Prestižní nakladatelství Práh mění majitele. Od Vopěnky ho kupuje exministr Ivan Pilip
Nakladatelství Bourdon, které vlastní ekonom a bývalý ministr školství a financí Ivan Pilip, koupilo nakladatelství Práh dosud vlastněné spisovatelem a předsedou Svazu českých knihkupců a nakladatelů Martinem Vopěnkou. Obě značky zůstanou pod jedním vlastníkem zachovány, sdělila nakladatelství. Cenu transakce společnosti neuvedly.
Vopěnka svou firmu budovanou od roku 1990 prodal, protože jeho děti v nakladatelském řemesle nepokračují, uvedl. Bourdon podle Pilipa usiluje o pozici alespoň středně velkého nakladatelství a převzetí nakladatelství Práh bere jako příležitost k růstu. „Rádi bychom nyní dosáhli na 100 vydaných knih ročně,“ doplnil Pilip.
Ředitelem spojeného nakladatelství Bourdon se stává František Kalenda, na trhu zůstanou značky Bourdon i Práh. „Kontinuitu v rámci Prahu zajišťuje Jakub Kadlec, který pokračuje ve funkci šéfredaktora, a původní zakladatel nakladatelství Martin Vopěnka. Ten se bude na dění v Prahu podílet z pozice člena redakční rady a samozřejmě i úspěšného autora knih pro děti i dospělé,“ uvedl Kalenda.
„Když systém zreziví, nestačí nový nátěr. Musíme ho přestavět," říká protikorupční expert David Ondráčka. Bývalý ředitel Transparency International vydal knihu Kauza Česko. Analyzuje v ní, proč se český stát po 35 letech od sametové revoluce dostal na rozcestí — a proč je čas na jeho hlubší modernizaci. Ondráčka tomu říká Druhá polistopadová republika. Ne revoluce, ale upgrade systému.
Kauza Česko: Potřebujeme Druhou polistopadovou republiku
Nakladatelství Bourdon vzniklo v březnu 2012, když vydalo první knihu Patrika Hartla Prvok, Šampón, Tečka a Karel. Dosud prodalo zhruba jeden a půl milionu knih tohoto nyní nejčtenějšího českého autora. Bourdon vydává také literaturu faktu, biografie, historické romány, detektivky nebo žánr true crime dokumentující reálné kriminální případy. V českém vydání zde vyšla například autobiografie hollywoodského herce Matthewa Perryho a Anthonyho Hopkinse nebo knižní rozhovor s Magdou Vašáryovou.
Vopěnka založil nakladatelství Práh na přelomu let 1990 a 1991. Za 35 let na českém trhu vydal Práh téměř tisíc knižních titulů. V 90. letech se prosadil díky bestselleru Muži jsou z Marsu, ženy z Venuše, kterého se dodnes prodalo zhruba 150 tisíc výtisků. Mezi výrazné autory nakladatelství patří David Attenborough, Walter Isaacson, ale třeba i Jo Nesbo nebo Margaret Atwoodová. Z českých spisovatelů jsou to Renata Fučíková, Lucie Lomová nebo Pavel Kosatík. Práh vydává také knihy pro děti.
Jozef Karika měl skvělý rok. Na jaře vstoupil do kin snímek Smršť natočený podle jeho stejnojmenné knihy a v rámci podzimního Velkého knižního čtvrtku v češtině konečně vyšel jeho Černý rok. Rozsáhlý román navazuje na přelomovou knihu Černá hra a je prostředním dílem trilogie, v níž Karika zachycuje vývoj slovenské polistopadové společnosti. „Této trilogii říkám Černý kruh, protože v ní zachycuji kruh, do něhož se zamotala slovenská společnost a z něhož je velmi složité se dostat. Ostatně aktuální vývoj událostí na Slovensku to dokazuje," říká slovenský bestsellerista v rozhovoru, který je součástí Inventury 2024 portálu newstream.cz.
Jozef Karika: Slovenská společnost se zamotala do kruhu. Vymotat se bude těžké
