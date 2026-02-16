Nový magazín právě vychází!

Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne

Pavel k muniční iniciativě: Pokusy o korupci byly, zásadní pochybení ale ne

Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Muniční iniciativa zajistila od svého vzniku asi 4,4 milionu kusů velkorážní munice pro Ukrajinu. Ve zveřejněném rozhovoru pro server Odkryto.cz to řekl prezident Petr Pavel. ČR podle něj k projektu přistupovala od počátku s maximální mírou otevřenosti a od žádného z auditorů dárcovských zemí nezaznamenala kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně v korupci. Pokusy o ni podle prezidenta byly, je ale přesvědčen, že žádných zásadních pochybení iniciativa nositelem nebyla.

Česká muniční iniciativa začala fungovat předloni a zaměřuje se na dodávky dělostřeleckých granátů Ukrajině, která na počátku války v únoru 2022 v zásobách výrazně zaostávala za Ruskem. Na iniciativě spolupracuje Česko zejména s Nizozemskem a Dánskem. Loni Ukrajina dostala 1,8 milionu kusů munice. Podle bývalého ministra zahraničí Jana Lipavského (za ODS) na munici pro Ukrajinu dárci věnovali 100 miliard korun, Česko přispělo dvěma až třemi miliardami korun.

Demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla ČTK

Pavel muniční iniciativu považuje za mimořádně úspěšnou. „Když se podíváme jenom na prostá čísla, tak více než 50 procent veškeré velkorážní munice pro Ukrajinu bylo zajišťováno v uplynulé době prostřednictvím muniční iniciativy. Takže se dá říct, že byla pro Ukrajinu životně důležitá,“ podotkl.

Demonstrace na podporu prezidenta Petra Pavla na Horním náměstí v centru města, 15. února 2026, Olomouc.

Náměstí proti Macinkovi: Tisíce lidí vyšly do ulic na podporu prezidenta Pavla

Politika

Ve městech mimo Prahu i menších obcích se dnes odpoledne sešli lidé podporující prezidenta Petra Pavla v jeho sporu s vládní stranou Motoristů. Na jednotlivých náměstích se shromáždily stovky nebo i tisíce lidí. Podle pořadatelů ze spolku Milion chvilek se shromáždění odehrávají ve více než 400 městech a obcích v Česku. Navazují na demonstraci z 1. února na pražském Staroměstském a Václavském náměstí, kde se tehdy podle organizátorů sešlo až 90 tisíc lidí. Na některé akce dorazili také Pavlovi odpůrci.

ČTK

Přečíst článek

Iniciativu loni před volbami kritizovaly tehdy opoziční hnutí ANO a SPD. Předseda ANO a nynější premiér Andrej Babiš loni v červenci v rozhovoru pro agenturu Reuters řekl, že iniciativa je netransparentní, předražená a plesnivá. Letos na začátku ledna oznámil, že muniční iniciativa bude pokračovat, Česko do ní nebude dávat peníze.

„Kritiky zaznělo mnoho, ale zatím se nikde neobjevil jediný důkaz, že by ta kritika byla oprávněná,“ řekl v rozhovoru Pavel. Česko podle něj přizvalo největší dárce, aby vyslali svoje auditory. „Kteří budou sedět vedle našich expertů a vlastně se jim dívat pod ruce, jakým způsobem je s jejich penězi zacházeno. A od žádného z nich, a musíme říct, že v tom byly opravdu miliardy eur, jsme nezaznamenali žádnou kritiku, která by naznačovala pochybení v transparentnosti, případně korupci, tak jak bylo naznačováno,“ dodal.

„Ty pokusy tam samozřejmě byly, všude, kde se hýbou velké peníze, tak takové pokusy určitě budou, ale já jsem přesvědčen o tom, že žádných zásadních pochybení muniční iniciativa nebyla nositelem,“ uvedl také Pavel. Pokud se někde objeví například obvinění z vyšší marže pro nějakou společnost, je prezident pro to, aby se to vyšetřilo. „Ale neměli bychom tím kompromitovat celou iniciativu, protože ta jednoznačně je transparentní a má důvěryhodnost našich partnerů,“ doplnil.

