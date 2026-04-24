PRE hlásí boom elektromobility. Výrazně roste spotřeba na nabíječkách i počet zákazníků

Síť veřejného dobíjení PRE POINT dál výrazně roste. Pražská energetika v prvním čtvrtletí rozšířila síť o 27 nových stanic, celková spotřeba elektřiny na nabíječkách meziročně vyskočila o 41 procent a počet unikátních zákazníků narostl dokonce o 81 procent. Rostoucí zájem potvrzují i rekordní registrace elektromobilů v Česku.

Pražská energetika vstoupila do roku 2026 ve znamení silného růstu elektromobility. Síť PRE POINT se během prvního čtvrtletí rozšířila o 27 nových lokalit a aktuálně nabízí 923 dobíjecích stanic s celkem 1 429 dobíjecími body. Více než tři čtvrtiny z nich se nacházejí v Praze, díky čemuž PRE provozuje druhou největší dobíjecí síť v České republice.

Růst je patrný napříč všemi klíčovými ukazateli. Spotřeba elektřiny v síti PRE POINT dosáhla za první tři měsíce roku 3,6 GWh, což znamená meziroční nárůst o 41,2 procenta. Počet unikátních zákazníků vzrostl o 81 procent a počet dobíjecích transakcí se zvýšil o 36 procent.

Podle Libora Hladíka, vedoucího sekce Emobility v Pražské energetice, se na růstu podepsal mimo jiné vývoj cen fosilních paliv i rekordní prodeje nových a ojetých elektromobilů.

Nové stanice i ultrarychlé huby

Z 923 stanic v síti PRE POINT je 701 pomalých AC stanic vhodných zejména pro delší či noční dobíjení. Dalších 177 stanic nabízí výkon do 149 kW a 45 tvoří ultrarychlé dobíječky s výkonem 150 až 400 kW, kde se dobití pohybuje v řádu minut.

Všechny veřejné dobíjecí stanice PRE využívají certifikovanou bezemisní elektřinu. PRE navíc láká zákazníky i na cenovou stabilitu a nové tarify včetně nočního AC dobíjení bez časové složky nebo prémiového tarifu PRE CHARGE PLATINUM.

Využití dobíječek roste, největší zájem je o ultrarychlé stanice

Roste nejen počet uživatelů, ale i vytížení infrastruktury. Utilizace podle výkonu dobíjecích stanic se meziročně zvýšila o 24 procent na 4,57 procenta. Časová utilizace narostla o více než 40 procent na 9,8 procenta.

Největší zájem je dlouhodobě o ultrarychlé dobíjení, kde průměrná spotřeba na jednu transakci dosáhla 28,7 kWh.

Mezi nejvytíženější lokality patřily

Vločka Power Pankrác – 83 MWh

Dobíjecí HUB Novovysočanská – 56 MWh

Hornbach Velká Chuchle – 52 MWh

Elektromobilů v Česku rychle přibývá

Trend potvrzují i data Centra dopravního výzkumu. V prvním čtvrtletí bylo v Česku registrováno více než 6 000 nových bateriových elektromobilů, což představuje meziroční růst o 32 procent. Samotný březen byl historicky nejsilnějším měsícem s více než 2 700 registracemi.

Po českých silnicích tak aktuálně jezdí přes 65,5 tisíce osobních elektromobilů. Významný podíl na růstu má také dovoz dostupnějších ojetých vozů ze zahraničí.

PRE chystá stovky nových nabíječek

PRE zároveň pokračuje v masivních investicích do další infrastruktury. V rámci společného podniku PRO EMV s OMV Česká republika plánuje do roku 2030 vybudovat 113 nových ultrarychlých dobíjecích stanic na 48 lokalitách po celé republice.

Současně firma uzavřela spolupráci s velkým provozovatelem diskontních prodejen, díky níž získá přístup minimálně ke 200 lokalitám vhodným pro budování nové dobíjecí infrastruktury.

Elektromobilita už není okrajový trend

Data z prvního kvartálu potvrzují, že elektromobilita v Česku zrychluje a veřejné dobíjení se stává běžnou součástí dopravy. PRE na trend reaguje dalším rozšiřováním sítě, investicemi do ultrarychlého dobíjení i novými službami pro řidiče.

