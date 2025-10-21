Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries loni po letech vydělal

Kunovický výrobce letadel Aircraft Industries loni po letech vydělal

letoun L 410 NG od Aircraft Industries
ČTK
ČTK
ČTK

Výrobce letadel Aircraft Industries z Kunovic na Uherskohradišťsku loni utržil z prodeje výrobků, služeb a zboží přibližně 2,154 miliardy korun. Meziročně to bylo asi o 420,3 milionu korun více.

 V roce 2022 skončila firma i vinou protiruských sankcí ve ztrátě 225,5 milionu korun a předloni zaznamenala ztrátu 106,9 milionu korun, loni již znovu vykázala zisk 14,8 milionu korun.

Na jaře 2022 koupila Aircraft Industries od jejího tehdejšího ruského majitele, firmy Ostov, skupina Omnipol. Jediným akcionářem kunovické firmy je akciová společnost LET Kunovice. Podnik se nyní orientuje především na trhy v jihovýchodní a střední Asii, v Africe a na Blízkém východě. Spolu s letounem L 410 UVP-E20 vyrábí i modernizovanou verzi L 410 NG, tedy nové generace. Obě letadla mohou přepravit až 19 pasažérů.

Rok 2024 byl podle generálního ředitele Pavla Polehni pro společnost rokem intenzivního rozvoje a upevnění postavení na globálním trhu s dopravními letouny. "Navázali jsme na pozitivní trend předchozího období a úspěšně jsme realizovali dodávky letounů do několika zemí Asie, Jižní Ameriky a Afriky. Letoun L 410 tak vstoupil na další nové trhy, čímž jsme opět posílili naši obchodní přítomnost ve světě," uvedl ve výroční zprávě Polehňa.

Kromě civilních verzí vyrábí Aircraft Industries také nákladní, ambulantní, výsadkové nebo pozorovací verze letadel. Loni firma dodala letouny například do Senegalu a Chile, letos informovala o dodávkách svých letadel do Kazachstánu nebo Thajska. "Společnost očekává v nadcházejícím období další nárůst výroby v návaznosti na rostoucí poptávku. Díky posilujícím obchodním vztahům a novým trhům se otevírají nové příležitosti pro strategický růst," uvedl generální ředitel.

Aircraft Industries, L410 NG

Kunovická Aircraft Industries se vrací do českých rukou. Od Rusů ji kupuje Omnipol

Zprávy z firem

Kunovického výrobce civilních dopravních letounů Aircraft Industries kupuje od ruského majitele skupina Omnipol. Vlastníka z České republiky bude mít někdejší Let Kunovice po 14 letech. Cenu transakce firmy neuvedly.

ČTK, vku

Přečíst článek

Spolu s výrobou letounů se společnost věnuje i jejich údržbě, provozuje též mezinárodní letiště Kunovice. Čistá aktiva podniku přesahovala na konci loňského roku 3,194 miliardy korun. Vlastní kapitál činil 992,5 milionu korun a cizí zdroje přes 1,525 miliardy korun. Na vědu a výzkum firma v minulém roce uvolnila zhruba 36,2 milionu korun, o rok dříve to bylo asi 37,5 milionu korun. Loni pracovalo v Aircraft Industries v průměru 874 zaměstnanců, meziročně o čtyři méně.

Aircraft Industries je největším českým výrobcem civilní letecké techniky. Navazuje na více než osmdesátiletou tradici letecké výroby v Kunovicích. Hlavním produktem leteckého závodu jsou dvoumotorové turbovrtulové letouny řady L 410, kterých bylo vyrobeno a do celého světa dodáno více než 1200. V provozu jsou ve více než 60 zemích.

