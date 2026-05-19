Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Zprávy z firem Stellantis chystá levný elektromobil. Má stát 365 tisíc

Stellantis chystá levný elektromobil. Má stát 365 tisíc

Stellantis
ČTK
nst
nst

Automobilová skupina Stellantis plánuje uvést na trh novou kategorii malých a cenově dostupných plně elektrických vozů. Cílem je oživit slábnoucí evropský segment základních modelů a zároveň podpořit vytíženost továren v Evropě.

Nový kompaktní elektromobil označovaný jako „E-Car“ se má začít vyrábět v roce 2028 v italském závodě Pomigliano d’Arco, uvedla agentura Reuters. Podle Stellantisu má projekt potenciál pro významné objemy výroby. Cena vozu by se měla pohybovat kolem 15 tisíc eur, tedy přibližně 364 tisíc korun.

Stellantis, pod který patří například značky Fiat, Opel nebo Citroën, chce novým modelem reagovat na situaci, kdy automobilky v posledních letech levná malá auta spíše opouštěly. Důvodem byly rostoucí náklady spojené s elektrifikací, bezpečnostními předpisy i snaha výrobců dosahovat vyšších marží u větších a dražších vozů.

Lodní přeprava

EU chystá tvrdší pravidla kvůli Číně. Firmy mají nakupovat od více dodavatelů

Zprávy z firem

Evropská unie připravuje nová pravidla, která mají snížit závislost evropských firem na dodávkách z Číny. Podle deníku Financial Times by podniky v klíčových odvětvích musely nakupovat důležité součástky nejméně od tří dodavatelů z různých zemí.

nst

Přečíst článek

Malá auta pro evropská města

Podle generálního ředitele Stellantisu Antonia Filosy má nový E-Car využít poptávku po malých a stylových vozech vyráběných v Evropě pro evropský trh. Vůz se má objevit v několika modelech napříč více značkami skupiny.

Automobilka chce při vývoji využít partnerství, která mají pomoci snížit náklady a urychlit přípravu nového modelu. Zároveň má projekt podpořit pracovní místa v evropské výrobě.

Stellantis dlouhodobě upozorňuje, že Evropa potřebuje novou generaci jednoduchých a nákladově efektivních malých aut. Inspiraci vidí v japonských kei cars, tedy městských vozech s omezenou velikostí a motorizací, které v Japonsku těží z nižších daní a levnějšího pojištění.

Příklad japonského „kei car“ – Nissan Sakura ČTK

Dostupné elektromobily jako podmínka rozšíření trhu

Nový segment E-Car podle Stellantisu uznává i Evropská komise, která v něm vidí možnost, jak podpořit evropský design, výrobu i širší rozšíření elektromobilů. Důležitý má být především pro každodenní městskou mobilitu.

Stellantis varuje, že bez levnějších elektromobilů může snaha Evropské unie o přechod k bezemisní dopravě narazit. Riziko se týká zejména zákazníků s nižšími příjmy, pro které jsou současné elektromobily často příliš drahé.

Cenu malých aut v Evropě zvyšují mimo jiné i povinné bezpečnostní prvky. Senzory sledující únavu řidiče nebo tlačítko SOS musejí mít nejen velká SUV, ale i nejmenší vozy. U aut určených hlavně pro krátké městské cesty tak mají tyto požadavky výrazný dopad na konečnou cenu.

Šance pro vytíženější evropské továrny

E-Car má Stellantisu pomoci také s nízkým využitím výrobních kapacit v Evropě. Skupina se tento problém snaží řešit i širší spoluprací s čínským partnerem Leapmotor. Obě automobilky už oznámily společnou výrobu dvou modelů ve Španělsku. Stellantis zároveň naznačil, že by se mimo Čínu mohla rozšířit také výrobní spolupráce s firmou Dongfeng.