Elektřina vysokého napětí

Více klimatizací, elektroaut i data center. Poptávka po elektřině poroste o čtyři procenta ročně

Karel Pučelík: Místo velkého vítězství je Írán Trumpovým velkým debaklem

Zdá se, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dochází sebejistota. Evidentně ani on neví, jak ze z íránské pasti ven. Ničivé důsledky konflikt nemá jen na globální ekonomiku, ale i na jeho prezidentství a vyhlídky republikánů. Pohled na americkou domácí politiku může napovědět, proč sledujeme tento nekončící chaos.

Íránský konflikt se nachází ve fázi, kdy nikdo neví, kam se situace vyvine. Neví to patrně ani jeden z viníků této velké globální krize. Americký prezident Donald Trump podle svých vyjádření nemá tušení, kdy a zda vůbec američtí zástupci zasednou s Íránci k jednacímu stolu. Jak sám s oblibou konstatuje mafiánským stylem u jiných, nemá v ruce karty.

Trump není v pozici, aby si na Teheránu vynutil řešení, ale do obnovení ozbrojeného konfliktu se mu také evidentně nechce. Snížila se i intenzita jeho příspěvků na síti Truth Social, kde dříve vyhrožoval i třeba zničením celé civilizace. Dnes Írán nemusí dělat žádné ústupky, aby bylo příměří prodlouženo. A to se ještě pár hodin před prodloužením Trump dušoval, že se k něčemu takovému nechystá. Nakonec ho prý přemluvil Pákistán – dost pravděpodobně ho však Trump použil jako výmluvu, protože neví, jak z konfliktu ven.

Pro zbytek světa je sledování tohoto chaosu, který nejspíš nikdo neřídí, obzvláště bolestivá zkušenost. Energetická a potažmo ekonomická krize narostla do takových rozměrů, na že na ni svět dlouho nezapomene. Nyní efekt pozorujeme hlavně na čerpacích stanicích, ale může být mnohem hůř – ochromení letecké dopravy a všeobecné zdražování nevyjímaje. Po pandemii a válce na Ukrajině tu máme další generační ekonomickou pohromu.

Zlatý oblouk za miliardy? Trump čelí nečekanému odporu

Projekt monumentálního „Arc de Trump“ postupuje dál, ale odpor sílí. Proti jsou veřejnost, veteráni i část institucí a kritika zaznívá dokonce i od lidí, které si prezident sám dosadil.

Historicky nepopulární prezident

Pohromou je konflikt i pro samotného Donalda Trumpa a Republikánskou stranu. Trump vedl kampaň jako přesvědčený izolacionista, vymezoval se vůči dosavadní zahraniční politice a tvrdil, že nepovede „věčné války“ jako jeho předchůdci. Místo toho se stal prezidentem, který místo zdrženlivosti střílí od boku. To hlavní, co se oproti předchozí americké politice změnilo, je fakt, že Američané jdou do konfliktů nepřipravení.

Trump se nemůže spoléhat ani na podporu svých voličů. Jeho rating byl vzhledem k polarizaci americké společnosti velmi nízký už na začátku, nyní ale stále hledá nové dno. Pohybuje se kolem 35 procent. V této fázi mandátu neměl tak nízkou podporu snad žádný prezident amerických moderních dějin.

Důvody jsou nasnadě. Trumpova politika je jiná, než jakou sliboval. Spojené státy přeskakují z jedné krize do druhé, výsledky se nedostavují – ba naopak. I Američanům vadí vysoké ceny plynu a pohonných hmot. Snad si napříště před volbami vzpomenou na čísla na stojanech u čerpacích stanic a své preference zváží...

Karel Pučelík: Vítězi války jsou ultrabohatí. Jako vždycky

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

Konec MAGA?

Pokles popularity popularity navíc přichází republikánům nevhod, protože už za pár měsíců se budou konat volby do Kongresu. Nyní je jasné, že podzimní hlasování z velké části poslouží jako referendum o Trumpově administrativě.

Nyní mají republikáni v obou komorách těsnou většinu. Stačí však pár zaváhání a strana převahu mezi zákonodárci ztratí. Írán je chyba, která Trumpa může stát celé jeho prezidentství. Dosud mu v prosazování – velmi podivných – reforem nikdo nestál, bez podpory Kongresu však na nějaké velké změny může rovnou zapomenout. Když už nic jiného, Írán může posloužit jako varování – i republikáni s hroší kůži si musí vyčítat, že nebyli aktivnější a nechávali Trumpovi volnou ruku.