Německý automobilový koncern Volkswagen hodlá do konce roku 2028 snížit náklady o 20 procent. Informoval o tom časopis Manager Magazin. Dodal, že rozsáhlá úsporná opatření se budou týkat všech značek a mohla by zahrnovat uzavírání továren. Koncern Volkswagen je největším evropským výrobcem osobních automobilů, jeho součástí je i česká Škoda Auto.

Šéf koncernu Oliver Blume a finanční ředitel Arno Antlitz podle listu představili rozsáhlý úsporný plán na lednovém setkání s manažery podniku za zavřenými dveřmi v Berlíně.

Volkswagen podle agentury Reuters v reakci na tyto informace uvedl, že už před třemi lety zahájil ve všech značkách provozní opatření a dosáhl od té doby úspor v řádu desítek miliard eur, což skupině pomohlo kompenzovat geopolitické problémy, například americká cla. Dodal, že Blume poskytne aktuálnější informace na tiskové konferenci k loňským výsledkům podniku, která se uskuteční 10. března.

Výroba vozů v továrně Škoda Auto

Škoda Auto po šesti letech znovu překonala milion vyrobených aut

Zprávy z firem

Automobilka Škoda Auto loni celosvětově vyrobila 1,065 milionu vozů, což představuje meziroční nárůst o 15 procent. Poprvé po šesti letech tak výroba automobilky překročila hranici jednoho milionu vyrobených aut. Z tohoto objemu připadlo 907 100 vozů značky Škoda na české závody v Mladé Boleslavi a Kvasinách.

nst

Přečíst článek

Desítky tisíc zrušených míst

Volkswagen už koncem roku 2024 oznámil, že hodlá do roku 2030 zrušit v Německu přes 35 tisíc pracovních míst. Letos v lednu ohlásil zavedení nové řídicí struktury a zrušení řady pozic ve vedení divize masově vyráběných vozů Brand Group Core (BGC), do které spadá i Škoda Auto.

Koncern Volkswagen se v poslední době potýká mimo jiné se silnou konkurencí z Číny a s negativními dopady cel. Celosvětový odbyt koncernu v loňském roce klesl o 0,5 procenta na 8,98 milionu vozů.

Samotná Škoda Auto však vloni odbyt zvýšila téměř o 13 procent na 1,044 milionu vozů. Vykázala tak nejvýraznější nárůst odbytu ze všech koncernových značek.

V prvních devíti měsících loňského roku hospodařil koncern Volkswagen s provozním ziskem 5,4 miliardy eur (zhruba 131 miliard korun), což je meziroční pokles o 58 procent. Provozní zisk Škody Auto se ale o více než pět procent zvýšil a dosáhl 1,79 miliardy eur.

Banky a stavební spořitelny poskytly v lednu hypoteční úvěry za 35,5 miliardy korun, což je o 4,4 procenta méně než před měsícem, ale o 57 procent více ve srovnání s loňským lednem. Nové úvěry bez refinancování klesly meziměsíčně o pět procent na 27,2 miliardy korun. Úrokové sazby nepatrně klesly na 4,48 procenta z prosincových 4,49 procenta. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace Hypomonitor. Data dodávají všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na trhu.

„Lednová čísla ukazují více než padesátiprocentní meziroční růst a hypoteční trh tak pokračuje v pozitivním trendu z minulého roku, který byl druhým nejúspěšnějším v celé jeho historii. Úrokové sazby se již čtvrtý měsíc po sobě drží na stejné úrovni lehce pod 4,5 procenta a výraznou změnu neočekáváme ani v únoru,“ uvedl produktový manažer hypoték Komerční banky Ondřej Šuchman.

Počet nových hypoték v lednu klesl o 5,5 procenta meziměsíčně na 6015 kusů, což je o 26 procenta více než před rokem.

