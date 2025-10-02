Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Poslední velká transakce? Buffett za deset miliard dolarů kupuje petrochemickou divizi firmy Occidental

Poslední velká transakce? Buffett za deset miliard dolarů kupuje petrochemickou divizi firmy Occidental

Warren Buffett
ČTK
ČTK
ČTK

Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta se dohodla na převzetí petrochemické divize firmy Occidental Petroleum za 9,7 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Podniky to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Pro Berkshire je to největší akvizice od roku 2022, uvedla agentura Reuters.

Převzetí divize s názvem OxyChem by podle agentury AP mohl být rovněž poslední velkou Buffettovou transakcí před jeho odchodem z čela společnosti Berkshire. Od začátku příštího roku totiž Buffetta ve funkci výkonného ředitele a prezidenta firmy nahradí Greg Abel.

Společnost Occidental, která je významným producentem ropy a plynu, v poslední době prodává některá svá aktiva a snaží se zredukovat zadlužení. Berkshire je největším akcionářem Occidentalu, vlastní v podniku podíl kolem 27 procent.

Evropská centrální banka, ilustrační foto
Aktualizováno

Evropa následuje Wall Street. Její akcie jsou na rekordu

Trhy

Evropské akcie jsou na rekordu, jejich hlavní index po zahájení obchodování zdolal hranici 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Evropský trh navazuje na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordů.

ČTK

Přečíst článek

Occidental uvedl, že většinu peněz z prodeje divize OxyChem použije ke snížení dluhu. Předpokládá se, že převzetí bude dokončeno ještě v letošním roce. „Transakce posílí naši finanční pozici,“ uvedla šéfka Occidentalu Vicki Hollubová. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že divizi OxyChem a jejím zaměstnancům se bude i pod novým vlastníkem nadále dařit.

Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Pětadevadesátiletý Buffett řídí společnost Berkshire od roku 1965, patří patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Buffett opět šetří a trhy se bojí. Proč Berkshire sedí na 347 miliardách a neinvestuje

Názory

Timur Barotov

Přečíst článek

Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce

Thyssenkrupp
ČTK
ČTK
ČTK

Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.

Křetínský měl zájem podíl v divizi Thyssenkrupp Steel Europe (TKSE) zvýšit až na 50 procent a založit společný podnik, v němž by zbylých 50 procent měl Thyssenkrupp. Německý podnik ale v září dostal nezávaznou nabídku na převzetí TKSE od indické společnosti Jindal Steel International.

„EP Group po dohodě s Thyssenkrupp odchází ze společnosti Thyssenkrupp Steel Europe. Převedla zpět svůj 20procentní podíl,“ řekl mluvčí EP Group Daniel Častvaj. Více podle něj skupina věc komentovat nebude. EPCG letos v lednu změnila název na EP Group. Reuters pak s odkazem na mluvčího firmy uvedl, že Křetínský se už spolu s dalším vrcholovým manažerem EP Group vzdal svého místa v dozorčí radě TKSE. Společnost EPCG letos v lednu změnila název na EP Group.

Ani jedna strana v minulosti neuvedla, jaká byla kupní cena podílu, který Křetínského podnik v TKSE získal. Informované zdroje ale podle Reuters mluvily o částce kolem 140 milionů eur (3,4 miliardy korun).

Prodej podílu tak ukončí zdlouhavá jednání o vytvoření společného podniku, který měl šanci stát se německo-českým gigantem ve výrobě oceli a produkci energií. Od loňského nákupu pětinového podílu v TKSE se totiž jednání příliš nepohnula. Společnost EPCG se mezitím přejmenovala na EP Group.

Daniel Křetínský

Křetínského EPH rekordně vydělává. Skrze akvizice

Zprávy z firem

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského v prvním pololetí letošního roku zaznamenal čistý zisk 2,1 miliardy eur (asi 51,4 miliardy korun). Meziročně si tak polepšil z loňských 602 milionů eur (přes 14,63 miliardy korun). Do letošních hospodářských výsledků se už promítla nová akvizice společnosti Slovenské elektrárne, uvedl to mluvčí EPH Daniel Častvaj.

ČTK

Přečíst článek

Dohoda o ukončení snah Křetínského získat v TKSE vliv je pro Thyssenkrupp impulsem, aby firma zintenzivnila jednání s indickou Jindal Steel. Reuters přitom divizi TKSE popisuje jako nestabilní byznys, kterého se mateřský Thyssenkrupp snaží zbavit už léta.

Jednání o vytvoření společného podniku, v němž by Thyssenkrupp a EP Group měly po 50 procentech, narážela na problémy. Vlivné odbory totiž Křetínského podnikatele obvinily, že se odmítá zapojit do podrobných jednání, píše Reuters.

