Buffett jede. Jeho Berkshire Hathaway vykázala potřetí po sobě rekordní zisk

Americká investiční firma Berkshire Hathaway loni zvýšila provozní zisk o 27 procent na 47,44 miliardy dolarů (přes 1,1 bilionu korun). Zisk byl třetí rok po sobě rekordní. Firma známého miliardáře Warrena Buffetta těžila především z investic v pojišťovnictví. Na maximu jsou i zásoby hotovosti ve společnosti.

V samotném čtvrtém čtvrtletí stoupl provozní investičního konglomerátu o 71 procent na 14,527 miliardy dolarů. Přispěl k tomu hlavně skok v upisování pojištění o 302 procent.

„V roce 2024 se společnosti Berkshire dařilo lépe, než jsem očekával, přestože 53 procent z našich 189 provozních podniků vykázalo pokles zisku. Pomohl nám předvídatelný velký zisk z investic, protože se zlepšily výnosy ze státních pokladničních poukázek a my jsme podstatně zvýšili držbu těchto vysoce likvidních krátkodobých cenných papírů,“ uvedl Buffett.

Berkshire Hathaway ukončila rok 2024 s hotovostí 334,2 miliardy dolarů. Buffett známý pod přezdívkou Věštec z Omahy ve svém výročním dopise akcionářům velkou držbu hotovosti obhajuje a znovu potvrdil, že neplánuje vyplácet dividendu.

Čtyřiadevadesátiletý legendární investor oznámil, že letošní květnové setkání akcionářů, na které se obvykle sjíždějí desetitisíce lidí, bude kratší, což podle agentury AP může být dáno jeho věkem. Buffett a dva místopředsedové představenstva Berkshire budou odpovídat na otázky pouze od 8:00 do 13:00 hodin, tedy je o několik hodin méně než obvykle. Muž, který je v čele firmy 60 let, také přiznal, že poslední dobou používá při chůzi hůlku.

