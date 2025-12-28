Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Kauza Česko Davida Ondráčky: Jakou roli hráli politici v Dozimetru

Kauza Česko Davida Ondráčky: Jakou roli hráli politici v Dozimetru

V kauze Dozimetr byl obžalovaný mimo jiné podnikatel Michal Redl
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Bývalý šéf Transparency International a komentátor David Ondráčka vydal u nakladatelství Práh úspěšnou knihu Kauza Česko. Portál newstream.cz z ní nabídne několik ukázek. V první se Ondráčka věnuje největší kauze minulé vlády před problémem s bitcoiny, tedy Dozimetru.

Dozimetr: Anatomie kopčních metastází v pražské politice

Posuňme se do roku 2019 a vypuknutí kauzy Dozimetr, samozřejmě v pražském dopravním podniku, kde jinde. Kauza Dozimetr je jedním z nejvýraznějších symbolů systémového selhání v české komunální politice posledních let. Ačkoliv policie zasáhla až v roce 2022, samotné praktiky, které vyplavaly na povrch, mají kořeny hluboko. Dozimetr není jen případ jednotlivců, ale ukazuje, jak hluboko prorostly klientelismus a zákulisní vlivové sítě do fungování veřejných institucí, v tomto případě Dopravního podniku hlavního města Prahy.

Vyšetřování vedlo k zatčení jedenácti lidí, včetně tehdejšího náměstka primátora Petra Hlubučka ze STAN a údajné hlavy skupiny Michala Redla. Obvinění se týkají ovlivňování veřejných zakázek, uplácení, vyvádění majetku z DPP a pokusů o získávání obrovských úplatků za developerské projekty. Jeden z nejvýraznějších se týkal oblasti Nových Holešovic, kde Redlova skupina podle výpovědí požadovala po developerské firmě Karlín Group pět milionů korun, později dokonce částku desetkrát vyšší. Pokud by úplatek nebyl zaplacen, měl být projekt zastaven.

Autor knihy Kauza Česko David Ondráčka

David Ondráčka napsal knihu o Česku. Žijeme v oligarchii, říká

Leaders

Jako šéf Transparency International se David Ondráčka dostal ke kauzám, které mohly Česko připravit o stovky miliard korun. Někdy napomohl jejich odkrytí, jindy byl protikorupční aktivismus bezzubý. Proč? Protože porazit ten systém musí i jiní, politici, policie, soudci. Nyní Ondráčka vydává knihu Kauza Česko, v níž popisuje celou řadu kauz a problémů, které tento „systém“ způsobuje. A nabízí i možnou alternativu. „Polistopadový systém v Česku se vyčerpal, potřebujeme změnu. Říkám tomu druhá polistopadová republika, nad níž bychom měli začít co nejdříve uvažovat,“ říká Ondráčka, který své komentáře publikuje na newstream.cz.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Tehdejší předseda dozorčí rady DPP Adam Scheinherr (Praha sobě) věc oznámil policii, i když je třeba říct, že za situaci nesl přímou politickou odpovědnost. Ve výpovědích se objevuje i jméno europoslance Stanislava Polčáka (STAN), který s Redlovou rodinou trávil dovolené a byl v čilém kontaktu přes šifrované aplikace. V kauze vystupuje jen jako svědek. V případu figurují i podezřelá úmrtí. Vše má silně toxický přesah nejen pro pražskou politiku, ale zejména pro hnutí STAN, které se profilovalo jako síla s důrazem na transparentnost a moderní správu věcí veřejných.

Dozimetr ale není jen o jedné zkažené buňce v organismu. Je to ukázka, jak snadno se systém, kde schází tvrdé institucionální pojistky, stává rukojmím dobře zorganizovaných mafiózních skupin. A právě přes tento případ by se měl veřejný zájem znovu vrátit k otázce: jak je možné, že do tak důležité firmy, jakou je dopravní podnik města milionové metropole, tak snadno pronikla skupina s jasným cílem obohatit se na úkor veřejných prostředků a ovládnout tok investic? Kauza teprve půjde k soudu a některé informace ještě čekají na prověření. Už teď je ale jasné, že její důsledky přesáhly hranice trestního práva.