Objem refinancovaných a navýšených úvěrů, interně či z jiné instituce, v lednu klesl na 8,3 miliardy korun. To je ovšem stále o 17 procent více než průměrných 7,1 miliardy refinancovaných v loňském roce a o 112 procent nad 3,9 miliardy refinancovanými v roce 2024. Podíl refinancovaných úvěrů na celkovém objemu poskytnutých hypoték vzrostl na 23,4 procenta, což je nad loňským průměrem 20,6 procenta.

Petr Borkovec/Partners
video

Nemovitosti nesnáším, ale někde potenciál ještě je, říká šéf Partners Petr Borkovec

Newstream TV

Krypto je spíše náboženství. Nemovitosti jsou nudné a nezajímavé, provokuje šéf, zakladatel a většinový majitel finanční skupiny Partners Petr Borkovec. Jeho skupina na investicích vyrostla. A nemovitostem a nyní ani kryptu se nevyhýbá. Jen je třeba vybrat správné příležitosti, popisuje v pořadu Newstream Byznys Talk miliardář Petr Borkovec.

tzv

Přečíst článek

Úroková sazba zůstává stabilní

Průměrná úroková sazba u nových hypoték tak zůstává víceméně stabilní od října loňského roku. Její lednová úroveň je tak o 0,3 procentního bodu níže než před rokem. Kombinace poklesu úrokové sazby a vyšší průměrné výše hypotéky v lednu 2026 ve srovnání s průměrnými hodnotami z roku 2025 zvýšily průměrnou měsíční splátku hypotéky o 1400 korun.

Průměrná velikost skutečně nově poskytnuté hypotéky v lednu mírně stoupla na 4,51 milionu korun, tedy téměř o jedno procento meziměsíčně. Její velikost je tak o 15 procent vyšší než 3,92 milionu korun před rokem.

„Lednový silný výsledek odráží jak sílu hypotečního trhu ze závěru loňského roku, tak i pravděpodobně plán České národní banky z listopadu zpřísnit kritéria pro tzv. investiční hypotéky od dubna letošního roku. Ten by měl společně s pokračujícím růstem cen nemovitostí nad příjmy domácností spíše tlumit hypoteční trh, zatímco hypoteční úroková sazba optikou růstu příjmů zůstane pro něj spíše podpůrná,“ upozornil ekonom asociace Jaromír Šindel.

Válka na Ukrajině

Europarlament schválil obří půjčku pro Kyjev za 90 miliard. Jak hlasovali čeští europoslanci?

Money

Europoslanci na plenárním zasedání ve Štrasburku podpořili půjčku pro Ukrajinu v hodnotě 90 miliard eur (přibližně 2,2 bilionu korun). Má přispět na obranné a vojenské výdaje napadené země a podpořit její rozpočet. Ukrajina musí na oplátku pokračovat v demokratizaci a bojovat proti korupci. Česká republika se spolu se Slovenskem a Maďarskem nebude podílet na zárukách za půjčku.

ČTK

Přečíst článek

Analytik Bidli Daniel Horňák míní, že leden naplno ukázal sílu hypotečního trhu. „Před avizovaným zpřísněním hypotečních úvěrů bude nápor ještě sílit, můžeme atakovat hranici 40 miliard korun za jeden měsíc. Od dubna se ale dotknou až 15 procent žadatelů o hypotéku nové podmínky a trh lehce zpomalí,“ odhadl.

„Na mírný pokles ceny zdrojů v posledních týdnech některé banky začaly opatrně reagovat,“ řekl místopředseda představenstva Gepard Finance David Eim. Letos bude neobvykle velkému množství hypoték končit doba fixace úrokové sazby a banky by tak podle něj mohly být ve své cenové politice v dalších měsících vstřícnější. Hypoteční specialistka FinGO Jana Vaisová upozornila, že nyní mají některé velké banky krátkodobé akce na sazby hypoték. Chtějí tak nastartovat jarní zájem o pořízení nemovitostí, dodala.

Hypoteční specialista Finvoxu Jan Šafanda neočekává, že v prvním čtvrtletí budou banky zlevňovat. Až v momentě, kdy by v průběhu letošního roku neplnily plány, zkusí podle něj některé z nich trh rozhýbat snižováním úroků.

