Schwarzenegger vystoupí v Praze. Společná fotografie vyjde na desítky tisíc

Arnold Schwarzenegger
ČTK
ČTK
ČTK

Slavný akční herec Arnold Schwarzenegger má dorazit v červnu do Prahy. Osmasedmdesátiletý bývalý kalifornský guvernér se zúčastní 18. června akce Noc s legendou v pražském Paláci Žofín, jež by měla mít kapacitu 800 platících hostů, uvedl Petr Větrovský z agentury VDN Promo. Na programu bude podle druhu vstupenky večeře či možnost společné fotografie.

Větrovský řekl, že o Schwarzeneggerovu návštěvu usiloval dlouho. Přislíbil ji podle něho už dvakrát, vždy z ní sešlo. Pomohl prý osobní dopis herci a politikovi, což mu poradila jeho agentka. Návštěvu potvrdili v posledních dnech minulého roku. Schwarzenegger má vyprávět o svém životě, podle Větrovského ještě nebylo rozhodnuto o případném pokládání otázek.

Lístky i za 35 tisíc

Vstupenky dnes začal prodávat ve 12 kategoriích server goout.net. Lístek v 1. kategorii vyjde na 34 990 korun, nejlevnější vstupenka na stání je za 2490 korun. Přikoupit si lze vstupenku nazvanou Meet and Greet. Cena za společnou fotografii se Schwarzeneggerem vyjde na 20 tisíc korun. Lidé prý organizátorům psali, že by za to dali i vyšší částku. Hvězda má podepisovat jen memorabilie, které se budou dražit.

První den mohou vstupenky kupovat Češi a Slováci. Od dnešního rána se podle Větrovského prodalo 70 procent lístků. Od úterý budou k dispozici pro celoevropský trh.

Manželé Trumpovi na filmu Melania

Film Melania a pak ticho: Trump na dva roky uzavře Kennedyho centrum

Politika

V Kennedyho centru se zhruba po dva roky kvůli rekonstrukci nebudou konat žádné akce. Oznámil to v neděli večer na své sociální síti Truth Social americký prezident Donald Trump, který se loni jmenoval předsedou této významné kulturní instituce ve Washingtonu. Uzavřeno má být národní kulturní centrum od 4. července, kdy Spojné státy budou slavit 250. výročí nezávislosti.

ČTK

„Museli jsme samozřejmě nastavit cenovou politiku, aby ta akce byla ekonomicky životaschopná,“ uvedl Větrovský. Náklady se podle něho pohybují v desítkách milionů korun.

Schwarzenegger má do Prahy v červnu dorazit z Rakouska, kde se má zúčastnit konference o klimatických změnách.

Loni v listopadu Větrovský na akci Víkend s legendou avizoval účast herce Chucka Norrise, který však ze zdravotních důvodů návštěvu krátce před plánovaným uskutečněním zrušil. Akci předcházely jiné Noci s legendou, které přivítaly zpěvačku Martu Kubišovou nebo belgického hrdinu akčních filmů Jeana-Claudea van Damma. Před ním se akce zúčastnili slavní boxeři Mike Tyson a Tyson Fury. Větrovský řekl, že nadále usiluje o návštěvu hrdiny akčních filmů Sylvestera Stalloneho, který je o rok starší než Schwarzenegger.

Arnold Schwarzenegger

Arnold Schwarzenegger řekl cestujícím vídeňského metra, že jsou klimatičtí hrdinové

Leaders

Hlas herce rakouského původu a bývalého kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera překvapil cestující ve vídeňském metru. Označil pasažéry za klimatické hrdiny, protože jezdí metrem, informovala agentura AFP. Sedmasedmdesátiletý Schwarzenegger ve vídeňské metropoli zahájil každoroční konferenci o změně klimatu.

ČTK

Schwarzenegger se narodil do chudých rakouských poměrů po druhé světové válce. Začal se nejprve věnovat kulturistice, později přiznal, že užíval i anabolické steroidy. Pak se stal filmovým hercem. Prorazil roku 1982 filmem Barbar Conan. Úspěch po celém světě sklidilo o tři roky později Komando, největší zásah zaznamenala tři pokračování filmu Terminátor. V nich Schwarzenegger ztvárnil hlavní roli zabijáckého kyborga.

V letech 2003 až 2010 byl Schwarzenegger guvernérem amerického státu Kalifornie. Usiloval mimo jiné o omezení průmyslových exhalací. Ač republikán, Schwarzenegger v předloňských amerických prezidentských volbách podpořil kandidátku demokratů Kamalu Harrisovou proti Donaldu Trumpovi, jehož opakovaně kritizoval.

