EU nechce platit dotace firmám spojeným s Babišem. Účet může skončit u Česka
Česko má měsíc na to, aby Bruselu doplnilo odpovědi ke střetu zájmů Andreje Babiše. Evropská komise podle médií upozorňuje, že sporné dotace pro firmy spojené s Agrofertem mohou nakonec zůstat na českém státním rozpočtu.
Evropské komisi nestačila odpověď českých úřadů na dotazy týkající se střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Požaduje odpovědi na další otázky, česká strana na ně má měsíc. Vyplývá to z dopisu, který české úřady dostaly minulý týden. V pondělí o tom informoval server iROZHLAS.cz. Podle Seznam Zpráv komise v dopise uvedla, že dokud nebude premiérův střet zájmů vyřešen, žádné dotace firmám spojeným s Babišem neproplatí.
Svěřenský fond podle Bruselu otázky neuzavřel
Babiš letos v únoru vložil akcie Agrofertu do svěřenského fondu RSVP Trust, aby tím vyřešil svůj střet zájmů. Státní zemědělský intervenční fond následně na základě analýz uvedl, že toto řešení je v souladu s národní i evropskou legislativou, a není tak důvod, aby holding nemohl čerpat dotace.
Server Seznam Zprávy již dříve uvedl, že zemědělský fond tak postupoval přesto, že komise ve svém dopise Česko varovala, že podle řady expertů Babišovo řešení střetu zájmů zůstává problematické.
Brusel obnovu plateb Agrofertu nezablokoval, případ ale neuzavírá. Evropská komise chce od českých úřadů další informace a bude dál prověřovat, zda vyplácení dotací odpovídá pravidlům EU.
Brusel bere dotace pro Agrofert na vědomí. Případ ale dál prověřuje
Money
Brusel obnovu plateb Agrofertu nezablokoval, případ ale neuzavírá. Evropská komise chce od českých úřadů další informace a bude dál prověřovat, zda vyplácení dotací odpovídá pravidlům EU.
Česko má měsíc na další vysvětlení
Česko v polovině března odpovědělo vysoce postavenému úředníkovi Evropské komise Hugovi Sobralovi na jeho dopis, v němž žádal ujištění, že je v České republice dodržována česká i evropská legislativa ke střetu zájmů.
„Podotýkám však, že odpověď plně neřeší požadavky uvedené v naší předchozí korespondenci ze dne 10. února 2026. Stále je třeba objasnit některé záležitosti, jak je popsáno v níže uvedených oddílech,“ odpověděl podle iROZHLASu minulý týden Sobral.
Evropská komise žádá mimo jiné právní posouzení fondu RSVP Trust nebo informace o společnostech SynBiol a Hartenberg Holding, které Babiš do fondu nevložil. V březnovém dopise Česko uvedlo, že fond RSVP Trust bude posouzen až ve chvíli, kdy některá z firem Agrofertu požádá o dotaci. Podle aktuálního dopisu Evropské komise to již učinila společnost Kostelecké uzeniny.
Na začátku volebního období vlády se zdálo, že Babišovou prioritou bude schovat se před stíháním za podvod kolem financování Čapího hnízda. To se mu úspěšně povedlo, nechal v tom u soudu vykoupat svou poradkyni Janu Nagyovou. No, vykoupat je silné slovo. Půlmilionová pokuta představuje její měsíční příjem v Europarlamentu, kam jí Babiš za dobré služby umožnil dostat se. Babiš má však jiné problémy.
Babišovo horké léto
Názory
Na začátku volebního období vlády se zdálo, že Babišovou prioritou bude schovat se před stíháním za podvod kolem financování Čapího hnízda. To se mu úspěšně povedlo, nechal v tom u soudu vykoupat svou poradkyni Janu Nagyovou. No, vykoupat je silné slovo. Půlmilionová pokuta představuje její měsíční příjem v Europarlamentu, kam jí Babiš za dobré služby umožnil dostat se. Babiš má však jiné problémy.
Komise nechce proplácet sporné výdaje
„České orgány by neměly Evropské komisi vykazovat žádné výdaje související s operacemi od 9. prosince 2025, tedy ode dne Babišova jmenování premiérem, pokud se tyto operace týkají subjektů v rámci skupiny Agrofert nebo jakékoli organizace kontrolované Andrejem Babišem a s ním spojené,“ píše podle Seznam Zpráv v dopise Sobral.
Zdůraznil, že nezáleží na tom, zda Babiš firmu vložil do svěřenského fondu. „Toto by mělo platit, dokud nebudou otázky zcela vyjasněny,“ dodal. České instituce tak podle serveru sice mohou holdingu Agrofert peníze dále posílat, avšak riskují, že podporu nakonec zaplatí výhradně český státní rozpočet.
Bartoš: Babiš tlačí úřady k dalším dotacím
Podle poslance a bývalého předsedy Pirátů Ivana Bartoše jde o legitimní postoj Evropské komise. „Ostatně Babiš dotace čerpal neoprávněně už v minulosti. A i teď tlačí dotační úřady k tomu, aby dotace Agrofertu dál přidělovaly,“ uvedl.
Upozornil, že Piráti podali trestní oznámení se stovkou příloh k evropskému žalobci i podnět Evropské komisi. „Budeme jim doručovat další analytické podklady. A chystáme i další kroky,“ dodal Bartoš.
Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.
Dalibor Martínek: Potvrzeno, Babiš podváděl. Čechům to nevadí
Názory
Jana Nagyová byla odsouzena za dotační podvod a poškození finančních zájmů Evropské unie. Dostala tříletou podmínku se zkušební dobou na pět let a peněžitý trest půl milionu korun. V kauze Čapí hnízdo tak poprvé padl trest za podvod.
Ve hře je audit i vracení peněz
Seznam Zprávy dříve uvedly, že pokud Evropská komise nebude s reakcemi českých úřadů spokojená, spustí formální audit. Ten může skončit tím, že EU nařídí vrátit peníze vyplacené Agrofertu.
Na verdikt EU se přitom může čekat i roky. Po tuto dobu bude holding moci dotace pobírat, upozornil server.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.