Nakladatelství Práh, užito se svolením

Zatýkání v DPP, dokolečka stále vpřed

Posuňme se do současnosti, rok 2024 přinesl do pražské politiky tradiční a známý leitmotiv. Krizové události v dopravním podniku tentokrát vyústily v zatýkání členů představenstva, odvolání generálního ředitele Petra Witowského a rozpad důvěry v projekt metra D. Opět se ukazuje, že dopravní podnik není dlouhodobě politicky zvládnutý. Zadržení vysokých manažerů včetně lidí přímo zapojených do výstavby metra D vzbuzuje otázky, nakolik fungují kontrolní mechanismy uvnitř města.

Stejně důležité ale je, kdo za tento stav nese politickou odpovědnost. Ačkoliv se Zdeněk Hřib po volbách 2022 posunul z postu primátora na radního pro dopravu, je přímo odpovědný za vedení dopravního podniku i za projekt metra D, který označoval za svou osobní prioritu. Hřib čelí kritice, že personální řízení DPP přenechal v praxi koaličním dohodám a neprověřeným lidem, a to bez odpovídající kontroly nebo garancí. Odvolání ředitele Witowského přišlo pozdě, až po zásahu orgánů činných v trestním řízení.

Místopředsedkyně hnutí ANO a pravděpodobná budoucí ministryně financí Alena Schillerová, předseda ANO a možný budoucí premiér Andrej Babiš a místopředseda ANO Karel Havlíček

David Ondráčka: DOGE v Česku, je to reálné?

Názory

Česko potřebuje moderní státní aparát pro 21. století. Nová vláda — stejně jako každá před ní i po ní — má před sebou téma efektivity státu. Kdo dokáže udělat reálné kroky tímto směrem, získá politické body; téma v Česku leží ladem. Návrh programového prohlášení rodící se vlády v tomto směru mnoho konkrétního nepřináší. Chce to méně prezentací, méně komisí, méně chaosu a více skutečného řízení státu.

David Ondráčka

Přečíst článek

Piráti a předseda dozorčí rady DPP Hřib

Náměstek pro dopravu Hřib je už několik let předsedou dozorčí rady DPP. Je nepochybné, že nese hlavní politickou odpovědnost za to, co se v podniku děje. Piráti mají DPP podle koaličních dohod na starosti. Hřib po zátahu policie naskočil na klasickou mantru krizové komunikace. Do všech médií důrazně zopakoval, že on vše dělal dobře a teď rezolutně volá po padání hlav, tedy po odvolání generálního ředitele Witowského. Opakoval floskule o padni komu padni.

Podle mě není sporu, že Witowski musel jít, neměl tam být už dávno. Když začala kauza Dozimetr, odvedli mu v poutech kolegy v představenstvu, a on přesto ve funkci záhadně zůstal. Buď nevěděl, co se mu ve firmě děje, a pak by měl být odvolán pro neschopnost, anebo věděl a nechal si firmu pod rukama rozkrádat, a proto by měl jít také. To bychom však nebyli v Praze a její klíčové městské společnosti, tam manažer naopak dostával i další roky tučné bonusy. To celé však nezbavuje politické odpovědnosti za podnik právě Hřiba.

STAN šoupe nohama, SPOLU mlčí

STAN je pořád členem vládní koalice na magistrátu, ale teď pochopitelně jen mlčí a šoupe nohama, protože kauza Dozimetr jde hlavně za nimi. A SPOLU i ODS jsou rády, že se to tentokrát týká někoho jiného. Jenže samozřejmě spoluřídí město, takže to je i jejich problém. A dnes opoziční Praha sobě před pár lety sama Witowského vybrala a přivedl ho Scheinherr jako tehdejší předseda dozorčí rady DPP, takže tohle politické rozhodnutí jde výrazně i za nimi.

ODS v Praze trpí personální vyprázdněností, je to strana bez energie, kde dominuje pár stárnoucích postav, které jen opakují staré fráze.

Primátor Svoboda je dnes bohužel politik minulosti, jenž působí zcela odtrženě od reality. Reálně město nikdo neřídí, ODS a Piráti se hádají, uvnitř stran probíhají zákulisní boje, STAN se jen veze, TOP 09 se v Praze smrskla na nástroj pro přežití Jiřího Pospíšila a ANO s Prahou sobě předstírají, že za nic nemohou, ačkoliv byly součástí minulých koalic.

