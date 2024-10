Newstream proniká na další platformu, s nakladatelstvím Práh vydává dvě knihy

Vydavatelství Newstream Agency dále rozšiřuje záběr: vedle webu, tištěných magazínů, eventů, podcastů a videí vstupuje do vydávání knih. Ve spolupráci s nakladatelstvím Práh nyní vycházejí dvě knihy autorů newstream.cz.

„Oceňujeme spolupráci s renomovaným knižním vydavatelstvím. Myslíme, že v naší rychlé, audiovizuální době mají knihy stále důležitější místo, protože přinášejí kvalitní obsah, ke kterému se lze déle vracet a více o něm přemýšlet,“ říká Tereza Zavadilová.

„Spolupráce s vydavatelstvím Newstream Agency umožnila zpracovat dvě velice aktuální témata do dvou samostatných knih. Internetový a papírový magazín dokáže pružně reagovat na trendy, což fenomén umělé inteligence i biohackingu je. Pokud čtenáře téma zaujme a bude se mu chtít věnovat do hloubky, může si problematiku nastudovat podrobněji v našich knihách, které jsme společně vydali. Je to spolupráce, která těží to nejlepší z obou vydavatelských formátů,“ uvedl Lukáš Gilánik, obchodní ředitel nakladatelství Práh

Knihu Umělá inteligence: Vítejte v nové realitě napsal autor newstream.cz a šéfredaktor tištěného magazínu Newstream CLUB Stanislav Šulc. Kniha ve srozumitelné a čtenářsky přístupné formě mapuje všechny aspekty současného megatrendu, umělé inteligence.

„Kniha vedle historie a současnosti umělé inteligence představí také zevrubnou analýzu možností, které nabízejí nejpopulárnější modely jako GPT od OpenAI, Gemini od Googlu či Copilot od Microsoftu. Velkou část pak tvoří konkrétní projevy AI v jednotlivých oblastech lidské činnosti, jako jsou zdravotnictví, vzdělání či sport. Věnujeme se také etice umělé inteligence, která je zvlášť důležitá pro firmy,“ uvedl Šulc.

Knihu Biohacking napsala Alžběta Shejbalová, dlouholetá spolupracovnice newstream.cz a autorka úspěšného seriálu Biohacking, vycházejícího na webu každý týden. Kniha s podtitulem Strategie pro dlouhý a zdravý život je kompendiem posledních vědeckých poznatků i praktických zkušeností v oblasti takzvané longevity, jak podpořit co nejdelší život ve zdraví. „V knize jsou konkrétní informace k sestavení individuálního jídelníčku a zkoumá prospěch různých potravin i doplňků stravy. Nabízí i konkrétní plán, jak toto postupně zahrnout do praxe pro první tři měsíce nového hacknutého života. Důraz v knize kladu na to, jak si být sám co nejvíce zodpovědný za své celkové zdraví a spokojený život,“ uvedla autorka knihy Alžběta Shejbalová.

Newstream Agency je vydavatelem byznysového webu newstream.cz, který vznikl v červenci 2021. Zaměřuje se na ekonomické zpravodajství, zprávy z firem, financí, realit a chytrého lifestylu včetně rozhovorů, komentářů, reportáží, videí, podcastů a videorozhovorů. Pořádá odborné a společenské eventy a konference, a ocenění osobností za přínos společnosti Impakt Awards®. Vedle magazínu Newstream CLUB® vydává dále tištěný magazín zaměřený na nemovitosti s názvem Realitní Club® a úspěšný stejnojmenný podcast. Majoritním investorem vydavatelství Newstream Agency a.s. je finančník Radomír Lapčík, ředitelkou Tereza Zavadilová.

