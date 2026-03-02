Vyberte si z našich newsletterů

Deloitte spojuje síly s ElevenLabs. Firmy čeká nástup AI robotů

Hyundai plánuje od roku 2028 nasadit v amerických továrnách humanoidní roboty
ČTK
Společnosti Deloitte Central Europe a ElevenLabs uzavřely strategické partnerství zaměřené na rozvoj pokročilých nástrojů umělé inteligence. Spolupráce má přinést změny především v oblasti zákaznické zkušenosti a umožnit klientům Deloitte využívat inteligentní AI roboty a konverzační řešení pro zákaznickou podporu, obchod i interní procesy.

Partnerství propojí platformu pro konverzační umělou inteligenci od ElevenLabs s poradenskou expertízou Deloitte, jeho znalostí trhu a podnikových procesů. Firmy tak mají získat komplexní podporu při zlepšování péče o zákazníky, prodeje i interních operací. Cílem je vyvíjet konverzační roboty a další AI nástroje a efektivně je začleňovat do stávajících systémů klientů.

Součástí spolupráce bude také vývoj konkrétních řešení zaměřených například na zákaznický servis a správu pohledávek. Využívat mají technologii ElevenAgents, která umožňuje nasazení AI robotů ve velkém měřítku, a současně know-how Deloitte v oblasti strategie, návrhu procesů a změn provozních modelů.

Vývoj akcelerátorů

Obě společnosti plánují vyvinout i takzvané akcelerátory, které mají firmám usnadnit a urychlit zavádění umělé inteligence. Patřit mezi ně má například rozšíření hlasových funkcí jako další komunikační kanál mezi firmami a jejich zákazníky nebo předpřipravené šablony řešení pro oblasti, jako je zákaznický servis, technická podpora či podpora prodeje.

Podle Jana Hejtmánka, vedoucího týmu Inteligentní automatizace a partnera v Deloitte Česká republika, roste ve střední Evropě poptávka po nástrojích umělé inteligence, které fungují ve velkém měřítku a podporují skutečnou transformační změnu. Partnerství s ElevenLabs má firmám pomoci začlenit moderní AI nástroje do klíčových zákaznických i provozních procesů tak, aby přinášely škálovatelnost, přehlednou správu a dlouhodobou hodnotu.

Spoluzakladatel ElevenLabs Mati Staniszewski uvedl, že další etapa zákaznické zkušenosti bude podle něj definována inteligentními AI roboty schopnými bezpečně a spolehlivě fungovat v podnikovém měřítku. Spojení špičkových AI modelů a platformy ElevenAgents s expertízou Deloitte v oblasti strategie a transformace má organizacím pomoci s nasazováním konverzačních řešení splňujících požadavky na výkon, kontrolu i dodržování pravidel.

David Batal, vedoucí partner auditorských služeb ve společnosti Deloitte

Banány jsou na kontrolu horší než jaderné palivo, říká šéf auditu v Deloitte

Leaders

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Domy pár minut od Václavského náměstí mění majitele. Fidurock je promění na byty

Fidurock koupil historické domy v Sokolské a promění je na nájemní bydlení.
Fidurock, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Investiční skupina Fidurock koupila dva činžovní domy v Sokolské ulici nedaleko Václavského náměstí. Objekty o ploše 2 157 metrů čtverečních projdou kompletní rekonstrukcí a změnou z kanceláří na nájemní byty.

Nemovitostní investiční skupina Fidurock rozšířila své portfolio o dva činžovní domy v Sokolské ulici v Praze 2. Objekty s čísly popisnými 35 a 37 se nacházejí v blízkosti Václavského náměstí a dopravního uzlu I. P. Pavlova. Celková plocha budov činí 2 157 metrů čtverečních. Kupní cenu společnost nezveřejnila.

„Z našeho pohledu šlo o velmi zajímavou akviziční příležitost, kterou jsme se rozhodli využít. Rozšiřujeme tím naše stávající portfolio činžovních domů, které dlouhodobě kupujeme,“ říká David Hauerland, šéf nemovitostní investiční skupiny Fidurock.

Domy v současnosti slouží převážně jako administrativní prostory a částečně jako zdravotnické zařízení. Nový vlastník plánuje jejich rekonstrukci a změnu užívání na rezidenční nájemní bydlení. Projekt je nyní ve fázi přípravy.

Podle vyjádření společnosti bude součástí rekonstrukce úprava vnitřních dispozic a technické modernizace budov. Zvažuje se i možnost navýšení užitné plochy formou dostaveb nebo efektivnějším využitím stávajících prostor. Konkrétní parametry budoucího projektu zatím nebyly zveřejněny.

