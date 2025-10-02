Poslední velká transakce? Buffett za deset miliard dolarů kupuje petrochemickou divizi firmy Occidental
Investiční společnost Berkshire Hathaway amerického miliardáře Warrena Buffetta se dohodla na převzetí petrochemické divize firmy Occidental Petroleum za 9,7 miliardy dolarů (zhruba 200 miliard korun). Podniky to dnes oznámily ve společné tiskové zprávě. Pro Berkshire je to největší akvizice od roku 2022, uvedla agentura Reuters.
Převzetí divize s názvem OxyChem by podle agentury AP mohl být rovněž poslední velkou Buffettovou transakcí před jeho odchodem z čela společnosti Berkshire. Od začátku příštího roku totiž Buffetta ve funkci výkonného ředitele a prezidenta firmy nahradí Greg Abel.
Společnost Occidental, která je významným producentem ropy a plynu, v poslední době prodává některá svá aktiva a snaží se zredukovat zadlužení. Berkshire je největším akcionářem Occidentalu, vlastní v podniku podíl kolem 27 procent.
Evropské akcie jsou na rekordu, jejich hlavní index po zahájení obchodování zdolal hranici 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Evropský trh navazuje na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordů.
Evropa následuje Wall Street. Její akcie jsou na rekordu
Trhy
Evropské akcie jsou na rekordu, jejich hlavní index po zahájení obchodování zdolal hranici 568 bodů. Daří se hlavně technologiím, zájem je ale také o akcie firem ze zdravotnického sektoru. Evropský trh navazuje na středeční růst na Wall Street, kde jsou klíčové indexy rovněž blízko rekordů.
Occidental uvedl, že většinu peněz z prodeje divize OxyChem použije ke snížení dluhu. Předpokládá se, že převzetí bude dokončeno ještě v letošním roce. „Transakce posílí naši finanční pozici,“ uvedla šéfka Occidentalu Vicki Hollubová. Zároveň vyjádřila přesvědčení, že divizi OxyChem a jejím zaměstnancům se bude i pod novým vlastníkem nadále dařit.
Skupina Berkshire Hathaway sídlí v Omaze v americkém státě Nebraska a ovládá desítky dceřiných společností, které podnikají v různých odvětvích. Vlastní rovněž významné podíly v řadě firem známých po celém světě. Pětadevadesátiletý Buffett řídí společnost Berkshire od roku 1965, patří patří mezi nejbohatší lidi světa a díky svým úspěšným investicím si vysloužil přezdívku Věštec z Omahy.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.