Kauza Česko: Potřebujeme Druhou polistopadovou republiku

Názory

„Když systém zreziví, nestačí nový nátěr. Musíme ho přestavět,“ říká protikorupční expert David Ondráčka. Bývalý ředitel Transparency International vydal knihu Kauza Česko. Analyzuje v ní, proč se český stát po 35 letech od sametové revoluce dostal na rozcestí — a proč je čas na jeho hlubší modernizaci. Ondráčka tomu říká Druhá polistopadová republika. Ne revoluce, ale upgrade systému.

David Ondráčka

Přečíst článek

Městské firmy a vyčerpaný model corporate governance

U tohoto problému je nutné dovysvětlit, v čem je systémová chyba, která k těm kauzám vede. Společnosti vlastněné městy a jejich efektivita zásadním způsobem ovlivňují kvalitu života lidí. Zajišťují ve městech klíčové služby, hromadnou dopravu, vodu, teplo, osvětlení ulic, opravy cest a chodníků, svoz odpadků a mnohem víc. Pro kontext, městských firem máme celkově v republice několik set a radnice v nich mají pod sebou stovky miliard aktiv, což je obrovský majetek. Jsou to místně významní zaměstnavatelé, pracují s obřími dotacemi, zadávají tisíce zakázek. Dopravní podniky, vodárny, teplárny, technické správy komunikací, správy bytových fondů, podílníci ve sportovních klubech (vlastnictví hal a stadionů), nemocnice a zdravotnická zařízení, někde i hotely nebo ubytovací zařízení, to všechno města po republice vlastní a provozují.

Model corporate governance městských firem (systémový způsob jejich řízení) se vyčerpal a nefunguje, důraz na zásadní roli dozorčí rady se v českých komunálních podmínkách zvrhl v orgie neodpovědnosti, alibismu a špatného managementu. To se netýká zdaleka jen Prahy, ale všech měst a krajů. Firmy reálně vlastnicky nikdo neřídí, nemají zadání od majitele (města), jedou samospádem, za fungování a hospodaření městských firem neručí prakticky nikdo. Strategické projekty drhnou, operativu si řídí management, který primárně drží pozice (obvykle docela lukrativní) přes ovládnutí odborářů v dozorčích radách. Rád bych otevřel debatu o tom, jak změnit motivace, odpovědnost a povinnosti představenstva, dozorčích rad a majitelů, aby městské firmy nebyly pořád těmi zmiňovanými krmelci.

Více najdete v knize Kaza Česko, kterou vydalo nakladatelství Práh.

Související

Nová radnice na Mariánském náměstí v Praze

David Ondráčka: Prahu nechce nikdo řídit, politika tu ztrácí směr i odpovědnost

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek
Kandidát hnutí ANO na vnitro Lubomír Metnar

David Ondráčka: Metnar a Zůna. Budoucí ministři budou „bezpečnostní duo Pat a Mat“

Názory

David Ondráčka

Přečíst článek

Žít na dluh, vládní plán

Alena Schillerová
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Poslední rozpočet Aleny Schillerové coby ministryně financí skončil za rok 2021 schodkem 420 miliard korun. Byly tam hlavně výmluvy na covid, kdy lidé nesměli kvůli opatřením vlády Andreje Babiše do práce a stát je za koukání na televizi platil. Potom to vzal Zbyněk Stanjura a následující rok stáhnul schodek na 360 miliard korun. Také děsivé číslo, ale aspoň pokles.

Nyní látá rozpočet opět Alena Schillerová. Snad se jí to za měsíc nebo za dva povede. Už nyní má naučenou písničku, že za všechno může Stanjura. Na síti X po Vánocích uvedla, že letošní schodek se už přiblížil k 275 miliardám korun. A dodržení plánovaného schodku 241 miliard je podle ní nepravděpodobné. „Sledujeme náraz Stanjurova letadla do zdi v přímém přenosu,“ glosovala ministryně.

Grinch

Dalibor Martínek: Zeman-Grinch už zase krade Vánoce

Názory

Miloš Zeman si neodpustil řečnit ve sváteční dny k národu. Platformu mu na svatého Štěpána poskytla televize Prima. Nyní již ne jako prezidentovi, ale jen jako občanu Zemanovi. On, ve vší pokornosti, pozvracel minulou vládu. Prostě mu to za to stálo.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Takže viníka už máme. Ostatně, odhalil jej při svém svatoštěpánském proslovu i důchodce Miloš Zeman. Schillerová je podle něj dobrá ekonomka, na rozdíl od Zbyňka Stanjury, který žádným ekonomem není.