Italský závod Pomigliano d’Arco dnes vyrábí mimo jiné Fiat Panda, který má zůstat ve výrobě nejméně do roku 2030. Italské odbory oznámení nového projektu přivítaly. Podle nich by nová výroba mohla závodu postupně pomoci dostat se k plné zaměstnanosti. Potvrdily také plánovanou cenu E-Caru kolem 15 tisíc eur.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Nový elektromobil Lexus RZ1

Už žádný volant. Nový elektromobil Lexus RZ nabídne knipl a manuální řazení

Enjoy

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

Gymnázium už není jediná jistota. Technické obory otevírají cestu k dobře placené práci

V květnu se konají přijímací zkoušky
Profimedia
Michal Nosek
Michal Nosek

Přijímačky na střední školy nejsou jen bojem o místo ve třídě. Stále více se ukazuje, že jde o jedno z prvních zásadních kariérních rozhodnutí. Českým firmám rychle chybějí lidé, kteří umějí propojit řemeslo s technologiemi, elektronikou a automatizací. Roste proto poptávka po CNC operátorech, elektromechanicích, servisních technicích nebo autoelektrikářích – a spolu s ní i nástupní mzdy.

Tisíce žáků a rodičů v těchto týdnech řeší, kam po základní škole. V roce 2026 mohli uchazeči v prvním kole podat až tři přihlášky na obory bez talentové zkoušky a jednotné přijímací zkoušky do čtyřletých oborů proběhly 10. a 13. dubna. Druhé kolo přijímacího řízení navazuje od 19. do 25. května, tedy ve stejném týdnu, kdy pracovní portál JenPráce.cz zveřejňuje aktuální data o rostoucí poptávce po technických profesích.

Podle Michala Španěla, datového analytika a manažera JenPráce.cz, už neplatí, že technický nebo řemeslný obor je jen náhradní variantou pro ty, kteří se nedostanou na gymnázium.

„Technické obory dnes rozhodně nejsou nouzovou volbou. U řady z nich vidíme kombinaci vysoké poptávky, rostoucích mezd a rychlého nástupu moderních technologií,“ říká Španěl.

Rodiče často sází na gymnázia, trh práce ale ukazuje jiný trend

Gymnázium bývá v rodinách stále vnímáno jako bezpečná volba, která nechává dítěti otevřenou budoucnost. Pracovní trh se ale výrazně proměnil. Firmy stále více hledají lidi s konkrétními technickými dovednostmi, kteří se nebojí technologií a dokážou se přizpůsobit moderním provozům.

Význam odborného vzdělávání potvrzují i dlouhodobá data Národního pedagogického institutu. Odborné vzdělávání má v českém systému silné postavení a zaměstnanost jeho absolventů ve věku 20 až 34 let je nad průměrem Evropské unie.

„Dobře zvolený technický obor dnes otevírá cestu jak k rychlému nástupu do práce, tak k dalšímu studiu,“ doplňuje Španěl.

Nejrychleji rostou profese spojené s automatizací

Data JenPráce.cz za duben 2026 ukazují, že český pracovní trh v řemeslných a technických profesích prochází výraznou změnou. Zatímco dříve firmy sháněly hlavně klasické stavební profese, dnes roste především zájem o pracovníky, kteří kombinují manuální zručnost s moderními technologiemi.

Mezi nejpoptávanější profese patří operátor NC/CNC strojů, elektrikář, servisní technik, zámečník, elektromechanik, svářeč, mechanik, lakýrník nebo automechanik.

Nejrychlejší meziroční růst poptávky hlásí profese napojené na automatizaci, výrobu a elektroniku. U CNC operátorů vzrostla poptávka o 35 procent, u programátorů CNC a PLC strojů o 25 procent, u elektromechaniků o 19 procent a u autoelektrikářů o 17 procent.

Farmářská škola

Pět nápadů, které mění Česko. Od recyklace pneumatik po stromy sledované z vesmíru

Zprávy z firem

Z odpadu vyrábějí suroviny, učí děti zadržovat vodu, proměňují obce v soběstačnější místa a sledují zdraví stromů pomocí satelitů. Soutěž E.ON Energy Globe vybrala pět finalistů letošního ročníku. O tom, kdo získá půl milionu korun, rozhodne veřejnost.

nst

Přečíst článek

Řemeslo se mění: méně stereotypu, více technologií

Moderní řemeslo už dávno není jen práce rukama. Ve výrobě, servisu i automotive se stále více používají automatizované linky, robotika, digitální diagnostika a chytré systémy. Firmy proto hledají pracovníky, kteří zvládnou manuální práci, ale zároveň rozumějí softwaru, elektronice a technickým procesům.