„Představenstvo se může a musí plně soustředit na jednání se společností Jindal,“ řekl místopředseda dozorčí rady společnosti Thyssenkrupp Jürgen Kerner, který je zároveň vysoce postaveným členem největšího německého odborového svazu IG Metall. „Zejména je teď nutné rychle, ale především důkladně vyjasnit podrobnosti o financování. Zástupci zaměstnanců očekávají, že do toho budou zapojeni hned od začátku,“ dodal.

V dotacích je chaos

David Ondráčka: Dotační džungle. Peníze máme, ale smysl se někam ztratil

Názory

Každý rok je to stejný rituál, Nejvyšší kontrolní úřad vydá zprávu a znovu varuje, že český dotační systém se chová jako stroj na utrácení peněz bez ohledu na cíl a výsledky.

David Ondráčka

Přečíst článek

Akcie reagovaly poklesem

Akcie Thyssenkrupp na trhu Xetra ve Frankfurtu nad Mohanem na zprávu zareagovaly poklesem. Zatímco před polednem vykazovaly růst skoro o dvě procenta na téměř šestileté maximum 12,55 eura, po zveřejnění zprávy prakticky okamžitě klesly zhruba na 12,20 eura, a ztrácely tak více než jedno procento. Později růst obnovily a dostaly se na denní maximum nad 12,70 eura.

Ve společném sdělení se mimo jiné uvádí, že EP Group respektuje rozhodnutí společnosti Thyssenkrupp soustředit se na jednání s firmou Jindal Steel International.

Rozhodnutí Křetínského přichází v době, kdy evropské ocelářství čelí stále větší nejistotě. Na výrobu oceli v Evropě nepříznivě doléhají vysoké ceny energií, levný dovoz z Číny a zpoždění dekarbonizace na bázi vodíku v jednom z nejvíce znečišťujících průmyslových odvětví.

Související

ORKA Ventures a Insta Global Ventures společně vstupují do Španělska

Madrid
iStock
Newstream & Partner Advertorial
Newstream & Partner Advertorial

ORKA Ventures a Insta Global Ventures (IGV) oznamují založení společného podniku. Prvním trhem bude od 1. října 2025 Španělsko, následovat bude expanze na trhy Latinské Ameriky.

ORKA Ventures do partnerství přináší své pokročilé fintech know-how a více než desetiletou zkušenost s poskytováním spotřebitelských úvěrů v Evropě. IGV, CVC divize společnosti Instacredit, zajišťuje vstupní kapitál a zkušenosti z více než 25 let působení v oblasti úvěrových produktů v regionu Střední Ameriky. V prvotní fázi bude investice ORKA Ventures činit 30 milionů korun, IGV/CVC 32,5 milionů korun.

ORKA Ventures a Insta Global Ventures investují do španělské expanze v následujících třech letech více než 250 milionů korun.

Country Directorem bude Simone Bertolone. Byl jmenován boardem, ve složení Jose Daniel Miranda Fumero, Gabriel Sragovicz Guterman, Ondřej Šmakal, Simone Bertolone.

„Do Španělska budeme dodávat naše fintech know-how, včetně vlastních scoringových modelů a řízení rizik. Po úspěšném zvládnutí této mise nás s naším partnerem čeká expanze na latinskoamerické trhy, kde má Instacredit již přes 1 milion zákazníků,“ uvedl Ondřej Šmakal, CEO a akcionář ORKA Ventures.

„Jsme hrdí na naši evropskou expanzi. V ORKA Ventures máme silného partnera se znalostí evropského trhu spotřebitelských úvěrů. Naší rolí je dodat kapitál a podpořit růst společného podniku. V další fázi se zaměříme na Latinskou Ameriku,“ doplňuje Carlo Blasio, Director of Venture Capital, Insta Global Ventures.

„Španělský trh je strategicky klíčový pro naše globální ambice. Společně s IGV tu chceme vybudovat lídra v oblasti férového, rychlého a technologicky vyspělého spotřebitelského financování, produkt samotný spustíme do února příštího roku. Těším se na tuto výzvu i možnost připravit půdu pro expanzi do Latinské Ameriky,“ doplňuje Simone Bertolone, Country Director pro Španělsko.

„Simone se zásadním způsobem podílel na transformaci ORKA Ventures během posledních pěti let. Jeho schopnost vést mezinárodní týmy, rozvíjet fintech byznys a stavět efektivní provozní modely je přesně to, co potřebujeme pro úspěšný vstup na španělský trh,“ uvádí Ondřej Šmakal, CEO a akcionář ORKA Ventures.

Související

Doporučujeme