Schillerová nyní vyšívá na rozpočtu na rok 2026. Jak zaznělo na výboru poslanecké sněmovny, schodek nebude Stanjurou plánovaných 286 miliard korun, ale víc než 400 miliard korun. Takže takový standard dobré ekonomky. Ale měli bychom pochopit, že předvolební sliby se musí z něčeho zaplatit. Čili na dluh. Pořád nižší, než má třeba Francie nebo Itálie. Rada číslo jedna. Když nevíte, na koho se vymluvit, řekněte Francie.

Dalibor Martínek: Čtvrt století s Klausem a Zemanem. A také s Babišem

Názory

Na počátku století panovalo období opoziční smlouvy. Byla to smlouva o „vytvoření stabilního prostředí v Česku“ mezi Václavem Klausem a Milošem Zemanem. Tito dva političtí matadoři byli v té době na vrcholu. Klaus za sebou měl několik let jako premiér, Zeman právě premiérem byl.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hezký den zažil premiér Babiš. Zavolal mu pán světa Donald Trump. Babiš se tím hned pochlubil. „Pro nás pro ČR je to dobrá zpráva, že na druhý svátek vánoční americký prezident zavolá právě k nám," culil se. Pomazané hlavy prý hovořily o válce na Ukrajině, migraci či Evropě. Bůh buď s námi.

Trochu problém může mít komunistka Kateřina Konečná. Moc nechtěla, ale zbylí členové retrostrany ji znovu zvolili do svého čela. Jenže, a tady je háček, novela trestního zákoníku, která začne platit od prvního ledna, bude postihovat i propagaci nacismu a komunismu. Konečná může být ráda, že bere plat europoslankyně. Až její mandát skončí, může to pro ni být konečná.

Sváteční období je rizikové. Lidé mají pocit, že se nic neděje, a politici toho zneužívají v podobě různých nečekaných rozhodnutí. Naštěstí Andrej Babiš jede na hory. „Budu se připravovat na příští rok, bude to velká jízda,“ řekl vtipálek premiér. Kabinet by se měl sejít v pondělí 5. ledna, kdy by měl definitivně mimo jiné schvalovat své programové prohlášení.

Související

Novinky v podpoře v nezaměstnanosti: 80 procent mzdy, vyšší stropy a konec trestů za dobrovolný odchod

Ilustrační foto
Profimedia.cz
ČTK
ČTK

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna výrazně změní. V prvních měsících lidé dostanou až 80 procent předchozí mzdy, skončí krácení při dobrovolném odchodu z práce a poroste i podpora při rekvalifikaci. Naopak po delší nezaměstnanosti dávky klesnou a zpřísní se podmínky pro jejich opětovné získání.

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna výrazně promění. V prvních měsících bude vyšší, zvedne se ze 65 na 80 procent předchozího výdělku. Maximálně by měla ale činit zhruba 38.500 korun. Při delší době bez práce částka proti dnešku naopak klesne ze 45 na 40 procent příjmu.

Lidem, kteří se rozhodnou sami změnit místo a ze zaměstnání odejdou, se vyplácená podpora už nebude krátit. Bude stejně vysoká jako při propuštění. Navýší se i podpora při rekvalifikaci, a to ze 60 na 80 procent české průměrné mzdy. Počítá s tím novela o zaměstnanosti, kterou prosadila v minulém volebním období tehdejší Fialova vláda.

Růst, ale bez zázraků. Prognóza na příští rok slibuje Česku solidní průměr

Money

Česká ekonomika si v příštím roce udrží rychlý růst, když se hrubý domácí produkt (HDP) zvýší o dvě až 2,5 procenta. Inflace se dál přiblíží k dvouprocentnímu cíli České národní banky (ČNB). Růst nominálních mezd překoná tempo růstu spotřebitelských cen, zvýší se tedy i reálné příjmy domácností. Nezaměstnanost mírně vzroste, přesto bude nadále patřit mezi nejnižší v Evropské unii. Vyplývá to z výsledků pravidelného průzkumu ministerstva financí na základě prognóz 15 tuzemských odborných institucí a odhadů analytiků.

ČTK

Přečíst článek

Dobrovolný odchod už nebude trestem

Novela doprovází takzvanou flexinovelu zákoníku práce. Cílem změn je rozhýbat český pracovní trh, odbourat obavy lidí ze změny místa a podpořit jejich ochotu posouvat se dál i usnadnit zaměstnavatelům získání nových pracovníků. Podle analýzy ministerstva práce si lidé, kteří mění zaměstnání, výdělkově polepší. Když si nový post najdou sami, mzdu si zvednou v průměru o 12 procent. O osm procent víc pobírají pak ti, kteří nastupují na pozici z evidence úřadu práce.