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana

Slabina NATO? Jednoznačně protivzdušná obrana, uvádí analytici

Politika

Evropská protivzdušná obrana je podle bezpečnostních analytiků stále jedním z nejslabších článků obranyschopnosti Severoatlantické aliance. Důvodem je nedostatečný obranný systém proti balistickým raketám a dronům. Odborníci se shodují, že Evropa je v této oblasti závislá na Spojených státech a že bez americké pomoci by účinnost obrany byla zásadně omezená.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Nord Stream 2, výstavba plynovodu, ilustrační foto

Habeck si oddechl, turbína k Nord Stream 1 už je na cestě do Ruska. Plynovod se ale rozjede se zpožděním

Money

vku

Přečíst článek

Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi

Padlý idol francouzské politiky. Nicolas Sarkozy nastupuje do vězení a štafetu předává synovi
Profimedia
Karel Pučelík
Karel Pučelík

Francouzský exprezident Nicolas Sarkozy dnes nastupuje do vězení. Života za mřížemi se prý nebojí. Ačkoli je zdiskreditovaným politikem, do poslední chvíle se snažil tahat za nitky. A ambice ho nejspíš neopouštějí ani teď, zvláště když se ve Francii začíná objevovat jméno dalšího Sarkozyho, který se za své jméno rozhodně nestydí.

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dnes nastupuje do vězení. Bude tak první hlavou státu, který si bude muset odpykat trest za mřížemi. Nechvalné prvenství je okořeněné faktem, že posledním takto trestaným prezidentem byl nacistický kolaborant Philippe Pétain.

Není to přitom poprvé, kdy se politik dostává do křížku se zákonem. Letošní rok sedmdesátiletý Sarkozy strávil v domácím vězení poté, co byl odsouzen v případu ovlivňování soudu a získávání tajných informací výměnou za lukrativní výhody. Odsouzený byl i soudce a Sarkozyho právník.

Nyní se však pobytu v pařížské věznici La Santé exprezident  nevyhne. Soud ho tam poslal na pět let za spiknutí s někdejším libyjským diktátorem Muammarem Kaddáfím, jehož režim mu poskytl peníze na úspěšnou prezidentskou kampaň v roce 2007. Exprezident sice podal odvolání, takže není vyloučeno, že si část trestu odpyká například formou domácího vězení, soud se případem bude zabývat současně s výkonem trestu.

Nicolas Sarkozy a Muammar Kaddáfí ČTK

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím

Sarkozy dostal pět let natvrdo za spojení s Kaddáfím. Z Libye jsem neviděl ani cent, brání se

Leaders

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dostal pětiletý trest vězení za svůj podíl na kauze financování prezidentské kampaně penězi z Libye. Pařížský soud jej ve čtvrtek uznal vinným ze zločinného spolčení a rozhodl, že Sarkozy musí nastoupit do vězení, i kdyby se proti verdiktu odvolal. Informují o tom tiskové agentury. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. Sarkozy vinu odmítá.

ČTK

Přečíst článek

Nicolas Sarkozy si bude trest odpykávat vzhledem k jeho profilu o samotě, ale vězení se prý nebojí. Mluví stále jako politik, média třeba spravil o svých čtenářských plánech, kromě toho chce další knihu také napsat. Nechal se slyšet, že na svobodu vyjde „znovuzrozený“.

Energický, ale arogantní

Nicolas Sarkozy je „padlý idol“ francouzské politiky. Za sebou má dlouhou a do určitého bodu i úspěšnou kariéru. Starostou se stal už ve 28 letech, poslanecký mandát i vládní posty na sebe nenechaly dlouho čekat. Sarkozy platil za jednu z nejvýraznějších postav francouzského konzervatizmu, což vyvrcholilo jeho zvolením prezidentem.

Sarkozy prosazoval pravicovou politiku, po Francouzích chtěl, aby pracovali více než tradičních 35 hodin týdne, zaváděl daňová zvýhodnění a zároveň omezoval sociální výdaje a postupoval razantně vůči migraci. Snažil se působit energicky a efektivně, ale hospodářské výsledky a těžko skrývaná arogance vlády vedly k nepopularitě. V nejvyšší funkci ale zůstal jen pět let, když ho v roce 2012 porazil socialista François Hollande.

