Česko je velmocí samoobslužných prodejen. Koncept se ujímá i za hranicemi

První automatizovaný obchod, který řetězec Coop otevřel ve Strakonicích, začal svůj čtvrtý rok provozu. Dnes jich prodejce provozuje 65 a do konce roku se chce přiblížit stovce.

Lukáš Němčík, místopředseda představenstva sítě Coop, nový koncept považuje za revoluční a zároveň poměrně jednoduchý na zavedení i při využívání zákazníky. „V automatizovaném režimu v místech, kde je technologie k dispozici, nakupuje v průměru kolem třinácti procent zákazníků, což v souhrnu představuje několik set tisíc nákupů ročně. To je vysoké číslo s ohledem na skutečnost, že většinou jde o menší, zejména vesnické obchody,“ říká Němčík.

Lidé nakupují v automatizovaném režimu nejčastěji mezi 18. a 23. hodinou. Nejvíce zákazníků zamíří do těchto obchodů zejména v sobotu a neděli, kdy mívají malé obchody zavřeno. Koncept, s kterým přišla česká síť družstevních obchodů Coop, přebírají i další firmy a prosazuje se také v zahraničí.

Zákazníci nekradou, hlídá je AI

„Spuštění hybridní prodejny Coop ve Strakonicích se ukázalo jako velká a smysluplná inovace v kamenném retailu. Coop se jejím prostřednictvím vyšvihl z konce pelotonu sítí prodejen do jeho čela. Za druhé je to inovace vytvořená aliancí českých firem. A za třetí se ukázalo, že zákazníci v nepřítomnosti personálu nekradou. Z toho měly před lety velkou obavu i lékárny Benu, když zaváděly samoobslužné zóny. A i tam se tyto obavy naštěstí nevyplnily,“ říká k rostoucímu trendu Jiří Beran vedoucí partner společnosti Instore Consulting.

Síť Coop otevírá automatizované obchody prakticky každý měsíc a do konce roku jich má v plánu provozovat kolem stovky. V budoucnu hodlá rozšiřovat na partnerské bázi síť non-stop obchodů i o prodejny provozované obcemi. Česko je díky tomu zemí s jednou z nejhustší a nejrychleji se rozvíjející sítí automatizovaných prodejen. Nápad prodávat bez obsluhy získal řadu ocenění, mezi které patří Křišťálová lupa a ocenění Mastercard Obchodník roku.

„Pro běžné zákazníky znamená koncept zásadní změnu komfortu. Naše obchody provozujeme jako hybridní, to znamená, že v nich zachováváme standardní otevírací dobu. Po jejím skončení či o víkendech se však již zákazníci obslouží sami. Případné zloděje a vandaly poměrně snadno odstrašuje celá technologie. Díky využívání bankovní identity totiž přesně víme, kdo se v našich obchodech pohybuje. Navíc stále více obchodů pomáhá hlídat i umělá inteligence,“ dodává Němčík.

Jednou z největších a nejúspěšnějších automatizovaných prodejen je obchod v Lipně nad Vltavou, který provozuje Coop Jednota Kaplice. V průměru tvoří nákupy v prodejně v Lipně nad Vltavou v automatizovaném režimu kolem osmnácti procent tržeb. „Naše prodejna má v turistické sezóně rozšířenou standardní otevírací dobu a samozřejmě má otevřeno i o víkendu. I tak nám automatizace hodně pomohla, protože turisté potřebují maximální flexibilitu. Výjimkou u nás nejsou velké rodinné nákupy za několik tisíc korun,“ dodává Jan Hoffmann, ředitel Coop Jednoty Kaplice.

Koncept přebírají i další sítě a začíná se prosazovat také v zahraničí. Aktuálně jej využívají například družstevní prodejny v Maďarsku, Bulharsku či na Slovensku. „Původně jsme s projektem přišli jako s řešením, které hlavně pomůže malým prodejnám v regionech navýšit tržby bez zvyšování mzdových nákladů. Ukazuje se však, že má daleko širší využití a dnes takovou prodejnu provozujeme například v rakovnické nemocnici, v kampusu Jihočeské univerzity či na ostravském letišti. Obchod s nonstop provozem se hodí i pro turistické oblasti, kde pomáhá vykrývat rozdíly v počtu zákazníků během roku,“ doplňuje Němčík. Návratnost investice do samotné technologie je podle typu prodejny přibližně dva až tři roky.

Koncept se uplatňuje v regionech i turistických centrech

Strakonický obchod je umístěn v centru. V rámci běžné otevírací doby funguje jako normální prodejna, mimo tuto dobu si už ale zákazníci nakupují sami za pomoci aplikace DoKapsy a bankovní identity. Dle Romana Slamky, předsedy představenstva Coop Jednota Volyně, která obchod provozuje, si zákazníci si na nový model rychle oblíbili.

První prodejna ve Strakonicích

„Počet zákazníků v automatizovaném režimu neustále narůstá a dnes jde o stovky zákazníků měsíčně. V automatizovaném režimu realizujeme v Strakonicích zhruba deset procent tržeb, typicky jde o menší nákupy, samozřejmě se ve večerních hodinách prodává více alkohol, různé pochutiny nebo hygienické potřeby,“ uvádí Slamka.

Z pohledu podílu na tržbách však větší úspěch představují automatizované venkovské obchody či obchody v turistických lokalitách. „Naše Jednota provozuje celkem čtyři automatizované prodejny. V Malenicích jsme přešli na částečně automatizovaný prodej u malé vesnické prodejny. Jde o obec, kde na rozdíl od Strakonic prakticky neexistovala možnost si v pozdějších hodinách a o víkendu nakoupit. Automatizace pomáhá takové obchody udržovat, protože zvyšuje jejich obrat bez dalších mzdových nákladů. Z pohledu podílu na tržbách zde dosahujeme v automatizovaném režimu o několik procent lepších výsledků než v Strakonicích,“ hodnotí Slamka.