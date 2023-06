Odchod z Ruska stál PPF miliardy. Nelitujeme, bylo to správné, prohlásil šéf firmy Šmejc

Náklady skupiny PPF související s odchodem z Ruska po invazi na Ukrajinu dosáhly stovek milionů eur. Nebýt toho, skupina loni měla vyšší zisk než před pandemií COVID-19, řekl ředitel PPF Jiří Šmejc, který stojí v čele skupiny jeden rok. PPF vykázala za loňský rok čistý zisk 140 milionů eur (asi 3,36 miliardy korun), o 49 procent méně než o rok dříve.

Reklama

Aktiva skupiny loni klesla o 5,5 procenta na 39,9 miliardy eur (960 miliard korun). "Výsledek odráží sílu a odolnost skupiny. Naštěstí jsme byli dobře diverzifikovaní, což nás ochránilo před geopoliticky složitou situací," uvedl Šmejc.

Co spojuje oběti ponorky u Titaniku a Petra Kellnera? Láska miliardářů k riziku a extrémním zážitkům Leaders Záchranáři objevili trosky ponorky, která se vydala na výlet k potopenému Titaniku, podle majitele ponorky nikdo nepřežil. Vzhledem k tomu, že na palubě se nacházeli i dva miliardáři, nabízí se otázka, zda výlety za extrémními zážitky u Titaniku, ve vesmíru, na Mount Everestu či v Antarktidě stojí movitým lidem za riskování se životem, napsal deník The Guardian. Vždyť i život dříve nejbohatšího Čecha Petra Kellnera vyhasl v ledové pustině Aljašky na výletě za hranice všedních dnů. Dušan Kütner Přečíst článek

Odchod z Ruska byla podle něj jednoznačně správná věc. "Jsou základní principy, které jsou důležitější, než jestli vyděláte o pár korun víc nebo míň. Dobré bylo, že se jsme to udělali rychle," dodal.

Jsou základní principy, které jsou důležitější, než jestli vyděláte o pár korun víc nebo míň. Dobré bylo, že se jsme to udělali rychle," řekl ředitel PPF Jiří Šmejc.

Jak upozornil, investiční strategie bude orientovaná do oborů, kterým PPF rozumí, tedy do telekomunikací, médií, finančních služeb a e-commerce.

PPF se bude dál držet své DNA

Strategie PPF spočívá také v tom, aby PPF získala místo v orgánech společností, do nichž investuje. "DNA PPF se nemění, chceme zásadně ovlivňovat dění ve firmách, které dlouhodobě vlastníme," upozornil.

PPF Telecom Group se loni dařilo, zvýšila zisk o tři procenta na 36 miliard korun Zprávy z firem Telekomunikační divize skupiny PPF loni zvýšila provozní zisk EBITDA po započtení nákladů na pronájmy o tři procenta na 1,5 miliardy eur, tedy v přepočtu na přibližně 36 miliard korun. Konsolidované výnosy skupiny PPF Telecom Group, která zahrnuje operátory O2, CETIN či Yettel, meziročně vzrostly o 5,1 procenta na 3,5 miliardy eur, tedy asi 84 miliard korun. ČTK Přečíst článek

Zvažovaných investičních příležitostí je nyní podle něj více. "Čekal jsem ale, že se situace do ceny aktiv propíše více, než se to stalo," poznamenal. PPF podle něj nyní sleduje televizní a bankovní odvětví. "Je to o tom, kam se ceny aktiv nyní vydají," dodal s tím, že PPF zvýšila počet analytiků, právníků či investičních ředitelů. Nyní ročně hodnotí PPF kolem 50 investičních nápadů.

Během posledních 18 měsíců se PPF soustředila na byznysová partnerství i akvizice především v Evropě. Výsledkem je vstup do ProSiebenSat.1 Media, německé mediální společnosti, a polského InPostu, provozovatele evropské sítě samoobslužných výdejních boxů a logistických center pro e-commerce. Také investici do InPostu hodnotí Šmejc jako potvrzení vstupu na trhy západní Evropy, protože firma působí kromě Polska i ve Velké Británii či Francii.

Česko i Evropa zaostává v digitalizaci

Potenciál české ekonomiky vidí Šmejc ve schopných lidech, kteří mají v sobě kombinaci kreativity a schopnosti udržet základní provozní procesy pohromadě. Budoucnost bude záležet na tom, jak lidé budou ochotní pracovat. Pro vývoj ekonomiky není podle něj optimální dlouhodobě nízká nezaměstnanost. V Česku mu chybí větší stupeň digitalizace, v níž ale zaostává celá Evropa.

Forbes: Nejvlivnější ženou Česka je Kellnerová. V žebříčku přibylo 25 nových jmen Leaders Nejvlivnější ženou Česka je podle časopisu Forbes podnikatelka, filantropka a většinová majitelka skupiny PPF Renáta Kellnerová. Na druhém místě letošního žebříčku je místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová, která byla loni první. Třetí pozici obsadila předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09), která se na předních příčkách tohoto žebříčku umístila letos poprvé. ČTK Přečíst článek

Skupina PPF podniká ve 25 zemích Evropy, Asie a Severní Ameriky. Investuje do telekomunikací, médií, finančních služeb, e-commerce, biotechnologií, nemovitosti a strojírenství. PPF má svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu v Nizozemsku.

Majoritním vlastníkem PPF Group byl až do své předloňské smrti nejbohatší Čech Petr Kellner. Loni v září, po schválení dohody o rozdělení pozůstalosti po Kellnerovi, nabyli dědicové, manželka Renáta a jeho čtyři děti, majoritní podíl 98,93 procenta na společnosti PPF Group.

Hned za Ruskem. Podíl miliardářů bohatnoucích na kšeftech se státem je v Česku druhý nejvyšší na světě Money Na světě existují stovky miliardářů, o nichž se předpokládá, že jejich bohatství pochází převážně z "kamarádského" vztahu se státem. Nejvíce se tento tzv. crony capitalism, tedy klientelistický kapitalismus, projevuje v Rusku, kde se majetek miliardářů pocházející z úzkých přátelských vztahů se státem podílí na HDP 19 procenty, vyplývá z indexu sledovaného časopisem The Economist. Druhá příčka patří Česku s podílem na HDP více než 15 procent. V první pětici se dále umístily Malajsie, Singapur a Mexiko. ČTK, duk Přečíst článek