Otázkou je, co aktuální situace udělá s MAGA hnutím, ve kterém se šíří vlna deziluze. Spokojený není ani viceprezident JD Vance, který prý útok na Írán nepodporoval a nyní tráví svůj čas na značkách čekáním, jestli si jeho přítomnost vyžádají Íránci v Islamabádu. Vance doufal, že se stane Trumpovým následníkem. Bude však mít jeho koruna za pár let ještě nějakou cenu?

Papež se distancuje od Trumpa. „Debatu s ním vést nechci," vzkázal Lev XIV.

Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.

Ropný šok brzdí české stavby. Polystyren mizí z trhu a firmy odkládají zakázky

Napětí v Perském zálivu zasáhlo české stavebnictví v nejcitlivější chvíli – na začátku sezóny. Materiály zdražují, polystyren se stává nedostatkovým zbožím a stavební firmy už klientům doporučují odklad prací.

Ropný šok vyvolaný napětím v oblasti Perského zálivu začíná naplno dopadat i na české stavebnictví. Navíc právě ve chvíli, kdy se rozjíždí hlavní stavební sezóna. Omezení provozu v Hormuzském průlivu, jedné z klíčových tras světového obchodu s ropou, po útoku USA a Izraele na Írán vyhnalo ceny energií prudce vzhůru a spustilo dominový efekt napříč průmyslem. Stavebnictví patří mezi první obory, které důsledky pocítily. „Momentálně se věnujeme menším zakázkám a optavám. Stavbu bytového domu jsme odložili zatím na květen. Důvodem jsou drahé stavební materiály, zejména izolace,“ uvedl majitel stavební firmy Martin Knížek.

Rekonstrukci domu řešte jako celek. Postup po místnostech se prodraží, varují odborníci

Majitelé starších domů často hledají rychlé způsoby, jak snížit účty za energie a zlepšit komfort bydlení. Podle odborníků ale dílčí úpravy obvykle nestačí. Někdy mohou situaci i zhoršit. „Zásadní chybou je řešit dům po částech. Dům funguje jako celek a tak je potřeba k němu i přistupovat,“ říká Martina Kuchařová, energetická specialistka skupiny Saint-Gobain.

Polystyren dochází, ceny skokově rostou

Nejviditelnějším problémem je aktuálně právě nedostatek polystyrenu. Ten je závislý na styrenu, tedy ropném derivátu, jehož dostupnost se kvůli situaci na trhu zhoršuje. Do toho přichází sezónní nárůst poptávky, protože právě jaro je obdobím, kdy se ve velkém začíná zateplovat. Kombinace těchto faktorů způsobila nejen výrazné zdražení u expandovaného polystyrenu (EPS) o více než pětinu, ale i to, že materiál z trhu prakticky mizí. Výrobci navíc přiznávají, že nejsou schopni garantovat ceny ani termíny dodání a dostupné zásoby směřují především na již nasmlouvané zakázky.

Firmy doporučují odklad staveb

Stavební firmy se tak dostávají do složité situace a některé už začínají brzdit nové projekty. „V některých případech doporučujeme zákazníkům zateplení raději posunout. Nedokážeme garantovat cenu ani termín dodání materiálu,“ dodává Knížek. Podobně situaci popisuje i technik společnosti Zofi fasády Roman Studený: „Polystyren prostě není. A když je, tak za ceny, které se mění doslova ze dne na den.“ Pro investory i domácnosti tak má doporučení: Buď počkat, nebo hledat alternativy, například v podobě minerální vaty či PIR izolací, tedy pěny, které zatím nejsou výpadky tolik zasažené.

Zdražuje i asfalt, ocel a doprava

Problém se přitom zdaleka netýká jen izolací. Růst cen ropy a energií se promítá i do dalších stavebních materiálů. Výrazně zdražují asfaltové směsi i pásy, což komplikuje výstavbu silnic a střech, a kvůli drahé energii roste i cena oceli. Do toho se přidávají vyšší náklady na dopravu, protože zdražující pohonné hmoty prodražují logistiku napříč celým trhem.

Příměří se hroutí. Írán obviňuje Trumpa z podrazu

Trump prodloužil příměří s Íránem, zároveň ale nařídil pokračovat v blokádě jeho přístavů. Teherán to považuje za porušení dohody a hrozí vojenskou reakcí.