Brigitte Bardot, legenda francouzského plátna, zemřela ve věku 91 let

Zemřela Brigitte Bardotová: Francie přišla o sexsymbol století, rebelku i kontroverzní hlas, který rozděloval národ

Enjoy

Enjoy

ČTK

Křečovice si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková

OBRAZEM: Křečovice si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková

Enjoy

Enjoy

ČTK

Turek dál šije do Pavla. Má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti

Filip Turek
ČTK
ČTK
ČTK

Čestný prezident Motoristů a poslanec Filip Turek má připravený návrh žaloby na ochranu osobnosti kvůli sporu s prezidentem Petrem Pavlem o své jmenování ministrem životního prostředí. Pavel si podle něj dobrovolně stoupl do politického boje, když nectí výsledky voleb ani usnesení Sněmovny. Turek při příchodu na jednání koaličních lídrů ve Strakově akademii řekl novinářům, že návrh žaloby dostal vypracovaný od právníků, chce ho probrat s koaličními partnery.

Nedělní protesty desítek tisíc podporovatelů prezidenta Turek podle svých slov nesledoval. Pavel se podle něj stal novým lídrem opozice, která má 40 procent voličů. Komunikace předsedy Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky s poradcem prezidenta Petrem Kolářem, která minulý týden eskalovala konflikt mezi Hradem a Motoristy, může podle Turka působit tvrdě, nejde ale podle něj o vydírání. Že takové zprávy Macinka vůbec poslal, má Turek za bezproblémové, rozhodně to podle něj nebyla chyba ministra zahraničí. „Pan prezident si dobrovolně stoupl do politického boje,“ konstatoval. Taková diskuse podle něj nemá být zveřejňována.

Podle odhadů organizátorů na shromáždění v neděli na Staroměstském a Václavském náměstí v Praze dorazilo 80 tisíc až 90 tisíc lidí. Akci svolal spolek Milion chvilek na podporu prezidenta. Za dva týdny chce uspořádat menší shromáždění ve všech obcích, kde se najdou zájemci. Pokud získá milion podpisů pod výzvu Stojíme za prezidentem, naplánuje velkou manifestaci na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 tisíc.

Shromáždění na podporu prezidenta Petra Pavla ČTK

Impulzem ke svolání demonstrace bylo vystupňování sporu mezi Pavlem a Macinkou kvůli tomu, že hlava státu odmítá jmenovat Turka ministrem. Pavel v úterý oznámil, že mu Macinka zaslal prostřednictvím poradce Koláře zprávy, které hlava státu považuje za pokus o vydírání. Komunikaci Hrad zveřejnil. Macinka svá slova za vydírání nepokládá, neplánuje se omluvit ani odstoupit. Opozice požaduje jeho rezignaci a vyvolala hlasování o vyslovení nedůvěry kabinetu.

Andrej Babiš a Petr Macinka

Macinka funguje jako Babišův štít

Názory

Andrej Babiš je s Petrem Macinkou spokojený. Rozhodně ho nemíní kvůli jeho permanentním kauzám odvolávat z funkce ministra, spolupráce s ním „je výborná“. Babiš je evidentně rád, že veřejnost řeší neustálé přešlapy jeho ministra, a ne jeho vládnutí.

Dalibor Martínek

Turka se dotkl dopis, ve kterém Pavel začátkem ledna vyjmenoval důvody, proč se ho rozhodl nejmenovat. Pavel v něm uvedl, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. U Turka je podle prezidenta řada okolností, které hlavně ve svém souhrnu důvodně zpochybňují jeho loajalitu k základním hodnotám ústavního řádu. Turek vzápětí oznámil, že přistoupí k žalobě. Uvedl tehdy, že není jednoduché žalobu správně podat a spor vyhrát. Za prezidenta republiky by se musela omlouvat nejspíš ministryně financí a pokud by musel zaplatit pokutu, hradil by ji stát, dodal.

Kompetenční žalobu kvůli Turkově nejmenování Motoristé opakovaně odmítli použít s vysvětlením, že nechtějí měnit dosavadní ústavní uspořádání. Obracet se na Ústavní soud nechce podle dosavadních vyjádření ani premiér Andrej Babiš (ANO).

Související

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka (Motoristé)
Aktualizováno

Žaloba na prezidenta? Turkovi se nedivím, Pavel by se mu měl omluvit, řekl Macinka

Politika

ČTK

Proč padá zlato, stříbro i bitcoin? Warsh zjevně Trumpovi slíbil „zázraky na počkání"

Kevin Warsh
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Za propadem cen zlata, stříbra i bitcoinu stojí především fundamentální změna očekávání kolem americké měnové politiky. Kevin Warsh, kterého prezident USA Donald Trump vybral do čela americké centrální banky, plánuje posílit dolar tak, aby byl dlouhodobě udržitelný a potenciálně se stal dokonce deflační měnou. Tím by z velké části odpadla potřeba investovat do jiných deflačních aktiv, jako jsou zlato, stříbro či bitcoin.

