Sport Holdings ve společnosti 1890s holdings podíl 56 procent a jednu akcii.

Stejná vlastnická struktura propojuje Křetínského také s anglickou Premier League. Společnost 1890s holdings drží 27 procent ve společnosti WH Holding Limited, která plně vlastní londýnský West Ham United. Křetínského skupina vstoupila do West Hamu v roce 2021 a podle tehdejších informací se tím stala jedním z významných akcionářů klubu.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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Rohlík chce víc české úrody. Hledá další farmáře s ovocem a zeleninou

Rohlík chce víc české úrody. Hledá další farmáře s ovocem a zeleninou
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Rodinné farmy čelí kromě obvyklých problémů, jako jsou výkyvy počasí, zahraniční konkurence či zdražující pohonné hmoty, také zvyklostem českého spotřebitele. Ten totiž chce mít své jahody či rajčata k dispozici, i když venku mrzne. Nicméně stále více lidí dbá na sezonu a hledá kvalitu.

„Zákazník není překážkou podpory českých farmářů. Naopak. Když má jasnou informaci o původu, kvalitě a čerstvosti, českou produkci aktivně vyhledává. Naší rolí je tuto volbu zákazníkům co nejvíce usnadnit,“ říká Miroslava Vopatová, generální ředitelka on-line supermarketu Rohlik.cz.

Dalším článkem soukolí, které Rohlík pohání, jsou výrobci. „Největším rizikem pro farmáře dnes nemusí být jen špatná úroda, ale někdy i ta mimořádně dobrá. Když se urodí více, než trh očekává, nebo když českou produkci začne vytlačovat levnější dovoz, potřebují mít jistotu, že jejich práce nepřijde vniveč. Právě proto s našimi partnery plánujeme sezonu dopředu a jsme připraveni odebrat i produkci, pro kterou by jinak složitě hledali odbyt,“ vysvětluje Vopatová důvody, proč se farmářům vyplatí s Rohlíkem spolupracovat.

Ječmen před sklizní

Drahé vstupy mohou snížit úrodu a zdražit potraviny. Zemědělci jsou pod tlakem blokády Hormuzu

Zprávy z firem

Válka v oblasti Hormuzského průlivu se rychle přelévá i na česká pole. Přes tuto klíčovou námořní trasu před konfliktem proudila významná část světového obchodu s hnojivy, ropou i LNG, tedy surovinami, které určují cenu dusíkatých hnojiv i pohonných hmot. Prudké zdražení vstupů proto podle Zemědělského svazu ČR a Agrární komory ČR ohrožuje konkurenceschopnost českých i evropských farmářů. Evropské řešení podle nich musí být společné, nikoli závislé na tom, která vláda má silnější státní rozpočet.

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Farmáři: výhodou je dohoda o dodávkách

Tohle vidí i farmáři, kteří samozřejmě dodávají i do supermarketů, ale zmíněné výkyvy jim doslova házejí klacky pod nohy. Rodinné firmy na spolupráci s Rohlíkem oceňují řadu věcí. Především plánování dodávek, které je dlouhodobé, ale akceptuje i změny vyvolané třeba neočekávanými výkyvy počasí. Další výhodou je pomoc v logistice a také při zviditelnění konkrétního farmáře na pultech obchodů.

„Velkou výhodou Rohlíku je, že dokáže propojit poptávku zákazníků, data, technologii a logistiku. Farmář tak nepěstuje anonymně do systému, ale ví, že jeho produkce má konkrétní cestu ke konkrétním zákazníkům,“ říká Tomáš Novák, senior category manažer Rohlik.cz zodpovědný za ovoce a zeleninu.

„Velký a stabilní odběratel je pro nás jednodušší než desítky malých odběrů. Pro menší farmu je důležité vědět, že pro významnou část produkce má spolehlivého partnera,“ připojuje se Jan Procházka z farmy Procházka Semice.

Druhou stranou téže mince ovšem je, jak s humorem podotýká třeba Marek Jedlička z rodinné farmy Agro Haná, že se i Rohlík, stejně jako všichni ostatní odběratelé, snaží dosáhnout co nejnižší výkupní ceny. „Naším cílem není nakoupit jednorázově co nejlevněji. Chceme s pěstiteli plánovat a vytvářet prostředí, ve kterém dává smysl pěstovat pro český trh dlouhodobě,“ podotýká Tomáš Novák.

