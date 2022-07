Habeck si oddechl, turbína k Nord Stream 1 už je na cestě do Ruska. Plynovod se ale rozjede se zpožděním

Kanada v neděli poslala po opravě turbínu pro plynovod Nord Stream 1 do Německa, píše list Kommersant s odvoláním na informované zdroje. Pokud nebudou žádné problémy s logistikou a na celnici, měla by podle listu turbína dorazit do Ruska za dalších pět až sedm dní. Nord Stream 1 se proto nerozjede v pátek, jak bylo plánováno, ale asi až o týden později.

V pátek se má po plánované údržbové odstávce obnovit provoz plynovodu Nord Stream 1. To se ale podle všeho nestane. „Rusko totiž tou dobou stále nebude mít k dispozici turbínu do plynovodní kompresní stanice Portovaja. Výrobce a „servisák“ turbíny, firma Siemens Energy Canada, teprve včera zařízení odeslal z revizní kontroly přes Německo do Ruska. Tam by turbína měla dorazit v neděli. Další čtyři dny může trvat její „nahození“ do běžného provozu,” uvedl Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank.

Nord Stream 1 vede po dně Baltského moře z Ruska do Německa a je hlavní trasou pro dodávky ruského zemního plynu do EU. Pravidelná údržba plynovodu začala minulý týden. Trvat má do 21. července. Část evropských politiků se ale obává, že Gazprom po údržbě dodávky plynu buď neobnoví, anebo jen v omezeném režimu.

„Pokud by Rusko spustilo plynovod na plný chod ještě před zapojením turbíny do běžného provozu, popřelo by tím samo sebe,” dodal Kovanda. „Od poloviny června až do zahájení zmíněné odstávky v pondělí minulý týden totiž snížilo tok plynovodem o 60 procent. Právě s poukazem na to, že bez turbíny nemá možnost posílat plynu více. Jestliže by nyní posílalo plný objem ještě před dodáním a plným zapojením turbíny do chodu, bylo by zjevné, že pravdu měli Němci, když tvrdili, že snížení toku plynu z Ruska do Německa má důvod primárně politický, nikoli technický,” vysvětlil ekonom.

Němci chtějí plnit zásobníky

Německo je silně závislé na dodávkách energie z Ruska. Zastavení toku plynovodem Nord Stream 1 by zhatilo plán země naplnit zásobníky na zimu a prohloubilo plynovou krizi, která si vyžádala vládní mimořádná opatření a vysoké účty pro spotřebitele.

Turbína se stala také předmětem sporu mezi Německem a Ukrajinou. Kyjev vyzval Kanadu, aby si turbínu nechala, a tvrdí, že její vrácení porušuje sankce uvalené na Moskvu, které kanadským firmám plynárenského a ropného segmentu zapovídají export do Ruska.

Německá vláda přesto naléhala na kanadskou, aby turbínu uvolnila. Kanada tak po naléhání Německa obešla své vlastní sankce. Německo argumentuje, že když Rusko bude turbínou disponovat, nebude už její absencí moci vysvětlovat případné plné nezprovoznění Nord Streamu 1.

Za obejití vlastních protiruských sankcí Kanadu ostře kritizují ukrajinští politici. Ottawa podle některých z nich dokonce Kyjevu „vráží kudlu do zad“. A to přesto, že turbína putuje do Ruska oklikou přes Německo, tedy nikoli přímo z Kanady.

Podmořský plynovod Nord Stream 1 je v provozu od roku 2011, vede z ruského Vyborgu do Lubminu nedaleko Greifswaldu na severu Německa. Je dlouhý 1222 kilometrů a jeho maximální kapacita činí 55 miliard metrů krychlových plynu za rok.

Loni byl dokončen plynovod Nord Stream 2, který vede paralelně a který má stejnou kapacitu jako Nord Stream 1. Německé úřady ale ještě před invazí ruských vojsk na Ukrajinu odmítly vydat povolení k zahájení jeho provozu. Surovinu z tohoto potrubí měla využívat i Česká republika, která by se na Nord Stream 2 napojila prostřednictvím nového plynovodu Eugal.