Stellantis chystá levný elektromobil. Má stát 365 tisíc
Automobilová skupina Stellantis plánuje uvést na trh novou kategorii malých a cenově dostupných plně elektrických vozů. Cílem je oživit slábnoucí evropský segment základních modelů a zároveň podpořit vytíženost továren v Evropě.
Nový kompaktní elektromobil označovaný jako „E-Car“ se má začít vyrábět v roce 2028 v italském závodě Pomigliano d’Arco, uvedla agentura Reuters. Podle Stellantisu má projekt potenciál pro významné objemy výroby. Cena vozu by se měla pohybovat kolem 15 tisíc eur, tedy přibližně 364 tisíc korun.
Stellantis, pod který patří například značky Fiat, Opel nebo Citroën, chce novým modelem reagovat na situaci, kdy automobilky v posledních letech levná malá auta spíše opouštěly. Důvodem byly rostoucí náklady spojené s elektrifikací, bezpečnostními předpisy i snaha výrobců dosahovat vyšších marží u větších a dražších vozů.
Malá auta pro evropská města
Podle generálního ředitele Stellantisu Antonia Filosy má nový E-Car využít poptávku po malých a stylových vozech vyráběných v Evropě pro evropský trh. Vůz se má objevit v několika modelech napříč více značkami skupiny.
Automobilka chce při vývoji využít partnerství, která mají pomoci snížit náklady a urychlit přípravu nového modelu. Zároveň má projekt podpořit pracovní místa v evropské výrobě.
Stellantis dlouhodobě upozorňuje, že Evropa potřebuje novou generaci jednoduchých a nákladově efektivních malých aut. Inspiraci vidí v japonských kei cars, tedy městských vozech s omezenou velikostí a motorizací, které v Japonsku těží z nižších daní a levnějšího pojištění.
Dostupné elektromobily jako podmínka rozšíření trhu
Nový segment E-Car podle Stellantisu uznává i Evropská komise, která v něm vidí možnost, jak podpořit evropský design, výrobu i širší rozšíření elektromobilů. Důležitý má být především pro každodenní městskou mobilitu.
⚡A new era of accessible #electric mobility!#Stellantis has announced its groundbreaking small and affordable E-Car project, with the first vehicles expected to roll off the production line in 2028.— Stellantis (@Stellantis) May 19, 2026
Stellantis varuje, že bez levnějších elektromobilů může snaha Evropské unie o přechod k bezemisní dopravě narazit. Riziko se týká zejména zákazníků s nižšími příjmy, pro které jsou současné elektromobily často příliš drahé.
Cenu malých aut v Evropě zvyšují mimo jiné i povinné bezpečnostní prvky. Senzory sledující únavu řidiče nebo tlačítko SOS musejí mít nejen velká SUV, ale i nejmenší vozy. U aut určených hlavně pro krátké městské cesty tak mají tyto požadavky výrazný dopad na konečnou cenu.
Šance pro vytíženější evropské továrny
E-Car má Stellantisu pomoci také s nízkým využitím výrobních kapacit v Evropě. Skupina se tento problém snaží řešit i širší spoluprací s čínským partnerem Leapmotor. Obě automobilky už oznámily společnou výrobu dvou modelů ve Španělsku. Stellantis zároveň naznačil, že by se mimo Čínu mohla rozšířit také výrobní spolupráce s firmou Dongfeng.
Italský závod Pomigliano d’Arco dnes vyrábí mimo jiné Fiat Panda, který má zůstat ve výrobě nejméně do roku 2030. Italské odbory oznámení nového projektu přivítaly. Podle nich by nová výroba mohla závodu postupně pomoci dostat se k plné zaměstnanosti. Potvrdily také plánovanou cenu E-Caru kolem 15 tisíc eur.
