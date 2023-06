VIDEO: Co spojuje ponorku u Titaniku a Kellnera? Láska miliardářů k extrémním zážitkům

Svět s napětím sleduje, zda se podaří zachránit pětici osazenstva ztracené ponorky, která se vydala na výlet k potopenému Titaniku. Vzhledem k tomu, že na palubě se nachází i dva miliardáři, nabízí se otázka, zda výlety za extrémními zážitky u Titaniku, ve vesmíru, na Mount Everestu či v Antarktidě stojí movitým lidem za riskování se životem, napsal deník The Guardian. Vždyť i život dříve nejbohatšího Čecha Petra Kellnera vyhasl v ledové pustině Aljašky na výletě za hranice všedních dnů.

Zmizení ponorky na cestě k vraku Titaniku upozornilo na firmy, které nabízejí extrémní a velmi drahé expedice do neobvyklých míst světa – a na jejich klientelu, podotkl deník The Guardian.

Mezi pěti lidmi na pohřešované ponorce Titan jsou dva miliardáři. Prvním je Hamish Harding, 58letý obchodník, který zbohatl prodejem soukromých tryskáčů a je držitelem tří světových rekordů v Guinessově knize za předchozí extrémní cesty. Dalším pak 48letý pákistánský podnikatel Shahzada Dawood, žijící v Británii, který je na palubě se svým 19letým synem Sulaimanem.

VIDEO: Jak vypadal Titanic tři čtvrtě století po zkáze? Vědci zveřejnili unikátní video Enjoy Americký oceánografický institut zveřejnil vzácné video potopeného Titaniku na dně Atlantského oceánu. Veřejnosti dosud nezpřístupněné záběry byly pořízeny v roce 1986, krátce po nalezení vraku. Zveřejněny byly u příležitosti pětadvacetiletého výročí premiéry filmu Titanic. Informuje o tom zpravodajský web BBC. ČTK Přečíst článek

Nebyla to Hardingova první cesta na mořské dno. Už se vydal do nejhlubšího bodu světových oceánů, Marianského příkopu v Tichém oceánu, do hloubky 10 925 metrů. Harding se vypravil i velmi vysoko – minulý rok byl jedním ze šesti lidí na palubě pátého letu s lidskou posádkou společnosti Blue Origin miliardáře Jeffa Bezose, která dosáhla výšky 107 kilometrů nad zemí. Sám Bezos se do vesmíru podíval v červenci 2021 jako druhý miliardář po Richardu Bransonovi.

Na co movité turisty společnost Oceangate na výlet k Titaniku láká? Podívejte se na jejich reklamní video:

Reklamní spot na výlet k vraku Titaniku

Videoreklama na výlet mimo jiné říká: „Toto není vzrušující výlet pro turisty, je to mnohem víc. Je to osmidenní unikátní zážitek“.

Výlety za miliony korun

Tato dobrodružství však nejsou levná. Vstupenky na ponorku směřující k vraku Titaniku stojí 250 tisíc dolarů (asi 4,4 milionu korun). Výlet organizuje společnost Oceangate, společnost zabývající se poznávací turistikou, kterou založil a provozuje Stockton Rush, americký multimilionář. I on je nyní mezi pohřešovanými členy posádky hledané ponorky. V minulosti přitom vrak Titaniku navštívil více než třicetkrát a přezdívalo se mu „Pan Titanic“, podotkl The Guardian.

video Nejlepší seriál posledních let končí. Boj o moc ukázal krutost světa miliardářů Enjoy Desátou epizodou čtvrté série se v uzavřely peripetie rodiny mediálních magnátů Royových. Skončil tak seriál Boj o moc, který se stal nejvýraznější sondou do světa nejvyšších vrstev, jakou kdy televize, film či literatura zachytily. A navíc jde o neuvěřitelně atraktivní jízdu, která hodně vypovídá o současném uspěchaném světě. Stanislav Šulc Přečíst článek

Podnikatel se softwarovým zabezpečením Aaron Newman, který byl na jednom z dřívějších ponorů k Titaniku s Oceangate, řekl: „Není to žádná jízda na atrakci v Disneylandu. Je s tím spojeno velké riziko i spousta výzev. Tohle byla rozhodně jedna z nejzajímavějších a jedinečných věcí, které jsem kdy udělal. Byl jsem na Everestu, ale tohle je unikátnější, tohle byl splněný sen. Tohle bude bezpochyby nejlepší zkušenost celého mého života“.

