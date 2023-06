Ruská nebeská ruleta. Letadla běžně létají s poruchami, čeká se na první katastrofu

Postupně a nevyhnutelně klesá bezpečnost letadel provozovaných ruskými aerolinkami. Je to důsledek západních sankcí seslaných na Rusko za jeho agresi na Ukrajině. Západ nejenže znemožnil ruským aerolinkám přístup do evropského vzdušného prostoru, ale také Rusko odstřihl o dodávek nových letadel, náhradních dílů i služeb údržby a aktualizací softwaru provozovaných strojů. Jejich údržba nyní probíhá v Íránu. Zaměstnanci aerolinek mají zákaz hlásit běžné závady, které by za normálních podmínek letoun uzemnily.

Reklama

Poslední Airbus A350 byl aerolince Aeroflot dodán 24. února loňského roku, tedy v předvečer ruské invaze. Dopravce si jich v roce 2007 objednal 22. Celkem jich stihl převzít sedm. Další již nedostane. Airbus Aeroflotu na přelomu loňského roku dokonce vrátil již uhrazených 199 milionů dolarů (4,3 miliardy dolarů).

Rusko ale nemá kapacity a odbornost k provádění povinných hloubkových technických kontrol všech typů zahraničních letadel, která zůstávají pilířem tamního civilního letectví. Před válkou se všechny složité kontroly probíhaly v licencovaných servisních centrech Boeingu či Airbusu ve vyspělých zemích. To dnes již nepřichází v úvahu.

Rusku nyní zbývá leda Írán, kde si s bezpečností leteckého provozu nelámou hlavu o nic víc než v Rusku. Letos na začátku dubna tam Aeroflot poslal na údržbu svůj první letoun, šlo o širokotrupý Airbus A330. A podle všeho další budou následovat.

Až na šroubky. Rusové kvůli sankcím rozebírají odstavená letadla na náhradní díly Zprávy z firem Ruské letecké společnosti včetně státního Aeroflotu rozebírají letadla, aby si zajistily náhradní díly, které nemohou kvůli západním sankcím koupit od zahraničních dodavatelů. Agentuře Reuters to řekly čtyři zdroje z oblasti letectví. K této praxi bude podle předpovědí odborníků bude docházet v dosud nevídaném rozsahu. ČTK Přečíst článek

Letadlový kanibalizmus

Rusové narazili také na nedostatek náhradních dílů pro stroje západní provenience. Ve snaze udržet alespoň část letuschopné flotily dochází k rychlému rozebírání jednotlivých airbusů i boeingů na náhradní díly.

Druhým způsobem, jak obstarat náhradní díly, je takzvaný šedý export ze spřátelených zemí. Ruský investigativní server Proekt píše, že náhradní díly Rusko najednou dováží ze zemí jako je Čína, Spojené arabské emiráty, ale také Uzbekistán, Kyrgyzstán či Tádžikistán, tedy země, které dříve na seznamu vývozců náhradních dílů pro letectví vůbec nefigurovaly.

Zamlčené poruchy

Aby mohlo ve vzduchu zůstat co nejvíce letadel, společnost Aeroflot požádala své zaměstnance, aby se zdrželi zaznamenávání závad na vybavení letadel, napsal deník Moscow Times. To vede k tomu, že letadla pravidelně létají s poruchami.

Bývalý zaměstnanec Aeroflotu vysvětlil, že politika platná od loňského jara byla zavedena, „aby zabránila uzemnění letadla kvůli závadě, která podle předpisů zakazuje letadlu létat, dokud nebude opravena“.

Technický specialista z Aeroflotu tuto informaci Moscow Times i Proektu potvrdil a dodal, že stejnou neoficiální praxi nyní používají i další letecké společnosti, aby udržely letadla na obloze.

Průmyslová výroba v Rusku roste. Hojí se na „hotových kovových výrobcích” Money Průmyslová výroba v Rusku v březnu vykázala první meziroční nárůst za poslední rok. Ruský statistický úřad oznámil, že produkce se zvýšila o 1,2 procenta. Analytici přitom v průzkumu agentury Bloomberg předpovídali, že výroba vykáže pokles o 1,4 procenta. ČTK Přečíst článek

„Kapitáni“ vyklízejí pozice

Hazard s lidskými životy se nelíbí ani vrcholným manažerům aerolinek. Řada z nich se proto od začátku války vzdala svých funkcí. Krátce po invazi skončil šéf státního Aeroflotu Michail Polubojarinov, šéf aerolinky Pobeda Andrej Kalmykov, šéf Red Wings Jevgenij Ključarev i šéfka společnosti S7 Tatiana Filjovová.

Aeroflot ruší všechny lety do zahraničí vyjma Běloruska. Jinde mu hrozí zabavování strojů Zprávy z firem Ruské aerolinky Aeroflot zruší od 8. března všechny lety do zahraničních destinací kromě Běloruska, oznámila firma podle agentury TASS. ČTK Přečíst článek