Proměna se netýká jen průmyslu. Technologie a umělá inteligence pronikají i do tradičních služeb, například do stínicí techniky, podlahářství nebo plánování zakázek.

„Řemeslo zůstává základem, ale výrazně se mění prostředí kolem něj. Trendem je kombinace poctivé manuální práce s technologiemi, automatizací a digitálním zákaznickým servisem,“ říká Marek Pščolka z firmy Žaluzieee.

Podle něj je důležité mladým lidem ukazovat, že technický nebo řemeslný obor neznamená odchod mimo moderní ekonomiku. Naopak, moderní řemeslník dnes používá digitální plánování, chytré nástroje i online komunikaci se zákazníkem.

Firmy zvyšují mzdy. Nejvíc si polepšili autoelektrikáři

Silná poptávka se promítá i do nástupních mezd. Podle dat JenPráce.cz patří mezi nejlépe placené technické a řemeslné profese elektrikáři, elektromechanici, servisní technici nebo autoelektrikáři.

Nejvýraznější růst zaznamenali autoelektrikáři. Jejich průměrná nástupní mzda dosahuje 43 400 korun a meziročně vzrostla o 14 procent. Programátoři CNC a PLC strojů mají průměrnou nástupní mzdu 40 500 korun, což představuje růst o 12 procent. Elektromechanici jsou na stejné částce a jejich mzdy vzrostly o 11 procent.

Servisní technici nastupují v průměru za 41 500 korun, elektrikáři za 40 500 korun, svářeči a automechanici za 39 600 korun, zámečníci za 39 tisíc korun a CNC operátoři za 38 600 korun.

Z dat vyplývá jasný trend: čím více se řemeslo propojuje s technologiemi, tím větší hodnotu má pro zaměstnavatele.

Mladí preferují nákupy v klasických obchodech

Generace Z překvapuje obchodníky. Kamenné prodejny u mladých porážejí online nákupy

Zprávy z firem

Mladí lidé z generace Z rozhodně nezavrhují kamenné obchody. 70 procent středoškoláků a 75 procent vysokoškoláků v nich nakupuje pravidelně. Klasické nakupování si zachovává silnou roli hlavně u oblečení a bot, dále u kosmetiky a také u jídla.

nst

Přečíst článek

AI technikům práci nebere, naopak zvyšuje jejich cenu

Automatizace a umělá inteligence bývají často spojovány s obavou ze ztráty pracovních míst. U technických řemesel je ale efekt spíše opačný. Nové technologie musí někdo instalovat, seřizovat, opravovat, servisovat a diagnostikovat.

„Řemeslníci se kvůli AI o práci bát nemusí. Naopak vznikají nové technické specializace a firmy potřebují pracovníky, kteří budou moderní technologie obsluhovat a servisovat,“ říká Španěl.

Podle něj je proto důležité, aby se firmy do výchovy budoucích pracovníků zapojovaly už během studia a nečekaly až na hotové absolventy.

Technické obory jako šance do budoucna

Přijímačky tak nejsou jen administrativním krokem mezi základní a střední školou. Stále více se stávají prvním krokem k budoucí profesi. A zatímco část rodičů stále vnímá technické vzdělání optikou minulosti, firmy už řeší budoucnost: automatizované provozy, chytrý servis, robotiku, diagnostiku a nedostatek lidí, kteří tyto technologie zvládnou obsluhovat.

Technické a řemeslné profese tak už nejsou opakem moderní ekonomiky. Naopak se stávají její důležitou součástí. Pro žáky, kteří se rozhodují o střední škole, to může být silný argument, proč dát technickému oboru šanci.

Související

Dalibor Martínek: Blíží se přijímací zkoušky na střední. Stát fatálně selhává, hází dětem klacky pod nohy

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Praha má dva kancelářské světy. Centrum je přehřáté, okraje stagnují

Zájem o pronájem kanceláří v Praze meziročně stoupl
ČTK
nst
nst

Pražský kancelářský trh se po slabších letech znovu probouzí. V prvním čtvrtletí developeři zahájili tři nové projekty a objem kancelářských ploch ve výstavbě meziročně vyskočil o 81 procent. Zatímco špičkové budovy v centru jsou prakticky plné a nájemné dál roste, okrajové části metropole se potýkají s výrazně vyšší neobsazeností.