Směr vesmír, jižní pól či Everest

Cesta do vesmíru stojí ještě víc. Cena dvou letenek na letu s Blue Origin se odhaduje na 2,5 milionu dolarů (asi 54,3 milionu korun). Cenu společnost odmítla komentovat. Společnost pro vesmírnou turistiku Virgin Galactic Richarda Bransona prodala více než 800 letenek za 450 tisíc dolarů (asi 9,8 milionu korun) za kus lidem, kteří chtějí letět 80 kilometrů nad Zemí a zažít několik minut beztíže.

Virgin Galactic zahájí komerční lety do vesmíru, letenka vyjde na miliony Enjoy Soukromá kosmická společnost Virgin Galactic zahájí komerční lety do vesmíru do konce tohoto měsíce. Firma Brita Richarda Bransona, který se jako první miliardář podíval do vesmíru, plánuje start letu s názvem Galactic 01 na období od 27. do 30. června. ČTK Přečíst článek

Několik společností se věnuje pořádání nákladných výletů na míru do některých z posledních divočin světa. Polární badatel Patrick Woodhead založil společnost White Desert Antarctica, aby mohl brát bohaté klienty na luxusní výlety na jižní pól, které stojí až 98 500 dolarů (zhruba 2,2 milionu korun) na osobu. Také s nimi se Harding vypravil na „dovolenou“. „Cestoval s námi do Antarktidy několikrát společně s astronautem Buzzem Aldrinem. Harding má náturu neuvěřitelného leteckého průzkumníka,“ řekl k Hardingovi Woodhead.

Horolezec Garrett Madison organizuje výlety na Mount Everest za cenu 93 500 dolarů na osobu. Chlubí se, že i po cestě na nejvyšší vrchol světa mohou jeho hosté očekávat sprchy a špičkového šéfkuchaře připravujícího steak z t-bone, jehněčí kotlety nebo filety z lososa. V epizodě amerického televizního pořadu Secret Lives of the Super Rich řekl: „Rozhodně to není levný koníček. Ale rozhodně to stojí za každou korunu“.

Od roku 1953, kdy byl Everest poprvé zdolán, na něj člověk vystoupil více než 11tisíckrát. Na hoře však zahynulo přes 320 horolezců, z toho 11 letos, uvedla k nedávnému výročí prvního zdolání Everestu 29. května 1953 agentura Reuters.

Sedmdesát let od dobytí Everestu. I přes stovky obětí se z pustiny stal turistický Václavák Enjoy Třicet let zabraly pokusy expedic dobýt nejvyšší horu světa Mount Everest. Až 29. května 1953 stanuli na vrcholu Edmund Hillary a šerpa Tenzing Norgay. Během dalších sedmdesáti let se však díky stále kvalitnějšímu horolezeckému vybavení i vstřícnosti tamních úřadů podpořené ekonomickými příjmy se z pusté posvátné hory stal cíl adrenalinové turistiky, která kromě front pod vrcholem a 11 tisíc úspěšných výstupů přinesla i smrt stovkám horolezců. Dušan Kütner Přečíst článek

A o tom, že ani miliardáři nejsou nezranitelní, se před dvěma lety bohužel přesvědčil i tehdy nejbohatší obyvatel Česka Petr Kellner. Zakladatel impéria PPF zahynul 27. března 2021 na Aljašce při havárii vrtulníku. Kromě Kellnera přišli o život také trenér snowboardingu Benjamin Larochaix, pilot Zachary Russell a dva horští vůdci: Gregory Harms a Sean McManamy.

Podnikatelka Renáta Kellnerová s rodinou letos na jaře požádala soud na Aljašce o prošetření nehody. Čech David Horváth, který nehodu jako jediný přežil, totiž tvrdí, že Kellner byl po pádu vrtulníku nejméně dvě hodiny naživu, a podal proto na společnost Soloy Helicopters provozující daný vrtulník žalobu. Pokud by záchrana přišla dříve, mohl Kellner podle žaloby přežít. Společnost žalobu nekomentovala.