Po dvouleté přestávce se do vysoké politiky vrátil. Převzal tamější konzervativní gaullisty a přetvořil je v dnešní Republikány. Pokusil se také získat další prezidentskou nominaci, předběhl ho však premiér z doby jeho prezidentského mandátu François Fillon. Stejně ale už začínala doba Emmanuela Macrona a Fillon byl ve volbách jen do počtu. Republikáni dodnes hrají jen vedlejší úlohu.

Nicolas Sarkozy s manželkou u soudu

David Ondráčka: Sarkozy v klepetech historie, z Elysejského paláce do cely

Názory

Pařížský soud Nicolase Sarkozyho na pět let do vězení za účast ve zločinném spolčení v kauze údajného libyjského financování prezidentské kampaně z roku 2007. Poprvé v dějinách francouzské páté republiky je bývalý prezident odsouzen k nepodmíněnému trestu a skutečně musí nastoupit do vězení.

David Ondráčka

Přečíst článek

Zákulisní hráč ze staré doby

Pro Sarkozyho naopak začala doba soudních třenic. Přestože je dnes zdiskreditovaný korupčními skandály, nějakým způsobem si určitý vliv stále udržuje. Před pár týdny s ním například „něco“ konzultoval prozatímní premiér Sébastien Lecornu. Sarkozy má patrně stále přehled a kontakty v konzervativním táboře. Telefon mu prý bere Marine Le Penová a Jordan Bardella.

Jak svým vystupováním tak i názory však připomíná, že doba nedotknutelných a autoritářských mužů už je pryč. Například se v jedné ze svých knih vymezoval proti přijetí Ukrajiny do NATO a EU a navrhoval, aby Rusko dostalo místo u velmocenského stolu.

Největším podporovatelem Sarkozyho je dnes patrně jeho syn Louis, který lidi vyzval, aby jeho otci vytvořili jakousi „čestnou stráž“ na cestě z jeho bydliště do věznice. Louis sám ostatně na odkaz svého otce navazuje. Už dříve se spekulovalo o jeho plánech, protože se etabloval, mimo jiné v USA, jako poměrně kontroverzní komentátor francouzské politiky – na kterou nahlíží z pravicových a konzervativních pozic blízkých svému otci. Příští rok se má ucházet o křeslo starosty v Mentonu na Francouzské riviéře. Třeba se poté pokusí oživit i upadající konzervativce.

Francouzský premiér Sébastien Lecornu
Aktualizováno

Lecornu přežil. Francouzský premiér ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě

Politika

Francouzský premiér Sébastien Lecornu v parlamentu ustál dvě hlasování o vyslovení nedůvěry vládě. První návrh předložila krajně levicová Nepodrobená Francie, krátce poté Národní shromáždění odmítlo velkou většinou i návrh krajně pravicového Národního sdružení. Informují o tom francouzská média a agentura Reuters, podle níž si premiér díky odložení kontroverzní důchodové reformy zajistil při hlasování podporu některých levicových zákonodárců.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy

Kde uvězní francouzského exprezidenta Sarkozyho. Mohl by odpykávat trest v proslulém pařížském vězení

Leaders

ČTK

Přečíst článek

Potvrzeno. Praha zakáže sdílené elektrokoloběžky

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků
ČTK
ČTK
ČTK

Praha od ledna zavede nový systém regulace sdílených dopravních prostředků, který počítá se zákazem poskytování elektrokoloběžek, schválili to radní města. Důvodem zákazu je dlouholetá kritika vozítek ze strany obyvatel a městských částí v centru Prahy, podle kterých parkující koloběžky překážejí v ulicích a jejich uživatelé, především turisté, nebezpečnou jízdou po chodnících ohrožují chodce. Ředitel poskytovatele koloběžek Lime pro Česko a Maďarsko Václav Petr uvedl, že firmu rozhodnutí mrzí a v Praze se zaměří na sdílená elektrokola. Bolt zvažuje, že služby zaměřené na mikromobilitu v Praze ukončí.