Máslo za pultem, čipy na sýrech. Obchody bojují s novou vlnou krádeží a nasazují AI

Zprávy z firem

Krádeže v českých obchodech se po covidu a vlně zdražování proměnily. Z regálů nemizí jen drahý alkohol nebo kosmetika, ale stále častěji i běžné potraviny. Máslo, sýry, čokolády nebo uzeniny. Supermarkety proto přidávají bezpečnostní čipy, kamery, namátkové kontroly i samoobslužné pokladny s umělou inteligencí. Obchodníci přitom upozorňují, že část případů je záměrná, část ale vzniká i omylem.

Michal Nosek

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Stovka dodavatelů

Rohlík v současnosti odebírá ovoce a zeleninu od rovné stovky rodinných farem. A kvůli vysoké poptávce spotřebitelů po zboží vypěstovaném v Česku chce nabírat další. V současnosti by uvítal hlavně pěstitele jahod, malin, rybízu, angreštu, peckovin, hrušek, cuket, lilků, květáku či hrachových lusků.

Čeští spotřebitelé totiž začínají vyhledávat kvalitu a vidí, jaký rozdíl je mezi čerstvým zbožím a zbožím dovezeným z velké vzdálenosti. „V některých kategoriích vidíme velmi silnou poptávku po české produkci. Týká se to například jahod, malin, borůvek nebo rybízu i většiny zeleniny. Právě tady jsou zákazníci ochotni si za domácí původ, vyšší kvalitu a čerstvost připlatit výrazně více než u běžných komodit, kde stále rozhoduje především cena. Pro české farmáře je to velká příležitost, protože se mohou odlišit něčím, co dovoz nabídnout nedokáže,“ říká Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

Příkladem jsou třeba jahody. „Když víme, že se zboží dostane k zákazníkovi rychle, můžeme vybírat odrůdy podle chuti a čerstvosti, nejen podle toho, jak dlouho vydrží v logistice,“ říká Matěj Sklenář z Farmy Ráječek, která se zaměřuje právě na jahody. Jinak řečeno – ty nejchutnější odrůdy jahod mohou být dodávány kvůli vyšší kazivosti jen velmi rychle, tedy lokálně.

Podobně to platí o rajčatech. Ta vypěstovaná nedaleko od spotřebitele, jako například odrůdy Rozálka, Strabena nebo Nelinka, mají lepší vůni, chuť i texturu než rajčata z dovozu a farmáři vědí, které druhy chutnají především dětem. Letos ovšem mají čeští pěstitelé rajčat problém: je nadúroda, a to tlačí jejich výkupní ceny dolů. „Rajčata v současnosti prodáváme o dvacet procent pod cenou, kterou bychom chtěli,“ řekl Newstream.cz Marek Jedlička, který je zároveň šéfem odbytového družstva farmářů pod značkou Čerstvě utrženo a také předsedou představenstva ECO Finance Group.

Rohlík ročně prodá ovoce a zeleninu za 2,6 miliardy

Rohlík v současnosti odebírá ovoce a zeleninu od stovky dodavatelů, od dalších 150 nakupuje maso a další komodity. Ovoce a zeleninu u něj nakupuje více než 300 tisíc zákazníků měsíčně a ročně se na této platformě prodá přes 30 tisíc tun ovoce a zeleniny, v sezoně tvoří polovinu z toho česká produkce. Loni dosáhl obrat Rohlíku v kategorii ovoce a zelenina 2,6 miliardy korun.

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Čína má nového AI šampiona. DeepSeek míří k investici za 7,4 miliardy dolarů

DeepSeek
ČTK
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Čínský startup DeepSeek se může zařadit mezi nejlépe financované hráče v globálním závodě v umělé inteligenci. Firma podle informací agentury Bloomberg připravuje investiční kolo v objemu zhruba 7,4 miliardy dolarů, tedy více než 154 miliard korun. Mezi investory mají být technologický gigant Tencent, výrobce baterií CATL i státem podporovaný fond. DeepSeek přitom investorům naznačuje, že jeho hlavní prioritou zatím není rychlý zisk, ale technologický průlom.

