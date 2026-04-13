Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz

Prestižní nakladatelství Práh mění majitele. Od Vopěnky ho kupuje exministr Ivan Pilip

Kniha Éra X
Nakladatelství Práh - použito se svolením
Nakladatelství Bourdon, které vlastní ekonom a bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip, koupilo nakladatelství Práh dosud vlastněné spisovatelem a předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou. Obě značky zůstanou pod jedním vlastníkem zachovány, sdělila nakladatelství. Cenu transakce společnosti neuvedly.

Vopěnka svou firmu budovanou od roku 1990 prodal, protože jeho děti v nakladatelském řemesle nepokračují, uvedl. Bourdon podle Pilipa usiluje o pozici alespoň středně velkého nakladatelství a převzetí nakladatelství Práh bere jako příležitost k růstu. „Rádi bychom nyní dosáhli na 100 vydaných knih ročně,“ doplnil Pilip.

Ředitelem spojeného nakladatelství Bourdon se stává František Kalenda, na trhu zůstanou značky Bourdon i Práh. „Kontinuitu v rámci Prahu zajišťuje Jakub Kadlec, který pokračuje ve funkci šéfredaktora, a původní zakladatel nakladatelství Martin Vopěnka. Ten se bude na dění v Prahu podílet z pozice člena redakční rady a samozřejmě i úspěšného autora knih pro děti i dospělé,“ uvedl Kalenda.

Kauza Česko: Potřebujeme Druhou polistopadovou republiku

Názory

„Když systém zreziví, nestačí nový nátěr. Musíme ho přestavět,“ říká protikorupční expert David Ondráčka. Bývalý ředitel Transparency International vydal knihu Kauza Česko. Analyzuje v ní, proč se český stát po 35 letech od sametové revoluce dostal na rozcestí — a proč je čas na jeho hlubší modernizaci. Ondráčka tomu říká Druhá polistopadová republika. Ne revoluce, ale upgrade systému.

David Ondráčka

Přečíst článek

Nakladatelství Bourdon vzniklo v březnu 2012, když vydalo první knihu Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Dosud prodalo zhruba jeden a půl milionu knih tohoto nyní nejčtenějšího českého autora. Bourdon vydává také literaturu faktu, biografie, historické romány, detektivky nebo žánr true crime dokumentující reálné kriminální případy. V českém vydání zde vyšla například autobiografie hollywoodského herce Matthewa Perryho a Anthonyho Hopkinse nebo knižní rozhovor s Magdou Vašáryovou.

Vopěnka založil nakladatelství Práh na přelomu let 1990 a 1991. Za 35 let na českém trhu vydal Práh téměř tisíc knižních titulů. V 90. letech se prosadil díky bestselleru Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, kterého se dodnes prodalo zhruba 150 tisíc výtisků. Mezi výrazné autory nakladatelství patří David Attenborough, Walter Isaacson, ale třeba i Jo Nesbo nebo Margaret Atwoodová. Z českých spisovatelů jsou to Renata Fučíková, Lucie Lomová nebo Pavel Kosatík. Práh vydává také knihy pro děti.

Jozef Karika

Jozef Karika: Slovenská společnost se zamotala do kruhu. Vymotat se bude těžké

Enjoy

Jozef Karika měl skvělý rok. Na jaře vstoupil do kin snímek Smršť natočený podle jeho stejnojmenné knihy a v rámci podzimního Velkého knižního čtvrtku v češtině konečně vyšel jeho Černý rok. Rozsáhlý román navazuje na přelomovou knihu Černá hra a je prostředním dílem trilogie, v níž Karika zachycuje vývoj slovenské polistopadové společnosti. „Této trilogii říkám Černý kruh, protože v ní zachycuji kruh, do něhož se zamotala slovenská společnost a z něhož je velmi složité se dostat. Ostatně aktuální vývoj událostí na Slovensku to dokazuje,“ říká slovenský bestsellerista v rozhovoru, který je součástí Inventury 2024 portálu newstream.cz.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Krize kolem Íránu eskaluje: Trump hrozí Číně rekordními cly

Donald Trump
ČTK
nst
nst

Americký prezident Donald Trump pohrozil Číně uvalením 50procentních cel, pokud by se potvrdily informace o dodávkách zbraní do Íránu. Reagoval tak na zprávy, podle nichž Peking zvažuje odeslání přenosných protiletadlových systémů. Uvedl to server CNBC.

„Pokud je při tom přistihneme, dostanou 50% clo,“ uvedl Trump v rozhovoru pro Fox News. Zároveň ale připustil, že důvěryhodnost těchto informací není jistá, a označil je za možné „falešné zprávy“.