Trh nájemního bydlení: poptávka zůstává silná

Nájemní trh v Praze i celém Česku je v současnosti ve stavu, kdy poptávka převyšuje nabídku a statistiky vykazují růst nájemného. Průměrné nájemné v celé republice se na začátku roku 2026 zvýšilo na zhruba 313 Kč/m² měsíčně, meziročně o téměř 6 procent. Nabídka volných bytů přitom roste pomaleji než poptávka a doba, po kterou je byt v nabídce, zůstává relativně krátká.

V Praze samotné patří nájemné k nejvyšším v zemi a pohybuje se obvykle mezi asi 300 – 500 Kč/m² měsíčně v závislosti na lokalitě a dispozici bytu, přičemž některé statistiky uvádějí průměr kolem 459 Kč/m². Obecně platí, že malé byty 1+kk a 2+kk zaznamenávají nejvýraznější růst cen nájemného.

Analytici očekávají, že v roce 2026 nájemné v Praze i jinde v Česku může růst dál v řádu několika procent až okolo 6–9 procent, protože dostupnost vlastního bydlení zůstává omezená a mnoho domácností tak zůstává na trhu nájemního bydlení.

Tlak na nájemní trh vyplývá i z omezené nabídky nových bytů a postupného růstu cen nemovitostí, který tlačí část poptávky směrem k pronájmu.

Lokalita, kde se oba domy nacházejí, patří mezi oblasti s tradičně vysokou poptávkou, a to díky dostupnosti veřejné dopravy a blízkosti klíčových městských center. 

Domy z konce 19. století

Jeden z objektů získal stavební povolení v roce 1883 a vznikl podle návrhu stavitele Františka Heberleho. Původní projekt počítal s nárožní věží, která však nebyla realizována. Ve 20. století se využití budov postupně měnilo od vzdělávací funkce přes zdravotnické účely až po administrativní provoz. Během let prošly dílčími stavební úpravami. Rekonstrukce by měla zachovat architektonický charakter domů při přizpůsobení současným technickým a provozním požadavkům na bydlení.

Trhy krvácí, ropa letí vzhůru. Investoři reagují na útoky na Írán

Akcie
iStock
ČTK
ČTK

Akcie na evropských trzích zahájily týden citelným poklesem, jejich hlavní index krátce po začátku obchodování ztrácel téměř dvě procenta, ukazují burzovní statistiky. Investoři sledují vývoj kolem americko-izraelského útoku na Írán a s tím související růst cen ropy. Panují obavy, že kvůli drahé ropě a dalším dopadům vojenského konfliktu na Blízkém východě se zhorší hospodaření mnoha firem.

Panevropský index STOXX Europe 600, který sleduje obchodování na burzách v Británii a vybraných zemích Evropské unie, kolem 9:30 středoevropského času odepisoval více než 1,8 procenta pod 622,20 bodu. Nacházel se tak nejníže zhruba za dva týdny a sestoupil z maxima, na kterém byl v pátek. Zájem byl o zbrojovky a o akcie ropných firem, akcie z ostatních sektorů většinou oslabovaly, řada z nich velmi výrazně.

Růst o více než pět procent vykazovaly akcie britských těžebních společnosti BP a Shell, stejně jako akcie francouzského rivala TotalEnergies. Ceny ropy se ráno přechodně zvýšily až o 13 procent a severomořský Brent se dostal nad 82 dolarů za barel, než růst mírně polevil. V důsledku íránských odvetných útoků byla totiž narušena lodní doprava Hormuzským průlivem, který je klíčový pro vývoz ropy z Blízkého východu.

Zlato

Při útocích amerických a izraelských vojsk na Írán o víkendu zahynul rovněž íránský nejvyšší duchovní vůdce ajatolláh Alí Chameneí. Teherán pak zahájil raketové útoky napříč regionem, což vyvolalo obavy z rozšíření konfliktu do více zemí Blízkého východu. Ten je hlavním dodavatelem ropy na světový trh.

Cestovní ruch krvácí

Nejvýrazněji klesají akcie firem z odvětví cestovního ruchu a volného času, včetně leteckých společností a hotelových řetězců. Jejich index odepisoval 4,4 procenta. Akcie německých aerolinek Lufthansa odepisují 11 procent, což je podle analytiků důsledek oznámení firmy, že kvůli bojům na Blízkém východě prodlužuje pozastavení letů do tohoto regionu. Výrazně klesají také akcie bank nebo pojišťoven, kde se ztráty většinou pohybují od dvou do čtyř procent.

Posilují naopak akcie zbrojařských společností, jako je BAE Systems, Rheinmetall, Saab a Leonardo. Tam se zisky pohybují od pěti do osmi procent. Akcie české firmy CSG na burze v Amsterodamu ale ráno mírně ztrácely.

Težba ropy