Warsh ve zkratce věří, že příčinou inflace a trvalého znehodnocování konvenčních měn typu dolaru jsou:

  1. přebujelé vládní výdaje
  2. přebujelé „tištění peněz“ v režii centrální banky, která ony vládní výdaje zhusta nepřímo financuje (např. prostřednictvím nákupů vládních dluhopisů na sekundárním trhu za nově vytvářené peníze) a která zároveň v té souvislosti nemístně nafukuje svoji rozvahu
  3. tlumení a popírání blahodárného vlivu takzvané dobré deflace, dané technologickým pokrokem

S ranými investory do bitcoinu se tedy vlastně stoprocentně shoduje.

Vnitřní, objektivní hodnota bitcoinu totiž není nulová, jak míní třeba Evropská centrální banka. Je kladná, pokud a dokud jsou konvenční měny, resp. jejich kupní síla, znásilňovány vládami a centrálními bankami.

Zlato nadále roste

Zlato a stříbro v prudkém pádu. Trhy zasáhla tvrdá korekce

Trhy

Ceny zlata a stříbra pokračují ve výrazném poklesu a navazují tak na prudký páteční výprodej, během něhož cena stříbra klesla až o 30 procent. Podle analytiků stojí za propadem kombinace několika faktorů: posilující americký dolar, snaha investorů vybírat zisky po dlouhém období výrazného růstu a také rozhodnutí komoditní burzy CME zvýšit požadavky na maržové obchody. To prodražuje spekulace financované vypůjčenými penězi a nutí investory uzavírat pozice.

nst

Warsh chce s tímto znásilňováním skoncovat. Chce razantně zkrotit přebujelé vládní výdaje, a nakonec i vlastní dluh tím, že omezí „tištění peněz“ a postupně zásadně redukuje rozvahu centrální banky USA. A tím, že celou ekonomikou a skrze firmy typu Palantir i americkou veřejnou správou pronikne umělá inteligence, stěžejní to zdroj zmíněné dobré deflace.

Pokud by se toto vše Warshovi podařilo, dolar ozdraví natolik, že nebude příliš třeba únikových alternativ. Poptávka po zlatě, stříbru či bitcoin opadne trvale. Protože tyto alternativy fungují tehdy, když „nefunguje“ dolar.

Kdo se nyní překotně zbavuje zlata, stříbra či bitcoinu z jiného než spekulativního důvodu, jakým je třeba vybírání krátkodobých zisků, vlastně věří, že Warsh své věru revoluční cíle naplní.

Jensen Huang

Plán za 100 miliard se zadrhl. Nvidia couvá od investice do OpenAI

Zprávy z firem

Plán amerického výrobce čipů Nvidia investovat až 100 miliard dolarů do společnosti OpenAI stojící za modely ChatGPT se zřejmě zastavil. Uvedl to deník The Wall Street Journal s odvoláním na informované zdroje. Někteří zaměstnanci Nvidie o dohodě vyjadřovali pochybnosti.

ČTK

Pokud by se jeho cíle naplnily, pokud by skončilo znásilňování dolaru, americká centrální banka skutečně bude moci jít se svými úrokovými sazbami níže. Protože zásadní proinflační tlaky, jako jsou masivní vládní výdaje nebo mohutně nafouklá rozvaha centrální banky, oslabující a znehodnocující dolar, prostě zmizí. A navíc inflaci stlačí i růst produktivity daný rozmachem dezinflační, ba deflační technologie umělé inteligence.

Donald Trump si zjevně z celého odnesl hlavně jen to jedno. Že Warsh díky umělé inteligenci sníží úrokové sazby. A to rychle. Warsh se tak vlastně zavázal k „revoluční přeměně měnového systému USA na počkání“.

Kdo věří v zázraky, je bláhový. Kdo v zázraky na počkání, ještě bláhovější.

Bitcoin v roce 2025 dosáhl rekordní výše a pak padl

Konec krypto pohádky. Svět bitcoinu proměnila regulace, volatilita a tvrdý návrat do reality

Trhy

Trhy

Zdeněk Pečený

Zleva ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) a premiér Petr Fiala (ODS) na prvním zasedání vlády po sněmovních volbách

Proč dosluhující vláda nechce poslat nové Sněmovně návrh rozpočtu? Za vším hledej dluhy

Názory

Názory

Lukáš Kovanda