Pražský kancelářský trh začíná po období utlumené aktivity znovu nabírat dech. V prvním čtvrtletí roku 2026 sice přibylo jen 8 600 metrů čtverečních nově dokončených kanceláří, mnohem důležitější zprávou je ale návrat nové výstavby.

Developeři během čtvrtletí zahájili tři nové kancelářské projekty, které do rozestavěné nabídky přidaly celkem 59 800 metrů čtverečních. Celkový objem kancelářských ploch ve výstavbě tak dosáhl téměř 313 tisíc metrů čtverečních. Meziročně jde o nárůst o 81 procent.

Dům Radost, bývalý Dům odborových svazů

Z kanceláří byty? Praha by tím mohla řešit krizi bydlení. Jenže to má háček

Reality

Praha čelí tichému problému: kancelářský fond rychle stárne, ale nové projekty téměř nepřibývají. Statistiky Colliers ukazují, že do několika let bude velká část budov na hraně použitelnosti. Přeměna na byty by mohla pomoci s bytovou krizí. Naráží však na technické limity, regulace i ekonomiku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Developeři se vracejí i ke spekulativním projektům

Pozitivním signálem je také rostoucí ochota developerů zahajovat výstavbu bez předem zajištěných nájemců. Takzvaná spekulativní výstavba se na pražský trh vrací zejména díky nedostatku moderních kanceláří v atraktivních lokalitách.

Firmy jsou navíc u nejlepších budov ochotné platit výrazně vyšší nájemné. V prémiových lokalitách v centru Prahy už nové projekty cílí na nájmy přesahující 35 eur za metr čtvereční měsíčně.

Praha má dva kancelářské trhy

Celková nabídka moderních kanceláří v Praze činila na konci prvního čtvrtletí 3,93 milionu metrů čtverečních. Meziročně mírně klesla. Důvodem je, že starší kancelářské budovy z trhu mizí rychleji, než vznikají nové.

Část starších objektů se navíc místo rekonstrukce mění na byty nebo hotely. Tento trend ještě více omezuje dostupnost kvalitních kancelářských prostor.

Kijonková prodala pozemky v Praze. Kupuje je Logport s J&T

Reality

Pozemky v širším centru Prahy mění majitele. Investiční společnost Simony Kijonkové je prodala developerovi Logport, který je chce dále rozvíjet společně s J&T Real Estate.

nst

Přečíst článek

Celková neobsazenost se sice drží na stabilních 5,8 procenta, toto číslo ale zakrývá výrazné rozdíly mezi jednotlivými částmi města. Prvotřídní budovy třídy AAA v centru Prahy mají podle Colliers neobsazenost jen 2,3 procenta. Velmi napjatá situace je také v Karlíně, kde neobsazenost činí 2,7 procenta.

Naopak v okrajových lokalitách je situace výrazně slabší. Stodůlky hlásí neobsazenost přes 17 procent a Nové Butovice přes 10 procent.

Praha tak má dva různé kancelářské trhy: jeden přehřátý a druhý stagnující,“ říká Josef Stanko, ředitel oddělení průzkumu trhu ve společnosti Colliers.

Předpronájmy jsou zpět

V prvním čtvrtletí dosáhla hrubá poptávka po kancelářích 105 400 metrů čtverečních. Meziročně tak vzrostla o 19 procent. Největší část aktivity stále tvořily renegociace stávajících nájemních smluv, které představovaly 57 procent celkové poptávky.

Po slabším roce 2025 se ale na trh začínají vracet také předpronájmy, tedy smlouvy uzavírané ještě před dokončením projektu. Letos už tvoří 15 procent poptávky.

Jedním z příkladů je technologická společnost Everpure, která si v rekonstruovaném Danube House v Karlíně zajistila 15 tisíc metrů čtverečních kancelářských prostor.

