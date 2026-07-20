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newstream.cz Trhy Nová zbraň proti cholesterolu láká investory. Biotech podporovaný Eli Lilly jde na burzu

Nová zbraň proti cholesterolu láká investory. Biotech podporovaný Eli Lilly jde na burzu

Nová zbraň proti cholesterolu láká investory. Biotech podporovaný Eli Lilly jde na burzu
iStock
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Americká biotechnologická společnost Scribe Therapeutics plánuje vstup na burzu Nasdaq. Vývojář léčiv založených na editaci genů chce od investorů získat až 107,2 milionu dolarů, uvedla agentura Bloomberg. Firmu podporuje farmaceutický gigant Eli Lilly, akcie za další miliony má koupit francouzská Sanofi.

Scribe Therapeutics míří na Nasdaq s oceněním až 243 milionů dolarů. Firma podporovaná Eli Lilly chce peníze použít na vývoj genové léčby, která by mohla dlouhodobě snižovat hladinu špatného cholesterolu.

Firma plánuje nabídnout 7,2 milionu akcií za cenu od 13 do 15 dolarů za kus. Při horní hranici cenového rozpětí by tržní hodnota společnosti dosáhla zmíněných přibližně 243 milionů dolarů.

S akciemi Scribe by se mělo obchodovat na trhu Nasdaq Global Market pod symbolem SCTX. Vstup na burzu vedou společnosti Leerink Partners, Goldman Sachs, Guggenheim Securities a Wells Fargo. Firma už o zalistování pod zkratkou SCTX požádala.

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Sanofi chce koupit akcie za miliony

Vedle veřejné nabídky se chystá do Scribe investovat také francouzská farmaceutická skupina Sanofi. V rámci soukromého úpisu by měla nakoupit akcie přibližně za 7,5 milionu dolarů.

Obě společnosti už spolupracují. Scribe poskytla Sanofi licenci na část své technologie CRISPR, kterou lze využít při vývoji léčby srpkovité anémie a případně i dalších nemocí.

Mezi dosavadní investory Scribe patří kromě farmaceutické společnosti Eli Lilly také fondy spojené s investiční skupinou Andreessen Horowitz a společností Avoro Capital.

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Genová léčba srdečních chorob

Scribe vyvíjí léčiva využívající technologii CRISPR, která umožňuje cíleně zasahovat do fungování genů. Zaměřuje se především na srdeční a metabolická onemocnění.

Prvním významným cílem společnosti je aterosklerotické kardiovaskulární onemocnění, označované zkratkou ASCVD. Jde o skupinu chorob způsobených ukládáním tukových látek ve stěnách tepen, které mohou vést například k infarktu nebo mozkové mrtvici.

Hlavní vyvíjený přípravek STX-1150 má dlouhodobě snižovat hladinu takzvaného špatného LDL cholesterolu. Firma chce první výsledky klinické studie prováděné v Austrálii zveřejnit v první polovině roku 2027. Podle společnosti je přípravek navržen tak, aby utlumil aktivitu vybraného genu, aniž by trvale měnil DNA pacienta. 

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Tržby prudce klesly, ztráta vzrostla

Scribe je zatím ztrátová. Za první tři měsíce letošního roku vykázala čistou ztrátu 17,4 milionu dolarů. O rok dříve prodělala 3,5 milionu dolarů.

Výnosy ze spolupráce s farmaceutickými partnery současně klesly ze 17,1 milionu na 2,2 milionu dolarů. Za výrazným propadem stál především jednorázový příjem od Eli Lilly, který firma zaúčtovala v prvním čtvrtletí minulého roku a letos se neopakoval. 

Peníze získané při vstupu na burzu chce Scribe využít zejména na další vývoj svých léčiv a technologií založených na metodě CRISPR.

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