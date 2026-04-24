PRE hlásí boom elektromobility. Výrazně roste spotřeba na nabíječkách i počet zákazníků
Síť veřejného dobíjení PRE POINT dál výrazně roste. Pražská energetika v prvním čtvrtletí rozšířila síť o 27 nových stanic, celková spotřeba elektřiny na nabíječkách meziročně vyskočila o 41 procent a počet unikátních zákazníků narostl dokonce o 81 procent. Rostoucí zájem potvrzují i rekordní registrace elektromobilů v Česku.
Pražská energetika vstoupila do roku 2026 ve znamení silného růstu elektromobility. Síť PRE POINT se během prvního čtvrtletí rozšířila o 27 nových lokalit a aktuálně nabízí 923 dobíjecích stanic s celkem 1 429 dobíjecími body. Více než tři čtvrtiny z nich se nacházejí v Praze, díky čemuž PRE provozuje druhou největší dobíjecí síť v České republice.
Růst je patrný napříč všemi klíčovými ukazateli. Spotřeba elektřiny v síti PRE POINT dosáhla za první tři měsíce roku 3,6 GWh, což znamená meziroční nárůst o 41,2 procenta. Počet unikátních zákazníků vzrostl o 81 procent a počet dobíjecích transakcí se zvýšil o 36 procent.
Podle Libora Hladíka, vedoucího sekce Emobility v Pražské energetice, se na růstu podepsal mimo jiné vývoj cen fosilních paliv i rekordní prodeje nových a ojetých elektromobilů.
Nové stanice i ultrarychlé huby
Z 923 stanic v síti PRE POINT je 701 pomalých AC stanic vhodných zejména pro delší či noční dobíjení. Dalších 177 stanic nabízí výkon do 149 kW a 45 tvoří ultrarychlé dobíječky s výkonem 150 až 400 kW, kde se dobití pohybuje v řádu minut.
Všechny veřejné dobíjecí stanice PRE využívají certifikovanou bezemisní elektřinu. PRE navíc láká zákazníky i na cenovou stabilitu a nové tarify včetně nočního AC dobíjení bez časové složky nebo prémiového tarifu PRE CHARGE PLATINUM.
Využití dobíječek roste, největší zájem je o ultrarychlé stanice
Roste nejen počet uživatelů, ale i vytížení infrastruktury. Utilizace podle výkonu dobíjecích stanic se meziročně zvýšila o 24 procent na 4,57 procenta. Časová utilizace narostla o více než 40 procent na 9,8 procenta.
Největší zájem je dlouhodobě o ultrarychlé dobíjení, kde průměrná spotřeba na jednu transakci dosáhla 28,7 kWh.
Mezi nejvytíženější lokality patřily
Vločka Power Pankrác – 83 MWh
Dobíjecí HUB Novovysočanská – 56 MWh
Hornbach Velká Chuchle – 52 MWh
Elektromobilů v Česku rychle přibývá
Trend potvrzují i data Centra dopravního výzkumu. V prvním čtvrtletí bylo v Česku registrováno více než 6 000 nových bateriových elektromobilů, což představuje meziroční růst o 32 procent. Samotný březen byl historicky nejsilnějším měsícem s více než 2 700 registracemi.
Po českých silnicích tak aktuálně jezdí přes 65,5 tisíce osobních elektromobilů. Významný podíl na růstu má také dovoz dostupnějších ojetých vozů ze zahraničí.
PRE chystá stovky nových nabíječek
PRE zároveň pokračuje v masivních investicích do další infrastruktury. V rámci společného podniku PRO EMV s OMV Česká republika plánuje do roku 2030 vybudovat 113 nových ultrarychlých dobíjecích stanic na 48 lokalitách po celé republice.
Současně firma uzavřela spolupráci s velkým provozovatelem diskontních prodejen, díky níž získá přístup minimálně ke 200 lokalitám vhodným pro budování nové dobíjecí infrastruktury.
Elektromobilita už není okrajový trend
Data z prvního kvartálu potvrzují, že elektromobilita v Česku zrychluje a veřejné dobíjení se stává běžnou součástí dopravy. PRE na trend reaguje dalším rozšiřováním sítě, investicemi do ultrarychlého dobíjení i novými službami pro řidiče.
