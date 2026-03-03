Trpělivost je u konce. Firma Seznam.cz podala žalobu na Babiše
Největší internetová firma v Česku Seznam.cz podala žalobu na premiéra Andreje Babiše (ANO). Důvodem jsou sílící útoky na společnost a ochrana dobré pověsti právnické osoby, sdělila mluvčí Seznamu Aneta Kapuciánová. Podle Seznamu Babiš opakovaně veřejně šíří nepravdivá tvrzení o tom, že společnost v souvislosti s výplatou dividend nezaplatila srážkovou daň ve výši zhruba 900 milionů korun a krátí tak daně. Zároveň také premiér opakovaně útočí na tiskových konferencích na novináře redakcí Seznam Zprávy a Novinky.cz a označuje jejich zpravodajský obsah za lživý a manipulativní. Babiš v reakci uvedl, že za svými výroky stojí.
„Pana Babiše jsme na konci roku vyzvali, aby svých útoků zanechal. To se bohužel nestalo, a proto žádáme o nápravu nestranný soud. Požadujeme smazání lživých příspěvků na jeho sociálních sítích, uložení zákazu dalšího šíření těchto nepravd a omluvu,“ uvedla Kapuciánová.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na žalobu uvedl, že stojí za výroky, kvůli kterým na něj podala žalobu firma Seznam.cz. Média vlastněná Ivo Lukačovičem dlouhodobě lžou a manipulují, sdělil dnes Babiš. Dodal, že to může kdykoliv dokázat a také to dělá. „Pan Lukačovič odrbal český stát na srážkové dani o 900 milionů. Udělal to tím, že šestimiliardovou dividendu nechal protéct přes firmu na Kypru, a tím se vyhnul placení srážkové daně, která v Česku je 15 procent,“ sdělil Babiš.