Nový systém regulace připravuje město od loňska a bude založený na smlouvách mezi městskou Technickou správou komunikací (TSK) a provozovateli kol a elektrokol, která bude možné odkládat jenom na k tomu určených místech. Sdílené elektrokoloběžky tuto možnost mít nebudou, čímž se fakticky znemožní jejich poskytování. TSK je podle schváleného materiálu bude v případě neoprávněného parkování v ulicích odstraňovat.

Poskytovatelé povolených dopravních prostředků budou městu platit za využívání míst pro parkování poplatek 25 korun měsíčně za každé kolo či elektrokolo. Náměstek primátora Zdeněk Hřib (Piráti) materiál radním předložil již letos v červnu, nepodpořili jej však jeho koaliční partneři ze Spolu a STAN. V září pak zastupitelé radě uložili, aby zavedení systému schválila v říjnu s platností od ledna.

Mrzí nás to, zní z Lime

„Rozhodnutí nás nepřekvapilo, ale přesto nás mrzí - zvláště když vidíme, že v jiných světových metropolích, kde město s provozovateli bikesharingu umí vést konstruktivní dialog, mohou koloběžky velice dobře fungovat a sloužit občanům,“ uvedl ředitel Lime Petr. Firma podle něj v metropoli od roku 2021 provozuje kromě koloběžek i elektrokola. „Tento segment sdílené mikromobility se nám dlouhodobě osvědčuje i v dalších evropských městech a plánujeme do něj dále investovat i v Praze,“ řekl ředitel. Dodal, že firma se chce zaměřit na jednání s městem o nastavení pravidel pro bikesharing.

„S ohledem na dnešní rozhodnutí zvažujeme v sektoru mikromobility odchod z Prahy,“ uvedl manažer Boltu pro mikromobilitu Marek Pazderka. Dodal, že zákaz podle něj nic neřeší. „Bez odpovídající infrastruktury a důsledného vymáhání ze strany policie tak situace zůstane stejná – jen se přesune jinam. Stejní lidé jednoduše přesedlají na e-kola nebo běžná sdílená kola, která navíc nemají žádná technologická omezení. Výsledkem může být více nehod, více jízd po chodníku a větší zábor parkovacích míst,“ uvedl.

Soukromoprávní postup, který město zvolilo, podle dřívějších Hřibových vyjádření ve společném stanovisku doporučila ministerstva dopravy, vnitra a průmyslu a obchodu. Sdílené elektrokoloběžky mají podle předloženého materiálu řadu negativních dopadů, jako je vysoká nehodovost, porušování dopravních předpisů či narušování veřejného pořádku.

Město chce podle dokumentu podporovat sdílenou mobilitu Pražanů, ale elektrokoloběžky nejsou často využívány jako dopravní prostředek, ale spíše zdroj zábavy na místech, které nejsou určeny k provozu jakéhokoli dopravního prostředku, jako jsou parky či chodníky. Zvolený postup se nemá dotknout soukromě vlastněných koloběžek Pražanů.

Elektrokoloběžky dlouhodobě kritizuje radnice Prahy 1, která k tomuto a dalším tématům ohledně turistického ruchu souběžně s uplynulými sněmovními volbami uspořádala místní referendum. V tom obyvatelé první městské části podpořili snahy o omezení, ale zároveň i úplný zákaz elektrických koloběžek v centru. Praha 1 také v srpnu umístila značky zakazující vjezd elektrickým koloběžkám do Nerudovy ulice.

Bar Forbína

RECENZE: Setkání divadla, umění a chutí. Bar Forbína je důkazem, že pražská barová scéna dospěla

Enjoy

Z foyer legendární kavárny Slavia se vstupuje za sametovou oponu, kde Praha ztrácí hlasitost a svět se mění v tichou scénu vůní, světel a chutí. Bar Forbína, který navazuje na Národní divadlo nejen polohou, ale i duchem, je poctou scénám, příběhům a dokonalé režii večera.

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Související

Sdílené koloběžky

Stanislav Šulc: Hřibova prohra s koloběžkami. Turisté budou moci dál brázdit Prahou, a je to tak dobře

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek
Doporučujeme