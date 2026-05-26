Seznam má rekordní tržby. Zisk mu ale srazily investice do AI
Největší česká internetová firma hlásí rekordní tržby, ale nižší zisk. Seznam.cz investoval do vlastních jazykových modelů, placeného obsahu, prémiových funkcí i zahraničního růstu služby Mapy.com. Letos slaví 30 let od založení.
Největší tuzemská internetová firma Seznam.cz zvýšila loni tržby o 3,7 procenta na rekordních 6,454 miliardy korun. Zisk před zdaněním proti předchozímu roku klesl o 11,2 procenta na 1,33 miliardy korun. Důvodem snížení zisku byly rozsáhlé investice do rozvoje produktů a služeb. Oznámili to zástupci společnosti na úterní tiskové konferenci.
„Loňský rok byl rokem významných inovací, automatizace a rozvoje našich produktů a služeb. Do řady těchto aktivit bylo potřeba investovat nemalé finanční zdroje, což se projevilo na výsledném zisku. Věříme ale, že právě možnost rozvíjet nové technologie nám dává v českém prostředí velkou konkurenční výhodu a drží nás v pozici lídra online trhu,“ uvedl člen správní rady Pavel Zima.
Seznam sází na vlastní umělou inteligenci
Seznam.cz se věnoval rozvoji vlastní umělé inteligence. S vlastními velkými jazykovými modely SeLLMa se uživatelé v současné době setkají téměř napříč všemi službami, ať už jde o Zboží.cz, Vyhledávání, Email.cz, zpravodajský obsah nebo reklamní systémy. Firma mimo jiné spustila loni testovací verzi svého Seznam Asistenta, v letošním roce ho dále rozvíjí.
Placení za obsah i prémiové funkce
Během roku 2025 firma na platformě Medium.cz zavedla možnost dobrovolných příspěvků autorům a následně i uzamykání obsahu za paywall. „Doba se posunula a my vidíme větší ochotu uživatelů platit za kvalitní služby a obsah. To je důvod, proč jsme se v Seznamu rozhodli tuto cestu vyzkoušet. A kromě příležitosti zamykat za předplatné uživatelský obsah jsme se rozhodli zpoplatnit prémiové funkce na dalších službách, například Sreality.cz, Seznam Zprávách nebo Mapy.com,“ dodal člen správní rady Matěj Hušek.
Mapy.com rostou hlavně v zahraničí
Mapová služba loni dokončila rebranding z původně lokální značky Mapy.cz na Mapy.com a zaznamenala výrazný růst zejména v zahraničí, kde rostla rychleji než na domácím trhu. Přibylo více než milion nových uživatelů a podíl zahraničních uživatelů dosáhl 30 procent. Významně se zvýšil také počet předplatitelů služby Mapy.com Premium.
Nové Lidé.cz mohou mířit za hranice
Vedle mapové služby uvažuje česká internetová jednička o zahraniční expanzi i se svou novou sociální sítí Lidé.cz, která v listopadu 2025 nahradila původní diskuse pod články. Ke konci roku 2025 překročila služba hranici 63 milionů zhlédnutých stran a je dostupná také prostřednictvím mobilní aplikace pro iOS a Android.
Technologickou i produktovou modernizací prošly loni také oborové služby. Služba Sbazar.cz změnila design a komunikace mezi uživateli byla přesunuta do interního nástroje Messenger, který snižuje riziko podvodného chování. Na Sreality.cz byly zavedeny balíčky inzerce pro soukromé inzerenty a nabídka se rozšířila o nové produkty, například tipy na nemovitosti v zahraničí.
Seznam letos slaví 30 let. V roce 1996 ho založil Ivo Lukačovič jako katalog odkazů. Počáteční investice byla 50 tisíc korun. V katalogu bylo okolo 1 000 webů a měl v průměru 10 tisíc přístupů denně. V současnosti jeho služby využívá přes 90 procent tuzemské internetové populace a domovskou stránku navštíví denně čtyři miliony uživatelů. Seznam má 30 produktů a služeb a 2 000 zaměstnanců. Lukačovič je v současnosti jediným vlastníkem Seznamu.