Nájemné v centru za pět let vzrostlo o více než třetinu

Nedostatek kvalitních kanceláří v nejžádanějších částech Prahy dál tlačí vzhůru nájemné. V nejlepších lokalitách centra města se prime nájemné drží na úrovni 30 eur za metr čtvereční měsíčně. V širším centru vzrostlo na 21 až 22 eur.

Karlín se pohybuje ještě výše, až kolem 24 eur za metr čtvereční měsíčně. Odráží se v tom nejen atraktivita lokality, ale také kvalita a modernost tamních budov. V okrajových částech města se nájemné pohybuje přibližně mezi 15,50 a 16,50 eura.

Za posledních pět let vzrostlo prime nájemné v centru a jeho blízkém okolí o více než 30 procent. Připravované projekty přitom počítají s dalším růstem. V centru Prahy se nabídkové nájemné dostává nad 35 eur, v širším centru mezi 25 a 28 eur za metr čtvereční měsíčně.

Výstavbu táhnou brownfieldy i metro D

Mezi významné rozestavěné projekty patří například Sequoia v Nových Roztylech, která využívá brownfieldovou lokalitu u Jižní spojky. Dalším projektem je Churchill III v Praze 2 poblíž hlavního nádraží. Ve Vysočanech pak vznikají Dvory Vysočany, součást širší proměny někdejší průmyslové lokality v novou městskou čtvrť s byty i kancelářemi.

Další impuls může trhu přinést výstavba metra D. Nová linka by měla zvýšit atraktivitu lokalit v okolí budoucích stanic a otevřít prostor pro další development.

Bez udržitelnosti už to nejde

Udržitelnost se na kancelářském trhu změnila z konkurenční výhody v nutnost. Certifikace jako BREEAM nebo LEED jsou dnes u nových budov prakticky standardem.

Ještě před deseti lety byl certifikát BREEAM nebo LEED pro kancelářskou budovu konkurenční výhodou, dnes je již nutnou podmínkou. Nadpoloviční většina pražského kancelářského fondu je již certifikovaná a nové projekty cílí rovnou na nejvyšší úrovně. LEED Platinum nebo BREEAM Outstanding,“ říká Josef Stanko.

Budovy bez certifikace mají podle něj stále horší přístup k financování a hůře se prosazují u velkých firem, které při výběru sídla stále častěji sledují také environmentální parametry.

Tento dům nahradí budovu Prioru v Modřanech.

Legendární Prior v Modřanech půjde k zemi. Nahradí ho nové centrum za miliardy

Reality

Jeden z posledních velkých „starých Priorů“ v Praze čeká demolice. Na místě obchodního domu v Modřanech má vyrůst polyfunkční komplex Galerie Modřany s 211 byty, obchody i kancelářemi. Projekt za miliardy má proměnit celé Sofijské náměstí.

pej

Přečíst článek

Vychází jarní Realitní CLUB

Zbourat, nebo zachovat a dát nový smysl? Právě na tuto otázku hledá odpovědi jarní vydání magazínu Realitní CLUB, které se věnuje fenoménu rekonstrukcí a adaptací stávajících budov pro současné využití. Hvězdou magazínu je Fancesco Kinský dal Borgo.

Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu.

Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia BIG (Bjarke Ingels Group), přinášejí zkušenosti z praxe i vhled do toho, jak se proměňuje uvažování investorů a developerů.

Magazín Realitní CLUB s Francescem Kinským dal Borgo na obálce vychází právě nyní. Digitální verzi magazínu si můžete objednat na stránkách newstream.cz, distribuci tištěného magazínu zajišťuje Send.

Související

Budova Aviataci v areálu Waltrovka

Kancelářská rošáda v Praze: Oracle končí ve Waltrovce, 11 tisíc metrů čtverečních získal nový hráč

Reality

nst

Přečíst článek
Místo recepce kavárna či bar. Penta zkouší nový koncept vstupu do kancelářských budov

Místo klasické recepce kavárna. Penta boří zavedená pravidla vstupu do kancelářských budov

Reality

Denisa Holajová

Přečíst článek
Pavel Streblov, Penta

Streblov z Penty: Investice do nemovitostí se dlouhodobě vyplatí. V portfoliu by je měl mít každý

Reality

Petra Nehasilová, Dalibor Martínek

Přečíst článek
Doporučujeme