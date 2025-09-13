OBRAZEM: Křečovice si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková
Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie režiséra Jiřího Menzela Vesničko má středisková. Do obce, v níž kdysi snímek vznikl, zamířily davy filmových fanoušků. Zájem byl hlavně o besedu se scenáristou Zdeňkem Svěrákem, kameramanem Jaromírem Šofrem a herci, kteří ve filmu účinkovali. Svěrák připisuje úspěch snímku skvělému hereckému obsazení i tomu, že se v příběhu objevily věci ze života.
„Je to krásný pocit, když se podaří něco, co má jistou uměleckou hodnotu a přitom je to lidové. Tenhle film, bych řekl, že to má všechno,“ řekl Svěrák.
Komedie, v níž hráli maďarský herec János Bán, Marián Labuda či Rudolf Hrušínský, získala nominaci na Oscara v kategorii cizojazyčných filmů i zvláštní cenu poroty na filmovém festivalu v Montrealu. Proč padl při natáčení výběr na Křečovice, si už dnes Svěrák přesně nevybavuje. „U toho jsem nebyl, ale domnívám se, že to je proto, že blízko u Křečovic má chalupu kameraman Jaromír Šofr. Ale ruku do ohně za to nedám,“ uvedl Svěrák.
Podle místostarostky Moniky Pechačové (nez.) do obce neustále přijíždějí filmoví fanoušci a prohlížejí si natáčecí místa. „Lidé díky tomu Křečovice znají, ale že by z toho obec nějak těžila, to ne,“ podotkla Pechačová. Poukázala na to, že v Křečovicích chybí kavárna, vinárna či infocentrum. Obec zatím vyznačila filmová místa a do budoucna by chtěla pro návštěvníky vytvořit Otíkovu stezku podle hlavní postavy snímku.
Film podle Svěráka vznikl za kuriózních okolností. Při revizi archivu se zjistilo, že námět k filmu Na samotě u lesa byl Svěrákovi proplacen omylem dvakrát. Z Barrandova mu tedy navrhli, aby do druhého dne napsal pětistránkový námět na jiný venkovský film, který by se odložil mezi zamítnuté a proplacená částka by našla svůj cíl.
„Tak jsem to psal celou noc a využil jsem toho, že tam, kde mám chalupu, byl řidič, Rozkošný se jmenoval, a ten měl závozníka, který měl velké uši a byl trochu mentálně retardovaný. Tak jsem si říkal, to tam dám,“ zavzpomínal Svěrák. Druhý den si o tom vyprávěl s režisérem Menzelem a jeho námět zaujal. A tak začaly práce na filmu, který se měl původně jmenovat Plachťák podle neobvyklé vizáže hlavní postavy.
Kromě Svěráka a Šofra na natáčení zavzpomínali i herci Stanislav Aubrecht, Magda Šebestová Křížková, Klára Trojanová a Petr Brukner. Šebestová Křížková dala k dobru historku o tom, jak natáčení postelové scény se Svěrákem zkomplikovala její bolavá záda a Svěrákovo naražené žebro. Brukner si vybavil, jak v roli poťouchlého družstevníka zakusil tvrdou fyzickou práci, když při jedné scéně musel nosit krmivo z valníku do stodoly. „Jirka Menzel nás ten valník nechal skoro celý odnosit,“ postěžoval si.
