Schwarzenegger vystoupí v Praze. Společná fotografie vyjde na desítky tisíc
Slavný akční herec Arnold Schwarzenegger má dorazit v červnu do Prahy. Osmasedmdesátiletý bývalý kalifornský guvernér se zúčastní 18. června akce Noc s legendou v pražském Paláci Žofín, jež by měla mít kapacitu 800 platících hostů, uvedl Petr Větrovský z agentury VDN Promo. Na programu bude podle druhu vstupenky večeře či možnost společné fotografie.
Větrovský řekl, že o Schwarzeneggerovu návštěvu usiloval dlouho. Přislíbil ji podle něho už dvakrát, vždy z ní sešlo. Pomohl prý osobní dopis herci a politikovi, což mu poradila jeho agentka. Návštěvu potvrdili v posledních dnech minulého roku. Schwarzenegger má vyprávět o svém životě, podle Větrovského ještě nebylo rozhodnuto o případném pokládání otázek.
Lístky i za 35 tisíc
Vstupenky dnes začal prodávat ve 12 kategoriích server goout.net. Lístek v 1. kategorii vyjde na 34 990 korun, nejlevnější vstupenka na stání je za 2490 korun. Přikoupit si lze vstupenku nazvanou Meet and Greet. Cena za společnou fotografii se Schwarzeneggerem vyjde na 20 tisíc korun. Lidé prý organizátorům psali, že by za to dali i vyšší částku. Hvězda má podepisovat jen memorabilie, které se budou dražit.
První den mohou vstupenky kupovat Češi a Slováci. Od dnešního rána se podle Větrovského prodalo 70 procent lístků. Od úterý budou k dispozici pro celoevropský trh.
„Museli jsme samozřejmě nastavit cenovou politiku, aby ta akce byla ekonomicky životaschopná,“ uvedl Větrovský. Náklady se podle něho pohybují v desítkách milionů korun.
Schwarzenegger má do Prahy v červnu dorazit z Rakouska, kde se má zúčastnit konference o klimatických změnách.
Loni v listopadu Větrovský na akci Víkend s legendou avizoval účast herce Chucka Norrise, který však ze zdravotních důvodů návštěvu krátce před plánovaným uskutečněním zrušil. Akci předcházely jiné Noci s legendou, které přivítaly zpěvačku Martu Kubišovou nebo belgického hrdinu akčních filmů Jeana-Claudea van Damma. Před ním se akce zúčastnili slavní boxeři Mike Tyson a Tyson Fury. Větrovský řekl, že nadále usiluje o návštěvu hrdiny akčních filmů Sylvestera Stalloneho, který je o rok starší než Schwarzenegger.
Hlas herce rakouského původu a bývalého kalifornského guvernéra Arnolda Schwarzeneggera překvapil cestující ve vídeňském metru. Označil pasažéry za klimatické hrdiny, protože jezdí metrem, informovala agentura AFP. Sedmasedmdesátiletý Schwarzenegger ve vídeňské metropoli zahájil každoroční konferenci o změně klimatu.
Arnold Schwarzenegger řekl cestujícím vídeňského metra, že jsou klimatičtí hrdinové
Schwarzenegger se narodil do chudých rakouských poměrů po druhé světové válce. Začal se nejprve věnovat kulturistice, později přiznal, že užíval i anabolické steroidy. Pak se stal filmovým hercem. Prorazil roku 1982 filmem Barbar Conan. Úspěch po celém světě sklidilo o tři roky později Komando, největší zásah zaznamenala tři pokračování filmu Terminátor. V nich Schwarzenegger ztvárnil hlavní roli zabijáckého kyborga.
V letech 2003 až 2010 byl Schwarzenegger guvernérem amerického státu Kalifornie. Usiloval mimo jiné o omezení průmyslových exhalací. Ač republikán, Schwarzenegger v předloňských amerických prezidentských volbách podpořil kandidátku demokratů Kamalu Harrisovou proti Donaldu Trumpovi, jehož opakovaně kritizoval.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.