Vytvořte si tříměsíční plán, jak si hacknout život, radí nová kniha

V nové knize Biohacking najdou čtenáři informace k sestavení individuálního jídelníčku. Autorka Alžběta Shejbalová popisuje širokou škálu doplňků stravy a radí, jak si z nich vytvořit prospěšnou kombinaci.

Biohacking je aktuální téma shrnující poznatky, jak podpořit dlouhodobé zdraví pomocí moderních i tradičních postupů. Teď se dostává v přehledné formě k tuzemským čtenářům v češtině a od české autorky. V nakladatelství Práh ve spolupráci s vydavatelstvím Newstream Agency vychází kniha Biohacking, kterou napsala Alžběta Shejbalová, dlouholetá spolupracovnice newstream.cz a autorka úspěšného seriálu Biohacking, vycházejícího na webu každý týden.

Biohacking Alžběty Shejbalové Alžběta Shejbalová/newstream

Kniha s podtitulem Strategie pro dlouhý a zdravý život je kompendiem posledních vědeckých poznatků i praktických zkušeností v oblasti takzvané longevity, jak podpořit co nejdelší život ve zdraví. „V knize jsou konkrétní informace k sestavení individuálního jídelníčku a zkoumá prospěch různých potravin i doplňků stravy. Nabízí i konkrétní plán, jak toto postupně zahrnout do praxe pro první tři měsíce nového hacknutého života. Důraz v knize kladu na to, jak si být sám co nejvíce zodpovědný za své celkové zdraví a spokojený život,“ uvedla autorka knihy Alžběta Shejbalová.

V knize Bohacking najde publikum informace k sestavení individuálního jídelníčku. Autorka popisuje širokou škálu doplňků stravy a radí, jak si z nich vytvořit prospěšnou kombinaci. „Zabývám se jak relativně známými a oblíbenými vitamíny a minerály, ale popisuji i méně známé aminokyseliny, anti-aging molekuly a tradiční byliny, které mají prokázanou účinnost či se nyní intenzivně zkoumají pro svůj efekt prodloužit život ve zdraví, takzvaný healthspan, a život celkově, tedy longevity,“ vysvětluje autorka, konzultantka v oblasti biohackingu, která ve své praxi i v knize zdůrazňuje přístup, jak mít v rukou své celkové zdraví a spokojený život.

Kniha neopomíjí ani taktiky a technické vychytávky na podporu fyzických i mentálních aspektů a spánku a také přibližuje poměr vlivu genetiky a životního stylu na organismus.

Vydavatelství Newstream Agency vstupem do vydávání knih dále rozšiřuje svůj záběr, vedle webu, tištěných magazínů, eventů, podcastů a videí. Aktuálně ve spolupráci s nakladatelstvím Práh nyní vycházejí dvě knihy autorů newstream.cz, vedle knihy Biohacking je to Umělá inteligence: Vítejte v nové realitě od Stanislava Šulce.