Filip Turek

„Skoro tomu nemůžu uvěřit.“ Turek ostře reaguje na Pavlova slova o Trumpovi

Politika

Poslanec Filip Turek (Motoristé) v pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News připustil, že postoj ministra zahraničí Petra Macinky k účasti prezidenta Petra Pavla na červencovém summitu NATO může souviset s tím, že Turek nebyl jmenován ministrem. Pomstu ale odmítl. Podle něj o složení delegace rozhoduje vláda a tu by měl podle současného nastavení vést premiér Andrej Babiš (ANO).

nst

Přečíst článek

Napětí roste

Napětí kolem role Číny v konfliktu s Íránem v posledních dnech roste. Podle dostupných informací se Peking snaží podporovat mírová jednání, zároveň ale čelí spekulacím, že by mohl Teheránu pomoci i vojensky. Takový krok by znamenal výraznou změnu dosavadního přístupu Číny a mohl by dále destabilizovat situaci v regionu.

Čína je přitom jedním z klíčových ekonomických partnerů Íránu a významným odběratelem jeho ropy. Případné narušení dodávek z oblasti Perského zálivu, zejména v důsledku uzavření Hormuzského průlivu, by mohlo mít zásadní dopady i na čínskou ekonomiku.

Trumpova hrozba cel zároveň zapadá do širšího kontextu jeho dosavadní politiky, kdy střídá tvrdá varování s diplomatickými výzvami. Není tak zatím jasné, zda Spojené státy skutečně přistoupí k dalším ekonomickým krokům vůči Pekingu.

Situace se dále vyostřila poté, co Trump oznámil úplnou blokádu lodí opouštějících Hormuzský průliv. K tomuto kroku přistoupil po krachu jednání mezi Spojenými státy a Íránem, která skončila bez dohody.

Související

Americký prezident Donald Trump a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching
Aktualizováno

Obrat v obchodní válce? Trump a Si Ťin-pching se dohodli na snížení cel i vývozu vzácných zemin

Politika

ČTK

Přečíst článek

„Zvítězila demokracie." Pavel reaguje na drtivou porážku Orbána

Petr Pavel
ČTK
nst
nst

Maďarští voliči v parlamentních volbách vyslali podle prezidenta Petra Pavla jasný signál – chtějí změnu. „Zvítězila demokracie. Je to dobrá zpráva pro Evropu,“ uvedl na síti X. Pogratuloval vítězi voleb Péteru Magyarovi a jeho hnutí Tisza a zároveň ocenil, že dosavadní premiér Viktor Orbán bezprostředně uznal porážku a oznámil odchod do opozice.

Podle Pavla byly volby výjimečné i v evropském kontextu. Doprovázela je mimořádně vysoká účast, nejvyšší od pádu komunismu, a také výrazný zájem veřejnosti doma i v zahraničí. „Lidé volili mezi jasnými alternativami a rozhodli se pro změnu a evropské směřování,“ dodal prezident.

K vítězství Magyarovi pogratuloval také premiér Andrej Babiš, který přitom před volbami podporoval Viktora Orbána. Ten podle něj během svých 16 let ve funkci prosazoval silnější Evropu i maďarské národní zájmy. Gratulace přišly i od dalších českých politiků včetně vicepremiéra Karla Havlíčka.

Péter Magyar po vyhraných volbách

Stanislav Šulc: Fluidní Visegrádská čtyřka aneb Když si Maďarsko, Polsko, Česko a Slovensko prohazují role

Názory

Maďaři chtějí změnu a při rekordní volební účasti nechali Pétera Magyara převálcovat Viktora Orbána. Situace tak zračí výměnu rolí v další ze zemí Visegrádské čtyřky. Ale zároveň by se Magyar měl poučit z toho, jak jeho předchůdci v Česku či na Slovensku selhali.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ministr zahraničí Petr Macinka upozornil, že Česko Orbánovou porážkou přichází o důležitého spojence v Evropské unii. S novou maďarskou vládou ale chce Praha usilovat o nadstandardní vztahy.

Podle téměř kompletních výsledků voleb má hnutí Tisza výrazný náskok. Po sečtení 98,9 procenta okrsků by mohlo získat 138 ze 199 mandátů, což by znamenalo ústavní většinu. Fidesz Viktora Orbána by měl obsadit 55 křesel.

Viktor Orbán

Konec Orbánovy éry: Rozhodla ekonomika i odpor k Rusku

Politika

Drtivé vítězství Pétera Magyara a jeho strany Tisza v maďarských volbách bylo podle politologů výsledkem kombinace ekonomické nespokojenosti a silné poptávky po změně. Voliči podle nich odmítli systém, který za 16 let vybudoval premiér Viktor Orbán, a dali přednost reformám i návratu země blíže k Evropské unii.

nst

Přečíst článek

Petr Macinka a Petr Pavel

Kam směřuje česká zahraniční politika? Česko mluví dvěma hlasy

Názory

Česko dnes navenek často mluví dvěma hlasy. Prezidentským a vládním. Zatímco dřív obě linie působily souběžněji, dnes je čím dál zřetelnější, že se jejich trajektorie rozcházejí. A čím větší je mezi nimi odstup, tím méně je jasné, kam vlastně země směřuje.

Michal Nosek

Přečíst článek

Související

Doporučujeme