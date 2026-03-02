Deloitte spojuje síly s ElevenLabs. Firmy čeká nástup AI robotů
Společnosti Deloitte Central Europe a ElevenLabs uzavřely strategické partnerství zaměřené na rozvoj pokročilých nástrojů umělé inteligence. Spolupráce má přinést změny především v oblasti zákaznické zkušenosti a umožnit klientům Deloitte využívat inteligentní AI roboty a konverzační řešení pro zákaznickou podporu, obchod i interní procesy.
Partnerství propojí platformu pro konverzační umělou inteligenci od ElevenLabs s poradenskou expertízou Deloitte, jeho znalostí trhu a podnikových procesů. Firmy tak mají získat komplexní podporu při zlepšování péče o zákazníky, prodeje i interních operací. Cílem je vyvíjet konverzační roboty a další AI nástroje a efektivně je začleňovat do stávajících systémů klientů.
Součástí spolupráce bude také vývoj konkrétních řešení zaměřených například na zákaznický servis a správu pohledávek. Využívat mají technologii ElevenAgents, která umožňuje nasazení AI robotů ve velkém měřítku, a současně know-how Deloitte v oblasti strategie, návrhu procesů a změn provozních modelů.
Vývoj akcelerátorů
Obě společnosti plánují vyvinout i takzvané akcelerátory, které mají firmám usnadnit a urychlit zavádění umělé inteligence. Patřit mezi ně má například rozšíření hlasových funkcí jako další komunikační kanál mezi firmami a jejich zákazníky nebo předpřipravené šablony řešení pro oblasti, jako je zákaznický servis, technická podpora či podpora prodeje.
Podle Jana Hejtmánka, vedoucího týmu Inteligentní automatizace a partnera v Deloitte Česká republika, roste ve střední Evropě poptávka po nástrojích umělé inteligence, které fungují ve velkém měřítku a podporují skutečnou transformační změnu. Partnerství s ElevenLabs má firmám pomoci začlenit moderní AI nástroje do klíčových zákaznických i provozních procesů tak, aby přinášely škálovatelnost, přehlednou správu a dlouhodobou hodnotu.
Spoluzakladatel ElevenLabs Mati Staniszewski uvedl, že další etapa zákaznické zkušenosti bude podle něj definována inteligentními AI roboty schopnými bezpečně a spolehlivě fungovat v podnikovém měřítku. Spojení špičkových AI modelů a platformy ElevenAgents s expertízou Deloitte v oblasti strategie a transformace má organizacím pomoci s nasazováním konverzačních řešení splňujících požadavky na výkon, kontrolu i dodržování pravidel.