Nový kapitál má DeepSeeku pomoci v globálním soupeření s americkými technologickými firmami v čele s OpenAI, píše Bloomberg. Spojené státy zatím určují tempo vývoje nejpokročilejších modelů generativní umělé inteligence, Čína se však snaží jejich náskok rychle snižovat.

Mezi hlavní investory mají patřit Tencent Holdings, provozovatel komunikační aplikace WeChat, a bateriový gigant CATL. Do financování se má zapojit také čínský státem podporovaný fond zaměřený na umělou inteligenci.

Externí investoři mají do DeepSeeku vložit zhruba 30 miliard jüanů, tedy více než 92 miliard korun. Ocenění firmy se podle zdrojů pohybuje mezi 350 a 400 miliardami jüanů, více než 1,2 bilionu korun. Dalších asi 20 miliard jüanů (téměř 62 miliard korun) má osobně investovat zakladatel startupu Liang Wenfeng.

Největší částku z externích investorů má vložit Tencent, a to přibližně 10 miliard jüanů, téměř 31 miliard korun. CATL podle dostupných informací zvažuje investici kolem pěti miliard jüanů, více než 15 miliard korun. Pro čínské technologické i průmyslové skupiny jde o sázku na to, že se DeepSeek stane jedním z klíčových dodavatelů základních modelů umělé inteligence pro domácí trh.

Zakladatel sází na výzkum, ne na rychlou monetizaci

DeepSeek se investorům snaží prezentovat jinak než řada konkurentů. Vedení firmy zdůrazňuje, že krátkodobá komercializace není hlavní prioritou. Důležitější má být výzkum, vývoj špičkových modelů a dlouhodobá ambice přiblížit se k obecné umělé inteligenci, tedy AGI.

Liang Wenfeng měl investorům slíbit, že DeepSeek bude pokračovat také ve vývoji open-source modelů. Právě tento přístup firmě pomohl získat pozornost v Číně i v zahraničí. DeepSeek si vybudoval pověst technologicky ambiciózního hráče, který dokáže vyvíjet výkonné modely s nižšími náklady než mnozí západní konkurenti.

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Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů

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SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.

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Peking posílá jasný signál

Zapojení státem podporovaného fondu ukazuje, jak významnou roli DeepSeek v čínských technologických ambicích získává. Umělá inteligence je pro Peking strategickou oblastí a zároveň jedním z hlavních bojišť v technologickém soupeření se Spojenými státy.

Čína v posledních letech podporuje domácí firmy, které mohou konkurovat americkým lídrům v čipech, cloudové infrastruktuře i vývoji AI modelů. DeepSeek se do této strategie dobře hodí. Z původně málo známé společnosti z Chang-čou se během krátké doby stal symbol čínské snahy vybudovat vlastní cestu k pokročilé umělé inteligenci.

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu

Slepá víra v AI může být nový ekonomický problém. Lidé jí věří i tehdy, když se mýlí

Názory

Umělá inteligence slibuje rychlejší práci, vyšší produktivitu a jednodušší rozhodování. Jenže nová studie upozorňuje na odvrácenou stranu jejího masového používání. Lidé mají tendenci řídit se doporučeními AI i ve chvíli, kdy jsou chybná. Pro firmy, školy i jednotlivce to může znamenat jediné. Kritické myšlení se stává jednou z nejcennějších dovedností příštích let.

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Velké ambice, ale i tlak investorů

Přestože DeepSeek zdůrazňuje výzkum a otevřený vývoj, nová investice zároveň zvýší tlak na výsledky. Celý sektor umělé inteligence spaluje obrovské částky za výpočetní výkon, datová centra a špičkové odborníky. Investoři proto stále častěji očekávají, že AI firmy začnou vedle technologického pokroku ukazovat také cestu k udržitelným tržbám.

To bude výzva i pro DeepSeek. Firma chce posouvat hranice technologie, zároveň však bude muset přesvědčit investory, že její model může být dlouhodobě ekonomicky životaschopný. Nové miliardy jí dávají čas i prostor. Zároveň z ní ale dělají jednoho z nejsledovanějších hráčů světového závodu o umělou inteligenci.

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