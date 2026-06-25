OBRAZEM: Jak se vyráběly léky, které změnily medicínu. Eli Lilly slaví 150 let
Eli Lilly slaví 150 let od založení a připomíná svou cestu od prvního komerčně vyráběného inzulinu přes penicilin a vakcíny až po dnešní výzkum obezity, diabetu nebo Alzheimerovy choroby. Podívejte se v archivní galerii, jak se proměňovala výroba léků i farmaceutický byznys.
Farmaceutická společnost Eli Lilly si letos připomíná 150 let od svého založení. Firma, která se do historie medicíny zapsala mimo jiné prvním komerčně vyráběným inzulinem, dnes patří mezi největší globální hráče v léčbě chronických onemocnění. Soustředí se především na diabetes, obezitu, onkologii, imunologii a neurodegenerativní choroby.
Za poslední dekádu uvedla Lilly na trh 24 nových léčivých přípravků. V roce 2025 se její léky podle společnosti dostaly k více než 70 milionům pacientů. Klinický výzkum firmy aktuálně probíhá ve více než 55 zemích světa a její produkty jsou dostupné přibližně v 90 zemích.
„150 let pro nás není jen pohled nazpět, ale závazek pokračovat ve vývoji léčiv založených na vědě, kvalitě a odpovědnosti vůči pacientům. Současně chceme ukázat, kam se medicína posouvá – k prevenci, včasné diagnostice a delšímu, kvalitnějšímu životu,“ říká Kelly Frankel, Czech Cluster General Manager společnosti Eli Lilly.
Americký výrobce léků Eli Lilly uzavřel s biotechnologickou firmou Insilico Medicine licenční smlouvu až za 2,75 miliardy dolarů. Od firmy, která se zabývá vývojem léčiv s využitím generativní umělé inteligence (AI), získá exkluzivní licenci na vývoj, výrobu a prodej léčivých přípravků pro vybraná onemocnění.
Eli Lilly vsadila miliardy na AI. Má odstartovat novou éru vývoje léků
Zprávy z firem
Americký výrobce léků Eli Lilly uzavřel s biotechnologickou firmou Insilico Medicine licenční smlouvu až za 2,75 miliardy dolarů. Od firmy, která se zabývá vývojem léčiv s využitím generativní umělé inteligence (AI), získá exkluzivní licenci na vývoj, výrobu a prodej léčivých přípravků pro vybraná onemocnění.
Od inzulinu k léčbě obezity
Historie Lilly je spojená s několika zásadními milníky moderní medicíny. Společnost stála u zrodu prvního komerčně vyráběného inzulinu, který zásadně změnil prognózu pacientů s diabetem 1. typu. Ve 40. letech minulého století patřila také mezi první firmy, které zahájily sériovou výrobu penicilinu.
V roce 1955 se Lilly podílela na výrobě a distribuci vakcíny Jonase Salka proti dětské obrně. V 60. letech pak uvedla svůj první onkologický lék.
Současný byznys firmy už ale stojí hlavně na léčbě chronických onemocnění. Jednou z klíčových oblastí je obezita, která se z pohledu farmaceutických firem stala jedním z nejrychleji rostoucích segmentů moderní medicíny. Lilly ji označuje za multifaktoriální chronické onemocnění, které souvisí s více než 200 zdravotními komplikacemi.
Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.
Eli Lilly vstoupila jako první z farmaceutických společností do klubu bilionových firem
Zprávy z firem
Tržní hodnota americké farmaceutické společnosti Eli Lilly překročila bilion dolarů, tedy 21,1 bilionu korun. Eli Lilly je tak prvním výrobcem léků, který vstoupil do exkluzivního klubu, kde vládnou technologické společnosti. Firmě pomáhá prudký růst poptávky po lécích na hubnutí, uvedla agentura Reuters.
Miliardy dolarů do výzkumu Alzheimerovy choroby
Další významnou oblastí je výzkum Alzheimerovy choroby. Podle společnosti se mu Lilly věnuje více než 35 let a investovala do něj přes 11 miliard dolarů. Právě neurodegenerativní onemocnění patří mezi obory, kde je vývoj nových léků dlouhý, nákladný a rizikový, ale zároveň může přinést výrazný obchodní i zdravotnický dopad.
Firma vedle toho pokračuje ve vývoji léčiv v onkologii, imunologii a diabetologii. Sleduje také nové terapeutické přístupy včetně genových terapií.
Pro farmaceutické společnosti je výzkum v těchto oblastech zásadní nejen z medicínského hlediska, ale i z hlediska budoucího růstu. Stárnutí populace, nárůst obezity, diabetu a dalších chronických nemocí zvyšují tlak na zdravotní systémy a současně vytvářejí prostor pro nové léky s vysokou přidanou hodnotou.
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Firmy dávají lidem zdravotní benefity. Často ale nevědí, zda jim skutečně pomáhají
Zprávy z firem
Zdravotní benefity se v Česku staly téměř standardem. Nabízí je devět z deseti firem. Jenže nová studie Deloitte a Mediverse ukazuje, že většina zaměstnavatelů k nim stále přistupuje spíše nahodile. Firmy sice přidávají preventivní programy, sportovní příspěvky, očkování nebo podporu duševního zdraví, často jim ale chybí data, strategie i pravidelné vyhodnocování toho, co zaměstnanci opravdu potřebují.
V Česku působí od roku 1992
Na českém trhu je Eli Lilly přítomna od roku 1992. V Česku působí pod obchodním názvem Eli Lilly ČR a zaměřuje se na distribuci a prodej inovativních léčiv.
Společnost své výročí rámuje jako připomenutí historických milníků, ale také jako signál další orientace na výzkum nemocí, které významně zatěžují zdravotní systémy i ekonomiku. Patří mezi ně diabetes, obezita, rakovina nebo Alzheimerova choroba.
Právě chronická onemocnění budou podle farmaceutických firem v příštích letech jedním z hlavních témat zdravotnictví. Pro pacienty znamenají dlouhodobou léčbu a často i zhoršenou kvalitu života, pro státy pak rostoucí výdaje na péči. Pro firmy typu Eli Lilly jde zároveň o oblast, do které směřují největší výzkumné investice i očekávání investorů.
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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.