„Ruší se dosavadní redukovaná výše podpory při dobrovolném odchodu ze zaměstnání. Nově se podpora vyplácí ve stejné výši podle věkové skupiny bez ohledu na důvod ukončení pracovního poměru,“ uvedlo v tiskové zprávě ministerstvo práce. Lidé, kteří se rozhodnou místo změnit sami, tak budou dostávat stejnou podporu jako propuštění. Dosud měli 45 procent předchozího výdělku.

K čemu slouží mobilní výplatní lístek a jak ušetří čas vaší firmě?

K čemu slouží mobilní výplatní lístek a jak ušetří čas vaší firmě?

Zprávy z firem

Digitalizace mění každodenní firemní procesy a mzdy nejsou výjimkou. Zatímco dříve byly výplatní lístky spojeny vždy výhradně s papírem jako takovým, dnes stále více firem přechází na jejich online podobu. Mobilní výplatní lístek je moderní řešení, které šetří čas i náklady a přináší vyšší komfort jak pro zaměstnance, tak pro mzdové účetní a management.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

V prvních měsících se podpora zvedne ze 65 na 80 procent předchozího výdělku. Nejvýš to ale může být 80 procent průměrné mzdy za letošní první tři kvartály, tedy asi 38.500 korun. Osoby do 52 let budou tento podíl mzdy či platu pobírat první dva měsíce a nad 52 let pak tři měsíce. V dalších měsících zůstává částka na polovině výdělku. Do 52 let se bude vyplácet ve třetím a čtvrtém měsíci a od pátého měsíce pak 40 procent místo nynějších 45 procent předchozího příjmu. Od 52 let polovina výdělku připadne uchazečům o zaměstnání ve čtvrtém až šestém měsíci, poté to bude 40 procent.

Věková hranice pro delší podporu se o dva roky posouvá. Dosud byla na 50 letech, nově je to 52 let. Do tohoto věku stát bude peníze lidem bez místa vyplácet pět měsíců. Od 52 do 57 let bude možné podporu pobírat osm měsíců a od 57 let pak 11 měsíců. Důvodem dvouletého odsunutí je postupné navyšování důchodového věku. Ten se zvedá už léta každý rok u mužů o dva měsíce a u žen o čtyři až šest měsíců. Na 65 let se dostane v příštím desetiletí. Na této hranici ho chce vláda ANO, SPD a Motoristů zmrazit. Podle reformy penzí minulého kabinetu by mělo navyšování pokračovat, ale pomalejším tempem než dosud. Přibývat by měl mužům i ženám měsíc ročně do 67 let. Tohoto penzijního věku by se pak mělo v Česku dosáhnout v roce 2057.

Podpora při rekvalifikaci bude podle ministerstva práce činit 80 procent průměrné mzdy místo nynějších 60 procent. „Vztahuje se i na dny účasti na kurzech,“ upřesnilo ministerstvo.

Pravidla pro opětovné získání podpory se zpřísňují, bude nutné odpracovat a platit odvody devět měsíců místo šesti.

Praha

Lukáš Kovanda: Česko coby šestý světový tygr? Kdeže, jde o klamání veřejnosti

Názory

Česko je prý šestou nejrychleji rostoucí ekonomikou světa. To teď slýcháme často. Ale dosti vlhkých snů, jaká je tvrdá realita?

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Výroba automobilů
Aktualizováno

Náborový boom na začátku roku. Kde firmy plánují nejvíce posílit?

Zprávy z firem

Zaměstnavatelé plánují v prvním čtvrtletí příštího roku výrazně více nabírat než propouštět zaměstnance, jde v tomto směru o nejpozitivnější první kvartál od začátku měření v roce 2008. Vyplývá to z průzkumu společnosti ManpowerGroup mezi 518 zaměstnavateli v soukromém i veřejném sektoru v zemi. Nejvíce se chystají nabírat firmy ve financích a pojišťovnictví či automobilovém a technologickém sektoru.

ČTK

Přečíst článek

Související

Bolest v zádech aneb opravdu sedíte správně?

Lukáš Kovanda: V Česku ubývá pracujících mladých, i proto ti staří pracují déle než dříve

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme